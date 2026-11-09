Estados Unidos

Cuánto cuesta alojarse en Nueva York por noche antes de las fiestas

Los hoteles lujosos registraron una tarifa media cercana a USD 841, mientras los establecimientos económicos promediaron USD 203, según datos recopilados por CoStar Group

El precio del alojamiento en Nueva York oscila entre USD 56 y más de 1.000 por noche antes de las fiestas (REUTERS/Jeenah Moon)
El precio del alojamiento en Nueva York oscila entre USD 56 y más de 1.000 por noche antes de las fiestas (REUTERS/Jeenah Moon)
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En Nueva York, una noche de alojamiento antes de las fiestas puede costar desde USD 56 en una habitación compartida hasta más de USD 1.000 en algunas alternativas de Manhattan. La diferencia depende del tipo de hospedaje, la ubicación y los servicios incluidos.

Los datos citados por el New York Post permiten trazar una referencia por categoría: los hoteles de lujo promediaron USD 841 por noche, mientras que los establecimientos económicos registraron una tarifa media de USD 203. Los valores muestran la amplitud de precios que enfrentan los viajeros que buscan dónde alojarse en la ciudad.

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Los hoteles de lujo superan los USD 800 y los económicos rondan los USD 200

La brecha entre segmentos es uno de los principales factores al planificar una estadía en Nueva York. Según datos de CoStar Group citados por el New York Post, las habitaciones de lujo costaron, en promedio, USD 841 por noche.

En el extremo de menor precio del mercado hotelero, la tarifa media fue de USD 203. Esa diferencia refleja que el presupuesto necesario puede variar de forma considerable según la categoría elegida, incluso antes de considerar la zona y la fecha concreta del viaje.

Los hoteles de lujo en Nueva York promedian una tarifa de USD 841 por noche según datos de CoStar Group (REUTERS/Jeenah Moon)
Los hoteles de lujo en Nueva York promedian una tarifa de USD 841 por noche según datos de CoStar Group (REUTERS/Jeenah Moon)

El director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Nueva York, Vijay Dandapani, afirmó que el turismo de la ciudad todavía no alcanzaba el nivel de 2019. Sin embargo, describió una dinámica favorable para el sector de alta gama: “Si estás en el mercado de lujo, las cosas son fantásticas”, declaró al New York Post.

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Los hostales ofrecen camas desde USD 56, con baños y espacios compartidos

Para quienes buscan reducir el gasto, los hostales y los cuartos con baño compartido ofrecen alternativas por debajo de las tarifas habituales de un hotel.

Una búsqueda para una estadía de sábado a lunes a mediados de noviembre encontró camas en habitaciones compartidas desde USD 56 por noche y cuartos dobles con baño compartido por USD 159, según The Washington Post.

La diferencia de precio supone también condiciones distintas. Matthew Kepnes, fundador del sitio de viajes Nomadic Matt, advirtió que “los hostales no son hoteles”.

Entre las características que pueden variar figuran el baño compartido, las dimensiones de los cuartos y los servicios disponibles.

Pauline Frommer, autora de la guía Frommer’s New York City 2026, señaló que algunos visitantes terminan pagando USD 400 por noche por habitaciones de baja calidad.

Los establecimientos hoteleros de categoría económica registran un costo medio de USD 203 por noche (REUTERS/Vincent Alban)
Los establecimientos hoteleros de categoría económica registran un costo medio de USD 203 por noche (REUTERS/Vincent Alban)

Por su parte, Lisa Hawkins, portavoz del Consejo de Destilados de Estados Unidos, relató que su organización encontró precios cercanos a USD 550 por noche al buscar hospedaje en Manhattan para un evento en SoHo; algunas opciones superaban los USD 1.000.

La Ley Local 18 limita los alquileres temporales de viviendas completas

El mercado de estadías breves también está condicionado por la Ley Local 18 de Nueva York, que restringe el alquiler de apartamentos residenciales completos por menos de 30 días, salvo las excepciones establecidas por la norma.

La regulación redujo las alternativas de viviendas enteras para quienes necesitan hospedarse por períodos cortos.

Al momento de comparar opciones, los viajeros deben revisar el precio final, la ubicación, los cargos adicionales y las condiciones de cada reserva.

Las tarifas más bajas suelen concentrarse en camas compartidas o habitaciones con servicios comunes, mientras que los valores más altos se ubican en hoteles de lujo y en determinadas opciones de Manhattan.

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