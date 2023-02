Freestyle y el renacimiento de las batallas escritas

Liga Bazooka - Foto Twitter @ligabazooka

Si el freestyle rap es la disciplina a través de la cual se improvisa un rap, y las batallas de freestyle son enfrentamientos entre quienes improvisan ese rap, ¿qué son entonces las batallas de freestyle escritas?

Las 5 razones por las que hay que prestarle atención a Nasir Catriel Las 5 razones por las que hay que prestarle atención VER NOTA

Se trata de duelos entre MCs, es decir, improvisadores de rap, que se pactan con anticipación para escribir, practicar y aprender de memoria lo que se le dirá al contrincante. Algo así como componer para defenestrar a tu oponente con todo el flow del rap. Eso mismo que se critica en los cruces tradicionales de las batallas de freestyle, la de “tirar la escrita”, es lo que en este contexto se busca y celebra. Y si bien en el panorama hispanoparlante de freestyle hay varias competencias, en Argentina la que está pisando fuerte es la Liga Bazooka y te contamos 5 claves para comprender su importancia.

Como surge la Liga

Urban Roosters lanza la FMS Caribe para este 2023 Urban Roosters anunció la llegada de la liga caribeña a la familia de FMS para este 2023 VER NOTA

La Liga Bazooka nació en 2014 y por entonces su nombre se estilizaba como “Baazookaa”. Sus primeras jornadas se realizaban en el bar La Maja de Adrogué en Zona Sur siempre bajo la organización de Dtoke, referente indiscutido del freestyle nacional.

La Primera temporada

De aquellos primeros cruces realizados entre 2014 y 2015 participaron T&K, Tortu, Sony, Wolty, Klan, Acru y La Joaqui, entre otros, nombres que hoy siguen sonando en la escena urbana nacional, sea en el rap, el R&B o el rkt. Estos encuentros enfrentaban a las plumas más picantes del rap en una época en que el Quinto Escalón -competencia de freestyle más importante de habla hispana realizada en Caballito- no paraba de crecer.

Impasse

Después de aquella primera etapa -interrumpida en parte por el boom que tuvo la escena de freestyle argentina y siendo Dtoke uno de sus máximos referentes- la idea de volver siempre estuvo presente. Los intentos más logrados se notaron en diciembre de 2019, cuando en varias entrevistas Dtoke anunció que “a mediados de 2020″ buscaría “soltar la primera fecha” de la nueva Liga. La pandemia frustró los planes.

Liga Bazooka - PH: @IMRUSO Dtoke (organizador de la Liga Bazooka) con Acru, uno de los competidores de la primera temporada.

La segunda temporada

Ya con sponsors, un público más educado en cuanto a freestyle y siempre competidores de renombre, en julio de 2022 volvió la histórica liga para enfrentar no sólo a los raperos vieja escuela Nacho vs Brillante sino también a algunos más nuevos como Larrix vs Kusa.

El Futuro

Esta segunda temporada, que continúa en 2023, no es sólo una renovación del formato. Viene con novedades. Una de ellas es la aplicación del draft, es decir, un proceso de selección de talentos nuevos que puedan seguir el ritmo de los duelos escritos y sumarse al elenco estable.Y otra es la inauguración de las fechas internacionales de la Liga Bazooka que, hasta donde se sabe, en su primer evento enfrentará a competidores de Argentina y España. ¿Lo que se viene para Liga Bazooka? Por todos lados emocionante.