Nueva York ofrece empleos municipales sin título ni experiencia por USD 331,92 al día: requisitos y cómo postularse

La Ciudad de Nueva York ofrece vacantes de empleo municipal con un salario de 331,92 dólares por jornada sin requerir título académico ni experiencia previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de Nueva York busca obreros municipales para tareas de apoyo operativo y ceremonial. Las vacantes ofrecen una remuneración de USD 331,92 por jornada y no exigen título académico ni experiencia laboral previa.

Los puestos requieren una licencia de conducir vigente en el estado de Nueva York y condiciones físicas compatibles con trabajos manuales.

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Una de las convocatorias está a cargo del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS).

La oferta, identificada con el código 791270, corresponde al cargo de City Laborer. La persona seleccionada trabajará en la unidad ceremonial de DCAS, con sede en Manhattan, aunque podrá desempeñarse en actividades oficiales de los cinco distritos.

Según la información publicada en el portal City of New York Jobs, el empleo no establece requisitos formales de educación ni experiencia previa. La convocatoria contempla condiciones médicas y físicas por las tareas que deberá realizar el trabajador.

El Departamento de Servicios Administrativos de Nueva York abrió la convocatoria número 791270 para la unidad ceremonial con sede en Manhattan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacante de DCAS requiere licencia de conducir de Nueva York

El cargo exige una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York. Contar con una licencia comercial, conocida como Commercial Driver License, figura como una condición preferida, aunque no es obligatoria para postularse.

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La persona que obtenga el puesto deberá realizar trabajo físico bajo supervisión inmediata. Entre las funciones previstas se encuentran trasladar, levantar y mover objetos de diferentes tamaños y pesos.

También podrá utilizar herramientas manuales o eléctricas y deberá conducir vehículos cuando las necesidades laborales lo requieran.

Según la descripción de la convocatoria, la unidad ceremonial de DCAS forma parte del área de Eventos Especiales. Su misión consiste en apoyar la logística de actividades oficiales de la ciudad, incluidas aquellas que involucren al alcalde, agencias y autoridades municipales.

Las tareas y el proceso de postulación

La persona contratada deberá seguir instrucciones verbales y cumplir las tareas dentro de los plazos asignados. La convocatoria también valora la capacidad para aprender procedimientos mediante indicaciones y observación.

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Las funciones del puesto abarcan el traslado de objetos de diversos pesos y el uso de herramientas eléctricas bajo supervisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puesto demanda criterio para resolver labores habituales, disposición para trabajar en equipo y autonomía para cumplir las funciones asignadas. La descripción no detalla un cronograma fijo de eventos ni un número de jornadas previstas.

La búsqueda de DCAS fue publicada el 11 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 11 de octubre de 2026. La vacante puede cerrarse antes si la dependencia logra cubrirla.

Los interesados deben ingresar al portal NYC Jobs y buscar el identificador 791270. La solicitud se realiza únicamente por Internet y la agencia no acepta llamadas telefónicas, faxes ni consultas presenciales.

Los empleados municipales en actividad deben utilizar el sistema Employee Self Service para presentar su candidatura. DCAS aclaró que solo se comunicará con las personas que avancen en el proceso de selección.

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Requisito de residencia y funciones de DCAS

Quienes resulten nombrados deberán fijar su residencia en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su incorporación. La convocatoria indica que existen excepciones para trabajadores municipales con determinada antigüedad.

La dependencia administra recursos y servicios para más de 80 agencias de la ciudad. Entre sus responsabilidades figuran la gestión de edificios públicos, las compras de bienes y servicios, las propiedades municipales y la flota vehicular del gobierno local.

Los aspirantes al cargo de trabajador municipal deben presentar una licencia de conducir vigente en el estado de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vacante de City Laborer está disponible en Queens

La Ciudad de Nueva York también mantiene abierta una segunda búsqueda para el mismo cargo. El puesto está disponible en el Departamento de Salud y Salud Mental de la ciudad, dentro de la Oficina de Planificación de Instalaciones y Servicios Administrativos.

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El puesto tiene sede en Woodside, Queens, y está vinculado principalmente con la unidad de transporte de esa dependencia. Al igual que la oferta de DCAS, no exige estudios formales ni experiencia laboral previa.

El cargo figura con el código 783698 y tiene como fecha límite de postulación el 25 de octubre de 2026. La remuneración se expresa bajo la misma tarifa diaria correspondiente al puesto de City Laborer.

Para esta segunda oportunidad también es indispensable presentar una licencia de conducir vigente en Nueva York. Los aspirantes deben cumplir las condiciones médicas y físicas relacionadas con las labores de transporte y apoyo operativo.

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