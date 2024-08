Los padres se entristecen cuando sus hijos se van y les afecta más cuando regresan

Según Pew Research, el 57% de los jóvenes adultos estadounidenses de 18 a 24 años viven con sus padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la hija de Ellie Krieger terminó la universidad y regresó a casa en mayo para ahorrar dinero antes de su próximo movimiento, Krieger estaba encantada de tenerla de vuelta. A pesar de ello, en ausencia de su hija, ella y su esposo se habían acostumbrado a su propio ritmo.

“Disfrutamos de la compañía del otro,” le dice a Fortune. “Definitivamente extrañamos su presencia, pero no sentimos el nido vacío de una manera solitaria.” Y su hija, dice, “estaba encontrando su independencia.”

Pronto, Krieger, una nutricionista y presentadora de programas de cocina, se dio cuenta de que los tres volverían a vivir juntos en su apartamento en la ciudad de Nueva York, lo cual requeriría más ajustes de los que había pensado—not solo en cuanto a compartir el baño y planear las cenas, sino también en torno a la modificación de las reglas de la crianza.

“Pierdo el sueño porque mi hija no ha llegado a casa aún,” admite. Su hija le envía mensajes de texto tarde en la noche para actualizarla, pero aún así, Krieger dice “No me quedo dormida hasta que ella llega a casa, lo cual podría ser a las 2 o 3 de la mañana. Reviso cada media hora y me inquietaría si no me actualizara.”

“Pero veo esto como mi problema,” señala.

“Lo más desafiante es tratar de no regañar—tratar de no decir, ‘¿Por qué está tu habitación desordenada? ¿Por qué está mi casa desordenada?’ Simplemente viviendo en más caos,” dice Roberta—quien usa su primer nombre por privacidad. Sus dos hijos de la Generación Z, de 23 y 25 años, están viviendo nuevamente en casa con ella y su esposo después de la universidad. Ella también se siente ansiosa cuando salen tarde en la noche, manejan, y dice que la falta de privacidad de ella y su esposo es una “molestia”, especialmente cuando los hijos tienen a sus novias quedándose.

“Lo mejor es que sé que está seguro cuando está aquí,” Elizabeth, cuyo hijo acaba de graduarse de la universidad y se mudó a casa indefinidamente, le dice a Fortune. Elizabeth, quien también usa su primer nombre por privacidad, dice que tiene una preocupación existencial sobre su futuro. “No parece estar muy motivado para encontrar algo,” dice. “Además, no creo que ni siquiera sepa lo que quiere”.

Estas madres no están solas cuando se trata de equilibrar los altos y bajos de tener a un hijo de vuelta en casa después de la universidad. Aproximadamente un tercio de los jóvenes adultos estadounidenses de 18 a 24 años, o el 57%, vive con sus padres, en comparación con el 53% en 1993, según una reciente encuesta del Pew Research. Y aunque el 45% de esos padres dice que la experiencia ha sido positiva, eso no significa que no venga sin una curva de aprendizaje.

“Es un reenfoque,” Mark McConville, un psicólogo clínico en Ohio y autor de Failure to Launch: Why Your Twentysomething Hasn’t Grown Up…And What to Do About It, le dice a Fortune. “Es ‘Tú ahora eres un adulto... y entonces ahora somos compañeros de casa tanto como cualquier otra cosa.’” Y aún con las mejores intenciones de cada lado, dice, “Ocurre una regresión natural. Te molesta que tu hijo de 25 años deje los platos en la sala de estar, y ellos se molestan porque les recuerdas sobre sus platos en la sala de estar.”

Reajustarse al regreso de un hijo “va a ser diferente en diferentes familias,” dice Laurence Steinberg, profesor de psicología en la Universidad de Temple y autor de You and Your Adult Child. “Nadie sabe cuáles son las reglas, y nadie sabe cómo hacer esto bien”.

Parte de eso es porque es comprensiblemente difícil cambiar formas de interactuar que se desarrollaron cuando eran adolescentes. “Tu hijo se ha mudado de vuelta a casa, pero no retrocedieron en su desarrollo psicológico,” dice. “Creo que tienes que otorgarles independencia. Pero va a ser difícil, porque nadie realmente está acostumbrado a esto”.

En algunos países, es común que hijos adultos vivan con sus padres; en EEUU, todavía existe estigma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, algunos consejos para hacer la transición más fácil.

Comunícate con tu hijo adulto “Creo que tener una conversación sobre expectativas es muy importante,” dice Steinberg, sugiriendo que, con los planes de cena, por ejemplo, un hijo adulto podría comprometerse a estar en un cierto número de cenas familiares semanalmente, y acordar avisar si los planes cambian.

Básicamente, todos tienen que averiguar qué esperan unos de otros, y luego comunicarlo claramente.

McConville dice que eso podría requerir un poco de gimnasia mental. “Así que si eres mi hija de 23 años, y vas a salir hasta las 3 de la mañana, ¿por qué eso sería asunto mío? A menos que implique que manejes mi auto y hayas estado bebiendo. Pero, más o menos, trato de discernir con los padres: ¿Qué realmente es asunto tuyo? Lo cual no se trata de paternidad. Se trata de tu derecho a la comodidad.”

Con respecto al problema de que un hijo adulto se quede fuera hasta muy tarde y esto cause malestar, como con Krieger, él sugeriría involucrar al hijo y explicarle, “‘Este es mi problema, no se trata de ti. No sé cómo no estar despierta y preocupada cuando sales tarde. Y si solo me enviaras un mensaje de texto o me llamaras, podría dormir.’ Haría un llamado para intentar obtener esa mutualidad de ese hijo. Para mí, eso es una solicitud razonable.”

Reenfoca la perspectiva—y supera el estigma Si aún tienes problemas para dejar ir, Steinberg sugiere esto: Imagina que estás tratando con un amigo o incluso un hermano adulto.

“¿Le pondrías restricciones sobre si puede salir? No, no lo harías,” dice. “Si estás teniendo problemas como padre, trata de imaginar que esta es solo una hermana mayor tuya o un amigo que está viviendo contigo, y trátalo de esa manera,” dice, admitiendo que será “difícil” pero posible.

En general, dice Steinberg, es útil entender que aunque los hijos adultos viviendo con los padres no ha sido “normativo” en los EE.UU., sí lo ha sido en otros lugares, incluyendo Italia y muchos países asiáticos. “Y por razones que no están del todo claras—tal vez porque Estados Unidos valora mucho la independencia—esto se ve como una especie de fracaso… Pero creo que a medida que se vuelva más generalizado, perderá parte de ese estigma.”

Enfrenta el problema financiero de apoyar a un hijo adulto directamente Steinberg dice que frecuentemente le preguntan cómo lidiar con la incertidumbre de tener a un hijo adulto en casa. “Dicen, ‘¿Cuánto tiempo va a durar esto? No había planeado apoyar a mi hija de 35 años,’” dice.

La siguiente pregunta inevitable, dice, es, “‘Si estoy ayudando a apoyar a mi hijo financieramente, ¿eso me da algún derecho sobre cómo gasta el dinero?’ Y creo que no lo da. Aunque pienso que si ves a tu hijo viviendo una vida de lujo gracias a tu dinero, está bien decir algo como, ‘No parece que necesites tanto apoyo de nosotros como el que estás recibiendo.’” Sin embargo, se detendría antes de monitorear los estados de cuenta de las tarjetas de crédito.

McConville dice que los padres a menudo preguntan si deberían seguir pagando el teléfono móvil o la membresía del gimnasio de un hijo adulto—y si el hijo es capaz de trabajar y pagar esos gastos por sí mismo, dice, “Les digo que la respuesta es no.” Pero, agrega, “la forma en que cambias las reglas de tu relación, para mí, es muy, muy importante”.

Una fórmula que sugiere con los padres es primero acordar una fecha específica, lógica, y lo suficientemente lejana para el cambio que será inamovible. “Podría ser algo como, ‘Bueno, sabes, el 15 de septiembre cumples 21 años.’” Hay algo sobre vincularlo al calendario que tiende a hacer que el hijo sea más receptivo, dice.

“Porque mi teoría es que hay una voz interior que dice lo mismo, como, ‘Oh, mierda, voy a cumplir 21 años y solo estoy jugando videojuegos’”.

Cuándo preocuparse por tu hijo adulto—y qué hacer Un poco de retraso o temor después de la universidad es natural. Pero las señales de alerta pueden incluir que un joven tenga problemas para buscar trabajo, “gestionar su vida”, o tomar medidas para cambiar la situación. Y todo podría sugerir depresión, dice Steinberg.

“Si mi hijo estuviera empleado de manera fructífera en un trabajo relacionado con su carrera, no me preocuparía en absoluto,” dice. “Y vería el arreglo de vida como principalmente la consecuencia de una decisión financiera, en cuyo caso tiene mucho sentido.” Pero si sientes que tienes motivos para preocuparte, sugiere comunicarlo “suavemente” y también “dejar claro que es por preocupación, como, ‘no pareces tú mismo últimamente. ¿Hay algo que esté pasando de lo que quieras hablar?’” Considera sugerir terapia si crees que hablarían más fácilmente con alguien que no sea su padre.

Pew Research: el 45% de los padres y el 55% de los hijos adultos encuentran positivo vivir juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McConville cree que es bastante claro cuando un hijo realmente está estancado. Pide a los padres que piensen en su hijo como una línea en un gráfico, y que piensen en la dirección de esa línea. ¿Está ascendiendo, aunque sea muy gradualmente? ¿O se está estabilizando? ¿O descendiendo? Para esto último, dice, “sus patrones de comportamiento son claramente no productivos—quedándose despierto tal vez jugando videojuegos o viendo YouTube hasta las 4 de la mañana, durmiendo hasta la 1 o 2 de la tarde”.

Para abordar eso y fomentar el cambio, sugiere recomendar un principio abstracto en lugar de un consejo específico.

“A los hijos no les gusta discutir con principios abstractos. Así que no dices, ‘Tienes que conseguir un trabajo para el próximo viernes.’ Lo que dices es, ‘Si vas a vivir con nosotros, debes estar haciendo algo constructivo.’ Esa es una idea muy amplia, pero los hijos no discuten con ella porque simplemente tiene tanto sentido obvio.” Deja claro que cualquier cosa constructiva—ya sea trabajar, tomar cursos o ser voluntario—es aceptable.

“Eso es en realidad un método de difundir la lucha de poder,” dice McConville. “Y luego tienes que mantenerlo como algo no negociable”.

Todo es temporal—y a veces es genial En general, dice Steinberg, “es incómodo para las personas tener sentimientos negativos hacia sus hijos”. Además, dice, a la gente no le gusta la incertidumbre.

“Sabes que cuando tu hijo vuelve a casa de la universidad durante el verano, en septiembre se irá. Pero cuando tu hijo se muda de regreso después de la universidad porque no puede permitirse un lugar propio, no sabes cuándo terminará.” Y además, si piensas en ello como algo que no es normal, “entonces creo que es natural que sientas, ‘Espero que termine,’” dice.

Pero probablemente será temporal. Y mientras tanto, podría ser maravilloso: Recuerda que, según Pew, el 45% de los padres—y el 55% de los hijos adultos—encontraron que vivir bajo el mismo techo ha tenido una influencia positiva en su relación. Eso concuerda con lo que Steinberg escuchó de los estudiantes que se mudaron de regreso con sus padres durante la pandemia.

“No era donde querían vivir, pero no fue tan malo como pensaron”, dice. “Muchos llegaron a conocer a sus padres como personas—y eso los hizo más cercanos”.

