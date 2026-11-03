Capturaron al prófugo condenado a cadena perpetua que escapó de una prisión de Tennessee

Las cámaras de seguridad captaron al prófugo mientras se apoderaba de un vehículo en el condado de Lake, a pocos kilómetros del penal del que huyó horas antes (Tennessee Bureau of Investigation).

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Jacob Allen Morley, condenado a cadena perpetua por asesinato, fue recapturado el martes en Misuri tras permanecer más de una semana prófugo luego de escapar de una prisión de Tennessee.

La Patrulla de Carreteras de Misuri informó que el hombre, de 28 años, fue arrestado cerca de las 11:30, hora local, en las proximidades de Norborne, una localidad situada a aproximadamente una hora de Kansas City, precisó CBS News.

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La fuga ocurrió el 25 de octubre en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville, en el extremo noroeste de Tennessee. Los agentes penitenciarios detectaron su ausencia alrededor de las 23:30 y las cámaras de seguridad mostraron que había atravesado una valla perimetral con su uniforme carcelario.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee lo incluyó entonces en su lista de personas más buscadas y advirtió que debía ser considerado peligroso. La recompensa conjunta ofrecida por distintas agencias por información que condujera a su detención ascendía a USD 17.500, informaron NBC News y CBS News.

El recluso escapó del Complejo Correccional del Noroeste tras cruzar una valla perimetral con su uniforme carcelario (Tennessee Department of Corrections vía AP).

Las cámaras y lectores automáticos de matrículas permitieron seguir la ruta del prófugo

Dos días después de la fuga, las autoridades difundieron imágenes en las que Morley robaba una camioneta Ford F-350 blanca, modelo 2008, en el condado de Lake, donde se encuentra Tiptonville. El vehículo tenía matrícula de Tennessee y el logotipo de la empresa Lindamood Planting Company en una de sus puertas, reportó CBS News.

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Poco después del robo, la camioneta pasó por Hornbeak, según imágenes con marca horaria difundidas por el Departamento de Bomberos de la localidad en redes sociales y recogidas por NBC News.

De acuerdo con Associated Press, el vehículo fue localizado abandonado detrás de un comercio en Marion, Illinois, a unos 193 kilómetros de la prisión. Hasta allí llegó la pista sobre su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre el método de escape ni sobre las circunstancias que condujeron a su detención. Solo se informó que los lectores automáticos de matrículas detectaron que Morley viajaba por el estado y que se divulgará más información a medida que esté disponible.

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La camioneta Ford F-350 que Morley habría robado tras salir del complejo penitenciario fue hallada abandonada en Marion, Illinois (Tennessee Bureau of Investigation vía AP).

Morley cumplía cadena perpetua por el asesinato de Cody Birchfield

Jacob Morley cumplía una condena de prisión perpetua por el homicidio de su excompañero de trabajo, Cody Birchfield, ocurrido en 2022.

La víctima, de 34 años, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y su cuerpo fue hallado dentro de una gran caja metálica debajo de la vivienda de Morley, en el condado de Carter, en el este de Tennessee, detalló NBC News.

Cuando los agentes acudieron a su domicilio tras la desaparición de Birchfield, Morley huyó y se desencadenó una persecución que concluyó en Carolina del Norte.

Durante el juicio, alegó defensa propia y declaró haber sido internado por problemas de salud mental, incluido trastorno bipolar, aunque afirmó no tener antecedentes penales por delitos graves.

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Además del asesinato en primer grado, fue condenado por allanamiento agravado, manipulación de pruebas, vandalismo y elusión de la autoridad, consignó Associated Press.

En una entrevista con NBC News, Carrie Norman, hermana de la víctima, había calificado al condenado como “un hombre muy peligroso” que, si conseguía un arma, “matará a alguien”. Tras conocerse su captura, agradeció a las autoridades y a quienes siguieron el caso.

Imágenes de seguridad mostraron el momento en que Jacob Allen Morley robó una camioneta Ford F-350 tras salir del complejo penitenciario (Captura de video: Tennessee Bureau of Investigation).

La prisión estaba bajo escrutinio por episodios de violencia

El Complejo Correccional del Noroeste tiene capacidad para 1.776 internos de distintos niveles de seguridad y también alberga a menores condenados como adultos.

No es la primera polémica que enfrenta. En los últimos años se han reportado varios ataques violentos entre reclusos y miembros del personal.

En julio, un gran jurado presentó decenas de cargos por los asesinatos de cinco reclusos, agresiones contra el personal y otros hechos violentos ocurridos dentro de esa cárcel, indicó CBS News.

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Asimismo, tras la fallida ejecución de Christa Pike en septiembre, el comisionado del Departamento de Corrección, Frank Strada, renunció luego de menos de tres años en el cargo.