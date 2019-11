A diferencia de otros títulos, estar suscripto a PlayStation Plus no es algo que afecte al usuario de Death Stranding ya que se pueden utilizar todas las funcionalidades que requieren conexión sin necesidad de estar adherido a la membresía. Esto cambia las reglas que se ofrecen dentro de la industria, la cual siempre pone funcionalidades o modos que requieren Plus dentro de los títulos. Más allá de esto, el modo multijugador busca brindar cosas nuevas y atípicas a la experiencia de juego del usuario.