Miami se prepara para nuevas inundaciones por las mareas del rey

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por inundaciones costeras en las zonas bajas de Miami entre el 6 y el 9 de noviembre (REUTERS/Octavio Jones)

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Las zonas bajas de Miami podrían registrar nuevos anegamientos durante el fin de semana por la llegada de las mareas del rey, un fenómeno que eleva el nivel del mar y puede provocar acumulaciones de agua aun sin precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé inundaciones costeras menores y aisladas en los momentos cercanos a la pleamar, informó CBS News.

La advertencia abarca desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de noviembre, cuando se esperan los picos de marea más altos en horas de la mañana. Aunque las proyecciones apuntan a un escenario de menor impacto que el observado a fines de octubre, las autoridades recomiendan precaución a conductores y residentes de áreas vulnerables.

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Las pleamares de la mañana concentrarán el riesgo hasta el lunes

El calendario oficial de Miami fijó los picos de pleamar en horas de la mañana durante todo el fin de semana

El calendario oficial de la ciudad de Miami fijó la pleamar del viernes a las 6:26 de la mañana. Para el sábado, el máximo nivel del mar está previsto a las 7:14; el domingo, a las 7:59, y el lunes, a las 8:42.

Esos horarios indican el momento estimado de mayor altura de la marea, pero no determinan por sí solos qué calles se inundarán. La extensión de los anegamientos depende de variables como la fuerza y dirección del viento, las lluvias acumuladas y el funcionamiento de los sistemas de drenaje, precisó el medio.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó poca o ninguna lluvia al comienzo del fin de semana. Sin embargo, mantuvo la posibilidad de que se produzcan inundaciones aisladas alrededor de las horas de marea alta, sobre todo en sectores costeros y calles de menor elevación.

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Las denominadas mareas del rey son pleamares superiores a los niveles habituales. En zonas cercanas a la costa, el agua salada puede desbordar canales, ingresar por los desagües pluviales o acumularse sobre la calzada, explicó CBS News.

El episodio de octubre dejó calles afectadas en Miami-Dade y Broward

El episodio de mareas de finales de octubre provocó anegamientos en vías de Miami y Miami Beach (REUTERS/David Swanson)

El nuevo período de vigilancia llega después de las inundaciones registradas a finales de octubre en distintos puntos de los condados de Miami-Dade y Broward. En aquel episodio, la coincidencia entre las mareas altas, vientos persistentes hacia tierra y aguaceros incrementó la presencia de agua en vías públicas.

Durante esos días, el agua cubrió parte de la calle 79 del noreste, cerca de North Bayshore Drive, en Miami. También se reportaron acumulaciones en los alrededores de Dickens Avenue y la calle 73, en Miami Beach, de acuerdo con registros citados por el medio.

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En Hollywood, cuadrillas municipales utilizaron bombas para retirar el agua de las calles afectadas. Las imágenes difundidas por WSVN mostraron anegamientos en Miami, Miami Beach, Hollywood Beach y Fort Lauderdale durante el segundo período de mareas elevadas de octubre.

Los instrumentos de medición costera también reflejaron la intensidad de aquel evento. El 27 de octubre, el mareógrafo de Virginia Key alcanzó su tercer nivel más alto desde que comenzaron los registros en 1994, señaló CBS News, con base en datos de la estación.

Ese mismo día, la estación de Port Everglades marcó el nivel más alto de su serie histórica, aseguró CBS Miami. Ambas mediciones corresponden a puntos específicos del litoral y no representan necesariamente la misma situación en toda el área metropolitana.

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Las autoridades recomiendan evitar las calles cubiertas de agua

El condado de Miami-Dade aconsejó no circular por calles anegadas y utilizar trayectos alternativos cuando el agua afecte la movilidad. También sugirió estacionar los vehículos en zonas elevadas antes de la pleamar, siempre que esa opción esté disponible.

La recomendación busca reducir los riesgos para los conductores y evitar daños a los automóviles. El agua salada puede afectar motores, sistemas eléctricos y otras piezas, además de ocultar baches, objetos o desniveles en la calzada.

En Broward, la ciudad de Fort Lauderdale situó su propio período de mareas altas entre el 5 y el 11 de noviembre. Los calendarios cambian según la localidad, por lo que las autoridades municipales publican horarios diferenciados para cada área costera.

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El calendario de Miami contempla además otro período de mareas del rey entre el 23 y el 26 de noviembre. Las autoridades locales mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de los niveles del mar para informar posibles alertas durante esas fechas.