Estos son los sectores que más empleos sumaron en Estados Unidos: manufactura, construcción y servicios profesionales

Estados Unidos elevó a 7,523 millones las vacantes laborales en septiembre, 333.000 más que en agosto (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

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Estados Unidos elevó a 7,523 millones las vacantes laborales al cierre de septiembre, con un aumento mensual de 333.000 puestos sin cubrir.

La mayor expansión de la demanda se concentró en servicios profesionales y empresariales, manufactura y construcción, los tres sectores privados que más ampliaron sus búsquedas de personal.

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Los datos corresponden a la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El organismo precisó que las vacantes subieron desde los 7,190 millones de agosto y alcanzaron su mayor nivel en cuatro meses, aunque describió la variación como poco modificada en términos estadísticos.

Las vacantes reflejan los puestos que los empleadores buscaban cubrir en el último día hábil del mes. Por eso, el incremento no equivale a la creación efectiva de empleos ni garantiza una contratación: las incorporaciones se registran por separado durante todo el mes.

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La encuesta JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales registró el mayor nivel de vacantes en cuatro meses (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Servicios profesionales y empresariales encabezaron el aumento de las vacantes

El rubro de servicios profesionales y empresariales sumó 106.000 vacantes en septiembre, el mayor incremento entre las actividades privadas. El sector incluye, entre otros segmentos, servicios administrativos, consultoría, empleos técnicos y apoyo a empresas.

La manufactura añadió 54.000 puestos disponibles, mientras que la construcción incorporó 36.000. En conjunto, estos tres sectores explicaron 196.000 de las nuevas vacantes privadas registradas en el mes.

También aumentaron las posiciones abiertas en los gobiernos estatales y locales, excluida la educación, con 104.000 puestos más.

El informe no registró descensos mensuales significativos de las vacantes en las actividades financieras ni en ocio y hospitalidad. La atención médica y la asistencia social tampoco figuraron entre los sectores con una caída destacada en septiembre.

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Los servicios profesionales y empresariales sumaron 106.000 vacantes y encabezaron la demanda de personal (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Las contrataciones crecieron, pero el indicador mide un movimiento distinto de las vacantes

Las empresas concretaron 5,402 millones de contrataciones en septiembre, frente a los 5,271 millones de agosto. La tasa de contratación pasó de 3,3 % a 3,4 %, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

El alza de las contrataciones estuvo impulsada por los servicios de alojamiento y comida, que incorporaron 158.000 trabajadores más durante el mes.

Esa dinámica no coincide necesariamente con los sectores que registraron el mayor aumento de vacantes, ya que una oferta puede permanecer abierta durante más de un período.

La diferencia es relevante para interpretar el mercado laboral: JOLTS contabiliza vacantes al final de septiembre, mientras que las contrataciones reúnen las altas en nómina ocurridas a lo largo de todo el mes.

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El informe tampoco mide por sí solo el empleo neto creado, que depende del balance entre ingresos y separaciones.

Las renuncias voluntarias aumentaron a 3,365 millones, mientras la inflación y las tasas altas pueden limitar la expansión empresarial (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Los despidos bajaron a 1,641 millones y las renuncias voluntarias aumentaron

Los despidos y las desvinculaciones involuntarias cayeron a 1,641 millones, 127.000 menos que en agosto y el nivel más bajo desde marzo de 2025. La baja sugiere que las empresas redujeron las salidas forzadas durante septiembre.

Por otro lado, las renuncias voluntarias aumentaron de 3,044 millones a 3,365 millones. Este indicador suele seguirse como una señal de la disposición de los trabajadores a dejar un puesto, aunque no permite determinar si quienes renunciaron ya tenían otra oferta laboral.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, dijo a Associated Press que el aumento de las contrataciones era una señal alentadora pese a los altos costos de combustible y la persistencia de la inflación.

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Nicole Bachaud, economista laboral de ZipRecruiter, advirtió que la inflación y las tasas de interés elevadas todavía pueden limitar los planes de expansión de las empresas.

El informe de septiembre, publicado el 3 de noviembre, muestra una mayor demanda de personal en manufactura, construcción y servicios profesionales.

La evolución de esas vacantes en los próximos meses dependerá de que las compañías sostengan sus planes de contratación ante los costos operativos y las condiciones financieras.