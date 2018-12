Ante una pregunta que realizó la BBC News en relación a quienes han manifestado su desacuerdo con la salida de la UE, May dijo que "cuando se dice que uno está perdiendo apoyo (tal vez no se sepa que) van a ocurrir cosas importantes para nuestro país. Voy a explicarle al Parlamento por qué es un buen acuerdo para el Reino Unido y por qué va a impactar favorablemente a nuestra economía, lo que nos va a dar cierta certidumbre. (Por el contrario) no aprobarlo va a dar incertidumbre".