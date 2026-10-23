Estados Unidos

NYCHA tarda 470 días en reparar viviendas de Nueva York

Los plazos medios para resolver órdenes de trabajo subieron frente a 2024, mientras residentes denuncian filtraciones, humedad y daños persistentes en sus departamentos

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York tarda un promedio de 470 días en completar reparaciones en sus departamentos (Captura de video)
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York tarda un promedio de 470 días en completar reparaciones en sus departamentos (Captura de video)
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La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) tarda en promedio 470 días en completar reparaciones dentro de sus departamentos, una cifra que supera en más de tres meses el registro de 2024. Los datos municipales, difundidos por CBS New York, reflejan demoras en un sistema que administra viviendas para cientos de miles de residentes de Nueva York.

El promedio se ubicaba en 370 días hace dos años, por lo que el plazo de respuesta creció en alrededor de 100 días. La situación abarca órdenes de trabajo de distinto tipo y mantiene abiertas quejas de inquilinos por problemas que afectan las condiciones de habitabilidad, como filtraciones, humedad, pintura deteriorada y daños en techos.

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Las órdenes de pintura explican parte de la demora

Dan Green, vicepresidente ejecutivo de operaciones de gestión de propiedades de NYCHA, atribuyó una parte del aumento de los tiempos de espera a las solicitudes de pintura que debe tramitar la entidad. El funcionario aseguró a CBS New York que el acuerdo de la agencia con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos exige crear diversas órdenes vinculadas a inspecciones.

Por nuestro acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, generamos muchos tipos diferentes de órdenes de pintura para inspecciones, probablemente más de las que a veces podemos financiar”, afirmó Green, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

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La explicación llega mientras residentes señalan que las reparaciones pendientes no se limitan a trabajos estéticos. El reporte incluyó el caso de Noina Marrero, inquilina de Johnson Houses, un complejo ubicado en East Harlem, quien sostuvo que reclama desde hace años por inundaciones dentro de su vivienda.

Marrero explicó que debe mantener cajas elevadas porque el agua alcanza el armario de su departamento. “No puedo usar el armario porque el agua entra allí. Lo llena, así que tengo que dejar todo arriba para que no se moje”, relató la residente al canal local.

Una residente reclama traslado tras años de filtraciones

Las filtraciones de agua persistentes obligan a residentes del complejo Johnson Houses a elevar sus pertenencias para evitar pérdidas materiales (Captura de video)
Las filtraciones de agua persistentes obligan a residentes del complejo Johnson Houses a elevar sus pertenencias para evitar pérdidas materiales (Captura de video)

La mujer manifestó que la administración de Johnson Houses reparó una filtración en septiembre y que luego comenzó a gestionar el enyesado y la pintura. Sin embargo, Marrero afirmó que el tiempo transcurrido la llevó a pedir un traslado a otra unidad.

Ellos no quieren ayudarte, pero sí quieren el alquiler. Siento que me descuidan, como si no importara”, expresó la inquilina, tal y como recogió CBS New York. Su testimonio se suma a los cuestionamientos sobre la capacidad de NYCHA para atender problemas en los hogares dentro de plazos razonables.

La residente inició una demanda contra la agencia en 2023, después de que, de acuerdo con su relato, una parte de un techo dañado por el agua cayó sobre su cabeza. El proceso judicial continúa abierto. En una presentación ante el tribunal realizada ese año, los abogados de NYCHA negaron que la entidad fuera responsable de las lesiones denunciadas.

Marrero dijo que, tras aquel episodio, padece dolores de cabeza y espalda. “Fue doloroso. Tengo dolores de cabeza y de espalda todo el tiempo. No les importa”, sostuvo durante la entrevista.

La ciudad anunció USD 10 millones para moho y filtraciones

La vicealcaldesa Leila Bozorg destacó avances en áreas operativas como la calefacción, los ascensores y el control de plagas (Captura de video)
La vicealcaldesa Leila Bozorg destacó avances en áreas operativas como la calefacción, los ascensores y el control de plagas (Captura de video)

La vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, reconoció que existen “desafíos inmensos” dentro del parque habitacional público, aunque indicó que NYCHA ha mejorado sus respuestas en áreas como calefacción, ascensores, recolección de residuos y control de plagas.

Bozorg afirmó que la administración del alcalde Zohran Mamdani destinó USD 10 millones durante los próximos dos años para combatir el moho y las filtraciones en las viviendas de NYCHA. Esa inversión apunta a dos de los problemas que Marrero aseguró enfrentar desde hace años en su departamento de East Harlem.

La agencia también organizó durante 2026 foros denominados NYCHA in Your Neighborhood, en los que sus equipos reciben consultas y reclamos de residentes. El medio informó que aún restan dos encuentros, incluido uno previsto en Brooklyn durante noviembre.

Mientras se desarrollan esas instancias, el promedio de 470 días expone la escala de los atrasos acumulados y el desafío de la autoridad para resolver las reparaciones pendientes en sus propiedades.

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