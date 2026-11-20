Donald Trump calificó a Elon Musk como un amigo y advirtió que a quienes se apartan del concepto de MAGA no les va bien.

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El presidente Donald Trump respondió el 19 de noviembre, a su regreso de un viaje a Asia, a las declaraciones con las que Elon Musk tomó distancia de MAGA —sigla de Make America Great Again, la corriente política de derecha que Trump impulsó desde 2015 y que se convirtió en el sello ideológico de su presidencia—. El empresario había afirmado un día antes, en una entrevista virtual en el DealBook Summit del New York Times, que no se identifica con ese movimiento.

Trump no refutó el distanciamiento, pero lo encuadró en sus propios términos. “Es un amigo mío”, dijo el presidente a NBC News. “Tiene muy buenas intenciones. Estuvo conmigo todo el tiempo, viajó conmigo”. A esa defensa personal sumó una precisión conceptual: “Existen muchas definiciones de MAGA. Para mí significa algo muy específico y cuando la gente se aparta de eso no le va muy bien”, sostuvo.

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Musk se distanció de MAGA y admitió que se sintió “bastante tonto” por gastar casi USD 500 millones en candidatos republicanos

Las declaraciones de Musk en el DealBook Summit —una conferencia anual que reúne a líderes empresariales y políticos en Nueva York— marcaron un punto de inflexión en su relación pública con el movimiento trumpista. El magnate precisó qué entiende por MAGA y dejó en claro que esa definición no lo incluye: “Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, definitivamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”, dijo.

El empresario reconoció que su inversión electoral no alcanzó para evitar la derrota republicana en los comicios legislativos de 2026. También buscó tomar distancia del movimiento MAGA y afirmó que habría destinado menos dinero si pudiera volver atrás. (Fuente: NYT)

Junto con ese distanciamiento ideológico, el empresario también hizo un balance autocrítico de su participación financiera en las elecciones legislativas. “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”, reconoció ante los asistentes.

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Elon Musk afirmó en el DealBook Summit que no mantiene una adhesión ciega hacia las políticas del Partido Republicano. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Aclaró que probablemente los candidatos republicanos habrían obtenido peores resultados sin ese respaldo, pero que el dinero por sí solo no alcanzó para torcer el resultado electoral.

El contraste con 2024: de “dark gothic MAGA” al arrepentimiento público

El giro es significativo si se tiene en cuenta que, en un mitin celebrado en 2024, Musk había declarado con énfasis: “No solo soy MAGA, soy dark, gothic MAGA.” Por entonces, el fundador de Tesla y SpaceX respaldaba activamente la candidatura presidencial de Trump y aparecía con frecuencia en sus eventos de campaña. También fue fotografiado usando gorras con la inscripción Make America Great Again.

El empresario reconoció su descontento tras destinar casi 500 millones de dólares al financiamiento de campañas republicanas. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

En los meses siguientes a la victoria presidencial de Trump en 2024, Musk se convirtió en una de las figuras más influyentes del segundo mandato. El presidente lo designó al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una iniciativa orientada a reducir el gasto federal y recortar estructuras administrativas. Esa posición lo colocó en el centro del gobierno, aunque sin salario ni cargo oficial permanente.

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Los demócratas recuperaron el control del Congreso y pusieron en jaque la agenda republicana

Las elecciones legislativas de medio término —que en Estados Unidos se celebran a mitad del mandato presidencial y renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado— se realizaron semanas antes de las declaraciones de Musk en el DealBook Summit. Los demócratas no solo recuperaron escaños en distritos competitivos, sino que lograron avances históricos en bastiones republicanos. Al 19 de noviembre, con el conteo todavía en curso, el partido llevaba 56 bancas en el Senado frente a 44 de los republicanos, y 257 escaños en la Cámara de Representantes frente a 172 del GOP, según los datos recogidos por The Independent.

El Partido Demócrata recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado durante las elecciones legislativas. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La derrota republicana fue especialmente profunda en Texas, estado donde Tesla tiene su sede y donde SpaceX concentra operaciones clave. La candidata demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a más de treinta años de hegemonía del Partido Republicano en ese territorio.

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Musk, que destinó al menos USD 45 millones al senador republicano Ken Paxton en su carrera por el Senado federal, vio cómo Paxton perdía ante el demócrata James Talarico en uno de los resultados más resonantes de la noche electoral.

La derrota de los candidatos que Musk financió abre un frente de escrutinio legislativo para sus empresas

El aporte total de Musk a la campaña republicana de 2026 ascendió a cerca de USD 446 millones, lo que lo posicionó como el mayor donante individual de ese ciclo electoral. Con el Congreso ahora en manos demócratas, ese vínculo —y los contratos federales que las empresas de Musk acumularon durante la segunda administración de Trump— quedará bajo la lupa de la oposición. Legisladores demócratas ya anticiparon que impulsarán investigaciones sobre SpaceX, que desde la reelección de Trump en 2024 acumuló aproximadamente USD 10.000 millones en nuevos contratos federales.

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El senador republicano Ken Paxton perdió su contienda en Texas frente al demócrata James Talarico pese a las donaciones de Musk. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El senador de Arizona Ruben Gallego respondió con una frase directa en X ante los intentos de Musk de desmarcarse del movimiento trumpista: “Igual vas a recibir una citación”, escribió. Los demócratas señalaron que el distanciamiento retórico de Musk no frenará las investigaciones previstas para cuando asuman el control del Congreso en enero.

La ruptura y la reconciliación entre Trump y Musk, antes de este nuevo episodio

La relación entre ambos no estuvo exenta de turbulencias. Trump y Musk atravesaron una ruptura pública durante el verano boreal de 2026, aunque retomaron el contacto en los meses siguientes. Musk visitó la Casa Blanca en varias ocasiones y acompañó a Trump en su viaje a China en mayo. En octubre de 2026, el Pentágono lo nombró corresponsable del denominado Proyecto Meridian, un estudio sobre el futuro de la guerra.

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El Departamento de Defensa designó al magnate como corresponsable del Proyecto Meridian sobre el futuro del sector bélico. (EFE/EPA/Ng Han Guan / POOL)

Este nuevo intercambio de declaraciones —Musk distanciándose de MAGA, Trump respondiendo con moderación sin desautorizarlo— revela la complejidad de un vínculo que ya no pasa por la alineación ideológica plena, sino por intereses y lealtades personales que coexisten con diferencias públicas. Para el Partido Republicano, que enfrenta dos años de gobierno dividido con un Congreso en manos de la oposición, el alejamiento de su mayor financista externo agrega una variable de incertidumbre a un escenario político que ya requería una reconfiguración profunda.