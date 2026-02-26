Un conductor de Uber denuncia un tiroteo tras descubrir armas y drogas en Miami Gardens

Lester Leon Sanders fue arrestado luego de disparar contra un conductor de Uber y transportar casi un kilo de cocaína, marihuana y un cargador de alta capacidad en el sur de Florida. (Captura: Local 10)

Fuerzas de seguridad de Miami Gardens y la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) intervinieron de forma conjunta tras un incidente que expuso el vínculo entre tráfico de drogas y violencia armada en la ciudad.

Un conductor de Uber denunció ante la policía haber sido blanco de disparos tras observar que un pasajero, Lester Leon Sanders, dejó caer un cargador de arma de fuego al abordar el vehículo.

Según los documentos judiciales, el episodio comenzó el 29 de octubre de 2024, cuando Sanders, de 47 años y con antecedentes penales, subió al Uber acompañado de otro hombre y tres maletas.

Mientras cargaban el equipaje, el conductor vio caer un cargador de arma de fuego del abrigo de Sanders. Tras iniciar el trayecto, Sanders ordenó detener el vehículo de forma abrupta y comenzó a discutir con el conductor.

Ante la actitud amenazante y la presencia del cargador en el piso, el conductor decidió alejarse rápidamente, dejando a Sanders en la calle pero llevándose las maletas.

Sanders disparó unas cinco veces contra el coche en movimiento, según informaron las autoridades.

Fuerzas de seguridad de Miami Gardens y agentes del FBI intervienen conjuntamente tras un incidente que expuso el vínculo entre el tráfico de drogas y la violencia armada en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes del FBI y la Policía de Miami Gardens hallaron en el vehículo un cargador de alta capacidad, municiones, 929 gramos de cocaína pura, cerca de tres kilos de marihuana, una balanza y bolsas plásticas vinculadas al tráfico de drogas.

Los investigadores también encontraron varios casquillos de bala en la zona donde se efectuaron los disparos.

Incautación de drogas y armamento

El conductor logró alertar a una patrulla y relatar lo ocurrido. La detención de Sanders se concretó poco después, mientras las pertenencias permanecían bajo custodia policial.

La acusación formal presentada por la fiscalía federal especializada en crimen organizado del Distrito Sur de Florida detalla que Sanders enfrenta cargos por tráfico de drogas, uso y disparo de arma de fuego durante la comisión de un delito de drogas y posesión de arma de fuego siendo convicto previo.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó la gravedad de la combinación entre drogas y armas: “Ese tipo de presunta conducta convierte un delito de drogas en una situación potencialmente mortal en cuestión de segundos”.

Reding Quiñones explicó que la legislación federal impone una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión para estos delitos, con la posibilidad de cadena perpetua en caso de condena.

Fuerzas de seguridad de Miami Gardens y agentes del FBI intervienen conjuntamente tras un incidente relacionado con el tráfico de drogas y la violencia armada en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva subrayó la valentía del conductor al impedir que “casi un kilogramo de cocaína pura saliera a las calles de Miami”.

Duva aseguró que la división penal continuará con la persecución de traficantes violentos en todas las ciudades de Estados Unidos y resumió: “Fue gracias al accionar del conductor que la policía pudo intervenir a tiempo y desbaratar la operación”.

Investigación y contexto judicial

El caso es parte de la Iniciativa contra Delitos Violentos —traducción oficial de Criminal Division’s Violent Crime Initiative—, una estrategia del Departamento de Justicia y la oficina del FBI en Miami para articular recursos federales y locales en la lucha contra la violencia relacionada con el crimen organizado.

La investigación está a cargo de la oficina del FBI en Miami junto con la policía local, y el proceso judicial lo encabezan las abogadas litigantes Jennifer Burns y Jinah Chang de la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado.

Las autoridades federales señalan que, aunque existe una acusación formal contra Sanders, “se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal”.

Según la acusación, Sanders habría organizado la transacción de drogas, disparado el arma contra el conductor y transportado estupefacientes y municiones en el vehículo, agravando su situación penal por su condición de reincidente.

Un conductor de Uber sostiene un cargador de arma mientras su pasajero gestiona el equipaje, luego de denunciar disparos tras descubrir el objeto en su vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad pública y antecedentes

El incidente se inscribe en un contexto de aumento de delitos vinculados al tráfico de drogas y uso de armas en el sur de Florida.

En declaraciones de la oficina del fiscal, “la colaboración entre fuerzas federales y locales busca garantizar que crímenes de esta naturaleza reciban la respuesta más severa disponible en la ley federal”.

Desde la oficina del FBI en Miami advierten que la tendencia a la violencia en los delitos relacionados con el narcotráfico exige respuestas conjuntas y sentencias ejemplares para disuadir nuevas acciones.

El miércoles, Sanders continuaba detenido en el Centro Federal de Detención de Miami, a la espera de su próxima audiencia judicial.

Los documentos del caso, identificados como 26-cr-20029, pueden consultarse en los portales oficiales del tribunal de distrito del sur de Florida.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con información sobre delitos similares para fortalecer la seguridad en la región.

Con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el portal de noticias del FBI.