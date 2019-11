Aunque Horizon: Zero Dawn recibió principalmente críticas positivas tanto de la prensa como de los usuarios , todavía no genera tanta expectativa en redes sociales comparada a otras de las franquicias exclusivas de Playstation como God of War, Uncharted o The Last of Us. Al momento de su lanzamiento, sobrepasó a No Man’s Sky como el lanzamiento más grande de Playstation 4 y se convirtió en el estreno más importante en cualquier plataforma desde Uncharted 4: A Thief’s End.