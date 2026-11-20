Gibbs Gas & Auto Sales en Dorchester redujo el precio de la gasolina regular a 2,99 dólares por galón antes del feriado de Acción de Gracias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una estación de servicio de Dorchester, un barrio de Boston, redujo el precio de la gasolina regular a USD 2,99 por galón en vísperas del feriado de Acción de Gracias. La decisión de Gibbs Gas & Auto Sales deja su tarifa por debajo de los promedios de Massachusetts y de Estados Unidos, de acuerdo con datos divulgados por CBS Boston.

El comercio, administrado por una familia, aplicó la rebaja con el objetivo de reducir el gasto de los conductores en una semana en la que millones de estadounidenses suelen movilizarse por carretera. Su copropietario, Mohamed Shamsedime, sostuvo ante la cadena local que el negocio acepta una menor ganancia para mantener ese valor.

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“Seguimos sin obtener tanta ganancia como la mayoría de las demás estaciones, pero creemos que lo principal es ayudar a nuestros vecinos y devolver algo a la comunidad”, afirmó Shamsedime, en declaraciones traducidas al español por este medio.

El galón cuesta menos que los promedios estatal y nacional

La tarifa ofrecida en Dorchester se ubica 90 centavos por debajo del promedio de Massachusetts, que alcanzó los 3,89 dólares por galón (REUTERS/Nathan Howard)

La tarifa de USD 2,99 por galón se ubicaba USD 0,90 por debajo del promedio de Massachusetts, que alcanzaba USD 3,89. A escala nacional, el valor medio era de USD 3,72, tal como informó CBS Boston en su reporte publicado el 20 de noviembre.

El precio también representa una vuelta al nivel que registraba el estado aproximadamente un año atrás, cuando el promedio rondaba los USD 3 por galón. La diferencia actual refleja una baja reciente en los precios del combustible, aunque el descuento ofrecido por la estación de Dorchester fue más marcado que el observado en el resto del mercado.

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Shamsedime aseguró que Gibbs Gas & Auto Sales puede ofrecer temporalmente ese monto porque logró acceder al combustible a un costo menor que en meses anteriores. Sin embargo, aclaró que el comercio absorbe parte de la diferencia para sostener la medida.

“Estamos asumiendo una parte del costo, aunque ahora podemos comprarlo más barato que antes”, explicó el empresario a la emisora. También señaló que la intención es mantener la tarifa mientras las condiciones de abastecimiento y los costos internos lo permitan.

Acción de Gracias concentra una parte relevante de los viajes por carretera

La Asociación Estadounidense del Automóvil descartó un récord de tránsito en las autopistas debido al encarecimiento general de los traslados (REUTERS/Ken Cedeno)

La rebaja coincide con el comienzo de uno de los principales períodos de desplazamiento en Estados Unidos. La plataforma especializada GasBuddy proyectó que cerca de dos tercios de los estadounidenses viajarán en automóvil para las celebraciones de Acción de Gracias, de acuerdo con la información recogida por CBS Boston.

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Pese a ese volumen, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) no prevé un nuevo récord de tránsito en las rutas. Mark Schieldrop, portavoz de AAA Northeast, relacionó la moderación en los viajes con el mayor costo que enfrentan los hogares al planificar sus traslados.

“La principal conclusión es que no batiremos el récord este año. Hemos superado marcas durante los últimos años y vimos aumentos constantes desde 2020; eso podría indicar que viajar resulta más caro para las personas”, manifestó Schieldrop, citado por el medio local.

Las estimaciones de AAA sugieren, por tanto, que habrá menos automóviles en las carreteras que en los últimos períodos de Acción de Gracias, aunque la fecha mantendrá una circulación elevada. En ese contexto, el precio del combustible representa uno de los gastos que las familias consideran al definir sus planes de viaje.

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El comercio busca sostener la rebaja mientras bajen sus costos

Gibbs Gas & Auto Sales definió su política de precios como una forma de apoyo directo a los residentes de su zona. Shamsedime dijo a CBS Boston que la compañía pretende ofrecer “la gasolina más barata posible” en Massachusetts y en la región de Nueva Inglaterra.

La estación no precisó una fecha de finalización para el valor de USD 2,99 por galón. La continuidad de la medida dependerá de que el negocio pueda seguir adquiriendo combustible a precios que permitan absorber el menor margen de ganancia, según explicó su copropietario.