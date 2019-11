En la historia reciente, el primer mundial de League of Legends que se convirtió en noticia fue el de 2014 que obtuvo 27 millones de espectadores concurrentes, teniendo en cuenta las plataformas chinas. Este número fue creciendo año a año hasta que en el 2016 se empezó a dividir a los espectadores occidentales y orientales. El clásico oponente de LoL en cuanto a viewers (espectadores) fue Dota 2, un juego similar en mecánicas pero con un look completamente diferente. Su torneo mas importante es The International que a su vez fue el primero en entregar un pozo de 1 millón de dólares y mantiene el récord con 34 millones en premios. Para este año, su novena edición tuvo 1,968,497 espectadores, un número muy corto si tenemos en cuenta que ya terminó y que al mundial de League of Legends todavía le resta el partido definitorio. Antes de esta instancia recién mencionada, ya cosechó casi el triple de audiencia.