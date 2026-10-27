Buscan a Jacob Morley, el preso condenado a cadena perpetua que escapó de una prisión de Tennessee y huyó en una camioneta robada

Jacob Allen Morley escapó de la prisión Northwest Correctional Complex en Tiptonville tras atravesar la cerca perimetral. (Department of Correction)

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Jacob Allen Morley, un hombre de 28 años que cumplía cadena perpetua por el asesinato de su compañero de trabajo, escapó de la prisión Northwest Correctional Complex en Tiptonville, Tennessee, tras atravesar la cerca perimetral del penal la noche del domingo 25 de octubre. Las cámaras de seguridad del centro penitenciario captaron al recluso con su uniforme de prisión mientras abandonaba las instalaciones, según confirmó el Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) en un comunicado oficial.

El hallazgo de la fuga se produjo alrededor de las 11:30 p.m., cuando el personal del penal detectó la ausencia de Morley durante un conteo de rutina. Las autoridades activaron de inmediato un protocolo de emergencia y una búsqueda exhaustiva en la zona, un área rural y aislada ubicada a unos 145 kilómetros al norte de Memphis, cerca de una curva del río Misisipi en la frontera con Misuri, informó Associated Press.

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Morley robó una camioneta tras escapar de la prisión de Tennessee

Horas después de la fuga, las cámaras de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI) captaron a Morley mientras se apoderaba de una camioneta Ford F-350 blanca modelo 2008 con placas de Tennessee, alrededor de la 1 a.m. del 26 de octubre. El Departamento de Bomberos de Hornbeak, ubicado a unos 24 kilómetros del penal, también registró en video el paso del fugitivo frente a sus instalaciones a bordo del vehículo robado a la 1:18 a.m., según reportó CNN.

Las cámaras de seguridad captaron al recluso fugado mientras se apoderaba de un vehículo en el condado de Lake, a pocos kilómetros del penal del que huyó horas antes. (Fuente: Tennessee Bureau of Investigation)

Las autoridades no revelaron detalles sobre cómo Morley logró atravesar la cerca perimetral. Hasta el momento, el recluso no ha sido localizado. Morley es el segundo preso que escapa de la custodia del TDOC en la última semana, según CNN.

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Recompensa de hasta USD 2.500 por información sobre el preso fugado

El TBI incluyó a Jacob Allen Morley en su lista de los más buscados (“Most Wanted”) y ofreció una recompensa de hasta USD 2.500 por cualquier dato que conduzca a su arresto. Fuerzas de seguridad locales, estatales y federales participan en la búsqueda coordinada, que ha incluido la inspección de edificios y estructuras cercanas al penal.

Un cartel de búsqueda del Departamento de Corrección de Tennessee detalla los rasgos físicos y fotografías del recluso Jacob Allen Morley. (Department of Correction)

La descripción física del fugitivo es la siguiente:

Edad: 28 años

Estatura: 1,80 metros (5′11″)

Peso: 109 kilogramos (240 libras)

Cabello: castaño

Ojos: verdes

El TDOC pidió a la comunidad que contacte a las fuerzas de seguridad de forma inmediata ante cualquier avistamiento.

El asesinato de Cody Birchfield, el crimen que llevó a Morley a cadena perpetua

Morley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Cody Birchfield, su compañero de trabajo, ocurrido en 2022. Birchfield fue reportado como desaparecido en febrero de ese año y su cuerpo fue hallado semanas después dentro de una caja debajo de la vivienda de Morley en el condado de Carter, según la Oficina del Sheriff de ese condado.

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La Oficina de Investigación de Tennessee incluyó a Morley en la lista de los más buscados y ofreció una recompensa de 2.500 dólares. (Department of Correction)

Además del homicidio, Morley recibió condenas por allanamiento agravado, manipulación de pruebas, vandalismo y evasión de arresto. Cuando los agentes se presentaron en su domicilio en 2022, el hombre huyó en una persecución vehicular que terminó en Carolina del Norte, de acuerdo con AP.

La prisión de Tiptonville acumula un historial de violencia y falta de personal

El Northwest Correctional Complex, con capacidad para alojar a 1.776 reclusos varones —incluidos menores juzgados como adultos—, enfrenta desde hace años graves problemas operativos. Una auditoría de prisiones de Tennessee realizada en 2023 reveló que el establecimiento tenía una tasa de vacantes del 61% en oficiales correccionales durante ese año fiscal, un déficit que ha dificultado la supervisión y el control dentro del penal.

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En julio de este año, un gran jurado emitió decenas de acusaciones vinculadas a cinco asesinatos entre reclusos, agresiones contra el personal y otros internos, y diversos episodios de violencia dentro de las instalaciones. La serie de incidentes violentos y la escasez crónica de guardias configuran un panorama crítico en el centro penitenciario del que Morley logró escapar.