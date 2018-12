Entonces, el Presidente pensó los ejes del debate –hacia dónde va el G20 y para qué sirve—y hasta opinó sobre la planta del salón que reuniría a los 20 protagonistas del Retiro de Buenos Aires. Cuando todo estaba preparado, el gobierno se enteró que Trump no participaría. "Nos avisó y no vino. Ya sabíamos que no le gusta debatir en ámbitos multilaterales, y Buenos Aires no sería una excepción", comentó un funcionario que participó de la organización del G20.