A un año del asesinato de Charlie Kirk: un juicio con posible pena de muerte y el plan de su movimiento para 2028

Este 10 de septiembre se cumple un año del disparo que mató a Charlie Kirk en el campus de la Universidad del Valle de Utah y sacudió al movimiento conservador estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Era el mediodía del 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. El patio de la Universidad del Valle de Utah (UVU) albergaba a unas 3.000 personas agrupadas alrededor de una carpa con el lema “The American Comeback” —El regreso americano—. Allí, Charlie Kirk, de 31 años, debatía cara a cara con estudiantes en su formato habitual: “Prove Me Wrong” (“Demuéstrame que estoy equivocado”). En ese momento, Kirk intercambiaba argumentos con el estudiante Hunter Kozak sobre violencia armada en Estados Unidos.

A las 12:23 p.m., hora de la Montaña, un único disparo tronó desde el techo del Losee Center, a 130 metros del escenario. La bala lo alcanzó en el cuello. Seis hombres lo cargaron hasta un vehículo que lo llevó al Hospital Regional Timpanogos, donde murió poco después. El gobernador de Utah, Spencer Cox, no tardó en calificar el hecho como un “asesinato político”.

PUBLICIDAD

El asesinato de Charlie Kirk en Orem reabrió el debate político en Estados Unidos un año después del ataque. (REUTERS/Thomas Machowicz/File Photo)

Un año después, el nombre de Kirk vuelve a instalarse en el centro del debate político estadounidense. Este 10 de septiembre, la UVU canceló clases para un memorial organizado por Turning Point USA (TPUSA), el caso judicial avanza hacia un juicio con posible pena de muerte y la maquinaria del movimiento conservador ya trabaja para proyectar a su sucesor político.

Kirk cofundó TPUSA a los 18 años y fue el principal articulador del voto joven para Trump

Nacido en Arlington Heights y criado en la vecina Prospect Heights, ambas en los suburbios de Chicago, Kirk cofundó TPUSA en 2012 —a los 18 años— tras la reelección de Barack Obama, con la misión de promover el conservadurismo en universidades. La organización llegó a tener delegaciones en más de 850 casas de altos estudios y, según la BBC, su programa de radio y sus redes sociales lo convirtieron en una figura sin equivalente en el activismo conservador joven. Kirk recorrió campus de todo el país para enfrentar posturas contrarias cara a cara.

PUBLICIDAD

Charlie Kirk cofundó TPUSA a los 18 años y convirtió a Turning Point USA en una red conservadora con presencia en cientos de universidades. (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Su vínculo con Donald Trump fue mucho más que político. La BBC describió a Kirk como el puente entre Trump y una generación de votantes que los republicanos tradicionales no habían logrado alcanzar. Kirk visitó la Casa Blanca más de 100 veces durante el primer mandato del presidente, participó en la transición de 2024 con un rol activo en la selección de funcionarios y, dos días antes de la segunda toma de posesión, ambos jugaron al golf juntos en Mar-a-Lago. “Charlie era muy parte de esta familia, y quizás la figura MAGA —Make America Great Again, “Hagamos Estados Unidos grande de nuevo”— de mayor perfil fuera del gobierno”, dijo la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, a CNN tras el asesinato.

La relación arrancó en 2016, cuando Kirk —con 22 años— recorrió el país junto a Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial. Años después, fue Kirk quien intermedió para que Vance conociera a la familia Trump y a los donantes que financiarían su campaña al Senado. “Charlie me presentó a las personas que dirigirían mi campaña y también a Don Jr.”, escribió el vicepresidente JD Vance en un extenso homenaje publicado horas después del asesinato, recogido por la BBC.

PUBLICIDAD

Donald Trump y JD Vance atribuyeron a Charlie Kirk un papel clave en la movilización del voto joven y en la construcción del movimiento MAGA. (REUTERS/Jim Urquhart/File Photo)

En la campaña de 2024, TPUSA desplegó una iniciativa de movilización del voto en estados clave que Trump y su equipo acreditaron como decisiva para ganar Arizona. “No solo nos ayudó a ganar en 2024; nos ayudó a armar todo el gobierno”, resumió Vance. Trump, por su parte, le reconoció ese rol en público: “Quiero agradecerle a Charlie su amor por este país; ha hecho un trabajo increíble construyendo una de las organizaciones juveniles más poderosas jamás creadas”, dijo el presidente, según recogió la BBC.

El acusado tenía 22 años y grabó en la bala una inscripción de móvil político

Horas después del ataque, las autoridades identificaron a Tyler James Robinson, de 22 años, oriundo del condado de Washington, en el sur de Utah. Se entregó el 12 de septiembre de 2025 luego de que sus padres lo reconocieran en imágenes publicadas por la policía. Cox declaró que Robinson se había vuelto “cada vez más político en los últimos años” y que “no le gustaba Kirk”.

PUBLICIDAD

La fiscalía le imputó siete cargos: asesinato agravado, descarga ilegal de arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores. Los fiscales anunciaron desde el inicio que buscarían la pena capital. Robinson se declaró inocente de todos los cargos el 1 de septiembre de 2026.

La fiscalía acusó a Tyler James Robinson de asesinato agravado y sostuvo que la inscripción en una bala prueba un móvil político contra Charlie Kirk. (Rick Egan/Pool via Reuters)

Las pruebas presentadas durante una audiencia preliminar de cinco días en julio incluyeron análisis de ADN que, según informó CBS News, vinculan a Robinson con el rifle de cerrojo tipo Mauser calibre .30-06 recuperado cerca del campus, así como con la herramienta para grabar los cartuchos. Uno de esos cartuchos llevaba la inscripción: “Hey Fascist! CATCH!” (“¡Oye, fascista! ¡Atrápala!”), que la fiscalía presentó como prueba del móvil político.

PUBLICIDAD

Los documentos judiciales también citaron un mensaje de texto en el que Robinson habría escrito: “Tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se negocian”. Asimismo, una nota manuscrita presuntamente dirigida a su compañero de habitación Lance Twiggs que leía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la tomé”. Twiggs declaró a los investigadores que jamás había escuchado a Robinson hablar de Kirk antes del disparo.

La defensa cuestionó la fiabilidad de las pruebas de ADN y argumentó que el factor agravante de poner en riesgo a terceros no se había probado, dado que el tirador disparó una sola vez y “dio en el blanco”. La fiscalía respondió ante el tribunal en Provo, según CBS News: “No se puede disparar un rifle a una multitud de 3.000 personas y no saber que se ponen vidas en riesgo”.

PUBLICIDAD

El juez Tony Graf envió el caso a juicio el 1 de septiembre con posible condena a muerte

Tras revisar las 24 páginas de notas de los alegatos finales de la audiencia preliminar, el juez Tony Graf del Cuarto Distrito Judicial de Provo falló el 1 de septiembre de 2026 a favor de la fiscalía y ordenó que Robinson enfrente juicio por los siete cargos, incluido el de asesinato agravado. Ese cargo habilita la pena de muerte, la cadena perpetua sin libertad condicional, o una condena de 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El juez Tony Graf envió a juicio a Tyler James Robinson por siete cargos y el caso podría derivar en una pena de muerte. (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Graf fundamentó su decisión en “la posición documentada de varios individuos en y alrededor del área del toldo” donde Kirk hablaba, lo que a su juicio permite inferir que Robinson era consciente de la presencia de otras personas cuando disparó.

PUBLICIDAD

La viuda del activista, Erika Kirk, emitió un comunicado: “La decisión de hoy marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia. Cada paso carga el peso de todo lo que el asesinato de Charlie le quitó a sus hijos, que crecerán sin su padre”.

El memorial de TPUSA en UVU dividió a los estudiantes entre el duelo y el rechazo

Este jueves, TPUSA celebró en el UCCU Center de la UVU el acto “Freedom Built to Last Memorial” (Monumento a la libertad construida para durar). Los oradores confirmados fueron el conductor Glenn Beck, el apologista cristiano Frank Turek —quien estaba a pocos metros de Kirk cuando fue baleado— y directivos de TPUSA, según el comunicado oficial de la organización y el Deseret News. La universidad, con 48.000 estudiantes, canceló las clases del día. Según The New York Times, el rector Jon Anderson anunció su intención de asistir tanto al memorial como a la protesta organizada en los alrededores, con el objetivo de dialogar con estudiantes de ambas posturas.

PUBLICIDAD

No todos recibieron el evento con la misma disposición. Ruby Olsen, de 20 años, estudiante de antropología presente cuando sonó el disparo, resumió el sentimiento de varios compañeros: “La notoriedad del asesinato de Kirk es todo lo que somos ahora”, declaró al diario neoyorquino.

El capítulo universitario de Students for a Democratic Society (SDS) convocó una protesta frente al memorial. “Esto es casi como convertirlo en un feriado”, dijo Ethan Cunningham, presidente de la organización, a The New York Times. Anderson adelantó que la UVU no volverá a suspender clases en futuros aniversarios.

TPUSA apunta a JD Vance como sucesor político de Kirk de cara a 2028

A mil kilómetros de Orem, en el American Airlines Center de Dallas, la silla vacía de Kirk presidió esta semana la primera convención republicana de mitad de mandato. Miles de asistentes corearon su nombre mientras Trump cerraba el primer día con un discurso en el que lo calificó de “mártir”. “Un extremista de izquierda mató a mi gran amigo, Charlie Kirk, porque Charlie Kirk decía la verdad”, afirmó el presidente.

Turning Point USA impulsa a JD Vance hacia las primarias republicanas de 2028 como sucesor político de Charlie Kirk, mientras el juicio sigue sin fecha. (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

El movimiento que Kirk dejó no interrumpió sus planes. Según reveló el Washington Post, pocas horas después de los resultados electorales de 2024, Kirk y el director de operaciones de TPUSA, Tyler Bowyer, trazaron juntos una hoja de ruta para impulsar al vicepresidente JD Vance en las primarias republicanas de 2028, con foco inicial en Arizona, Nevada y Nuevo Hampshire. Desde entonces, TPUSA amplió esa estrategia a Iowa, donde trabaja para establecer presencia en los 99 condados del estado antes de los caucus de 2028, según CNN.

Erika Kirk ya respaldó públicamente esa candidatura en diciembre de 2025: “Vamos a lograr que el amigo de mi marido, JD Vance, gane en 2028 de la manera más contundente posible”, declaró en el primer gran evento de TPUSA tras el asesinato.

Mientras tanto, el juicio contra Robinson aún no tiene fecha fijada.