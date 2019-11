En tercer lugar se posicionó el FIFA 20, con casi 90 mil vistas y en medio de la previa por el primer torneo oficial del título en Bucarest. Hearthstone registró 53 mil usuarios y quedó en cuarto lugar, mientras que Fortnite llegó a las 47 mil y quedó quinto. Para comparar con un lanzamiento reciente, el Need for Speed Heat, que estrenó el mismo día que Death Stranding, no superó los 4 mil usuarios en transmisiones de Twitch.