El 79% de los padres ha medicado a sus hijos para ayudarlos a dormir

Una rutina consistente y seguir las señales de sueño naturales del niño son recomendadas sobre el uso de suplementos. (Getty Images)

La crianza conlleva muchas alegrías, pero la privación del sueño no es una de ellas. Por lo tanto, no sorprende que los padres estén dispuestos a tomar medidas drásticas, en forma de medicamentos para dormir, cuando se trata de hacer que sus hijos se acuesten por la noche.

Los nuevos resultados de una encuesta de Sleep Doctor revelan que el 79% de los padres han dado a su hijo alguna sustancia para que duerma, con el 66% utilizando melatonina, el 35% Benadryl y el 20% recurriendo a medicamentos para dormir con receta. Otros informaron sobre el uso de todo, desde ayudas herbales y de venta libre hasta CBD, THC e incluso alcohol.

Los padres millennials y de la Generación Z fueron los más propensos a medicar a sus hijos para que duerman, con el 84% y el 83%, respectivamente, diciendo que lo habían hecho.

“Los padres están desesperados, están cansados, están haciendo malabares con tantas cosas... y un niño que tiene dificultades para dormir solo añade a eso,” dice el Dr. Nilong Vyas, pediatra, especialista en salud pública y experto en sueño certificado por la junta que trabajó en estrecha colaboración con Sleep Doctor, que realizó la encuesta a 1,201 padres en abril.

La melatonina es el suplemento más usado por los padres para ayudar a sus hijos a dormir. (Infobae/Archivo)

Los niños necesitan dormir para su salud física y mental, con investigaciones que muestran que juega un papel importante en el desarrollo cerebral, el ánimo, el rendimiento cognitivo, la resiliencia, el lenguaje y la memoria, según la Fundación del Sueño. Los padres necesitan dormir por muchas de las mismas razones, incluyendo el ánimo, el rendimiento cerebral, la inmunidad, menor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y, según un estudio reciente, para evitar un aumento en los niveles de estrés.

Los padres, como regla, carecen de descanso vital cuando sus hijos no duermen, y el 25 al 50 por ciento de los niños (40 por ciento de los adolescentes) se ven afectados por problemas de sueño como apnea del sueño y terrores nocturnos, según la Academia Americana de Pediatría, mientras que el insomnio afecta al 25% de los niños y al 35% de los adolescentes.

Aún así, Vyas le dice a Fortune, “Idealmente, es mejor cambiar los comportamientos [a la hora de dormir] y modificarlos para que un niño pueda aprender a dormirse de manera independiente, sin la necesidad de suplementos”.

Los efectos secundarios de la melatonina en niños incluyen somnolencia y dolores de cabeza. (Infobae/Archivo)

¿Pero no es segura la melatonina?

La melatonina, una hormona producida por el cerebro en respuesta a la oscuridad, sirve para regular el ciclo natural de sueño-vigilia del cuerpo, llamado ritmo circadiano. Se vende como un suplemento que no está regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU., a menudo en forma de gomitas coloridas, y, cuando se toma por niños, viene con posibles efectos secundarios, incluyendo somnolencia, dolores de cabeza y aumento de la enuresis.

Tomar demasiado puede causar vómitos, somnolencia extrema y habla arrastrada. Y según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., es por eso que unos 11,000 niños (más de la mitad entre 3 y 5 años) terminaron en la sala de emergencias después de la ingestión no supervisada de melatonina entre 2019 y 2022.

Además, una evaluación de 25 tipos de suplementos de gomitas de melatonina por Cambridge Health Alliance, publicada el año pasado en JAMA, encontró que casi todos los productos estaban etiquetados de manera inexacta, con la cantidad real de la hormona variando del 74% al 347% de la cantidad etiquetada. Un producto no contenía niveles detectables de melatonina sino que contenía más de 31 mg de CBD, que no tiene datos que respalden su uso en niños.

“Es como el lejano oeste con la suplementación de melatonina,” dice Vyas, quien no recomienda su uso a las familias con las que trabaja.

“Muchos estudios han mostrado una mejora positiva con melatonina para uso en niños neurodiversos, aquellos con trastornos del ritmo circadiano, síndrome de fase de sueño retrasada y jet lag, un puñado de indicaciones”, dice. “Pero no hay suficientes estudios para dar una recomendación general”.

El 79% de los padres han administrado sustancias para inducir el sueño en sus hijos. (Shutterstock)

También no es una gran idea, agrega, debido a cómo funciona la melatonina: “en un bucle de retroalimentación, lo que significa que si se provee de una fuente externa, entonces el cuerpo reduce su producción natural, y se requiere más y más del suplemento”.

“Además, puede tener una reacción paradójica, lo que significa que muchos niños la tomarán y luego se despertarán a las 3 o 4 de la mañana,” dice.

La encuesta de Sleep Doctor encontró que a los niños entre 4 y 7 años se les daba melatonina con más frecuencia que a cualquier otro grupo de edad, seguido por aquellos que tenían entre 8 y 12 y entre 1 y 3; pero el 2% se la dio a un niño menor de seis meses y el 3% a un niño de seis a 11 meses. Además, mientras que la mayoría de los padres (97%) dieron melatonina a su hijo más de una vez, el 21% dijo que lo había hecho alrededor de 10 veces y el 13% dijo que fue al menos 50 veces. Y el 45% de los padres dice que fue recomendado por su médico.

Eso no sorprende a Vyas, considerando la combinación de padres desesperados y “una enorme falta de educación sobre los hábitos de sueño” para los médicos, quienes pueden buscar estudios sobre melatonina para niños y no encontrar mucho, y quienes pueden asumir que es seguro, dado que no está regulado y disponible.

Otros ayudas para dormir, y cómo evitarlos

Usar Benadryl (difenidramina), un antihistamínico que viene con un efecto secundario de sedación, no es recomendado por los profesionales médicos, excepto muy ocasionalmente (para ayudar con el jet lag, por ejemplo).

“Está indicado y probado para niños con alergias, así que si lo estás usando fuera de esos parámetros, entonces lo estás usando fuera de etiqueta, y no está exento de sus propios efectos secundarios”, dice ella, advirtiendo que, en algunos casos, el Benadryl podría tener el efecto opuesto y hacer que un niño esté “completamente activado”. Usarlo a diario, advierte, “crea una capacidad falsa de ser capaz de dormirse”.

En cuanto a los medicamentos para dormir con receta, como Ambien (zolpidem), Sonata (zaleplon) y Restoril (temazepam, un benzodiazepínico altamente adictivo), todos están explícitamente indicados para no ser usados en niños. Pero han sido administrados a niños por padres, según la encuesta, con el 64% diciendo que fue por recomendación de un médico. De hecho, el 13% de los padres dijo que dieron medicamentos para dormir con receta 50 veces o más; el 4% lo dio a un niño menor de seis meses, el 11% a un niño de seis a 11 meses y el 16% a un niño entre 1 y 3.

La cantidad real de melatonina en los suplementos puede variar significativamente de lo etiquetado. (Shutterstock)

“Ambien es incluso arriesgado para los adultos usar, hay tantos efectos secundarios desagradables”, dice Vyas. “Ha sido probado e indicado para ser usado en adultos a corto plazo, pero mucha gente se vuelve tan dependiente de él que es difícil dormir sin él... Se está usando crónicamente, a diario, en lugar de buenos hábitos de sueño e higiene”.

¿Qué aspecto tiene eso para los niños? “La consistencia de la rutina es crítica”, dice ella, al igual que seguir las señales de sueño del niño para que puedan dormirse cuando su cuerpo más lo necesita.

