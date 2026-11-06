Sarampión en Estados Unidos: siete muertos y el mayor número de casos en más de tres décadas

Estados Unidos registró siete muertes por sarampión en 2026, el mayor número anual de fallecidos por la enfermedad desde 1991 (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

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Estados Unidos registró siete muertes por sarampión en lo que va del año, informó ABC News. Pensilvania suma seis víctimas fatales, incluida la más reciente —un residente del condado de Jefferson no vacunado—, mientras que Nueva York y Wisconsin confirmaron sus primeras muertes por la enfermedad en más de 30 años.

La cifra total de fallecidos convierte a 2026 en el año con más muertes por sarampión en Estados Unidos desde 1991. A nivel nacional, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó más de 4.800 casos en 45 estados y el Distrito de Columbia, más del doble que en 2025, cuando se registraron 2.289 contagios.

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Pensilvania es el epicentro del brote con más de 1.400 casos y seis muertes

Pensilvania es el estado más afectado. Con más de 1.400 infecciones confirmadas y seis muertos, encabeza el mayor brote de sarampión en la historia reciente del país. En Nueva York, donde las autoridades declararon emergencia sanitaria el 5 de octubre tras superar los 100 casos, una niña murió en el condado de Lewis. Fue la primera muerte por sarampión en ese estado en más de tres décadas. Wisconsin, por su parte, informó también su primera víctima fatal desde 1990: un lactante.

Al menos el 96% de los casos confirmados en todo el país corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce. El 11% de los infectados requirió hospitalización. En cuanto a la distribución por edad, el 41% de los casos afectó a niños y adolescentes de entre 5 y 19 años. Los mayores de 20 años representaron también el 41% del total; en 2025, ese grupo equivalía al 29% de los contagios.

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El virus puede transmitirse hasta dos horas después de que el infectado abandone el lugar

El CDC confirmó más de 4.800 casos de sarampión en 45 estados y el Distrito de Columbia, más del doble que en 2025 (AP Foto/LM Otero)

El sarampión se transmite por vía respiratoria a través de gotitas y partículas en suspensión. Las partículas del virus pueden permanecer en el aire hasta dos horas tras la salida de una persona infectada. Si una persona con sarampión está en un espacio cerrado, el 90% de los no vacunados presentes contraerá la enfermedad.

Los síntomas aparecen entre 10 y 21 días después de la exposición, lo que dificulta el rastreo de contactos. Quienes contraen la enfermedad son contagiosos cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y cuatro días después. Esto implica que pueden transmitir el virus sin saberlo.

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Los primeros síntomas son fiebre alta, tos, ojos rojos y manchas blancas en la boca

Según el CDC, la enfermedad comienza con tos, secreción nasal, fiebre de hasta 40 °C (104 °F) y ojos rojos y llorosos. Entre dos y tres días después, pueden aparecer las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas que son un signo temprano característico.

El sarpullido aparece entre tres y cinco días después del inicio de los síntomas. Comienza en el cuero cabelludo, baja hacia el cuello, el pecho, el abdomen, los brazos y las piernas. Al aparecer el sarpullido, la fiebre puede escalar por encima de los 40 °C, incluso si había bajado parcialmente.

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Las complicaciones más graves son la neumonía, la encefalitis y la muerte

Nueva York declaró emergencia sanitaria tras superar 100 casos de sarampión, y Wisconsin informó la muerte de un lactante, su primera víctima desde 1990 (EFE/HOTLI SIMANJUNTAK)

El sarampión puede derivar en complicaciones serias. Las más graves incluyen neumonía, encefalitis —inflamación del cerebro—, daño neurológico permanente y muerte. Las más frecuentes son las infecciones de oído, la diarrea y la pérdida de audición.

En mujeres embarazadas no vacunadas, la enfermedad puede provocar partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer. No existe tratamiento específico: el manejo consiste en aliviar síntomas, mantener la hidratación y prevenir complicaciones con antibióticos en caso de infecciones bacterianas secundarias.

Dos dosis de la vacuna MMR ofrecen una protección del 97% y se dan desde los 12 meses

La vacuna MMR —contra el sarampión, las paperas y la rubéola— y la vacuna MMRV —que agrega la varicela— son las herramientas disponibles para prevenir la enfermedad. Una dosis ofrece el 93% de efectividad; dos dosis, el 97%.

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El calendario estándar del CDC establece la primera dosis entre los 12 y los 15 meses de vida, y la segunda entre los 4 y los 6 años. Los lactantes de entre 6 y 11 meses que residan o viajen a zonas con brotes activos pueden recibir una dosis anticipada, aunque esta no reemplaza las dos dosis del esquema habitual.

Para los adultos, el CDC recomienda verificar el historial de vacunación. Quienes no recuerden haber tenido sarampión ni sepan si fueron vacunados deben recibir al menos una dosis. También se aconseja una dosis de refuerzo para adultos vacunados hace muchos años que puedan estar expuestos a un brote.

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La cobertura vacunal cayó del 95,2% al 92,7% entre 2020 y 2024 entre los niños en edad escolar

Para alcanzar la inmunidad de rebaño, el 95% de la comunidad debe estar vacunado. Por debajo de ese umbral, el virus encuentra suficientes huéspedes para seguir circulando. Los datos del CDC muestran que la cobertura entre preescolares bajó del 95,2% en el ciclo 2019-2020 al 92,7% en 2023-2024.

Dos dosis de la vacuna MMR ofrecen 97% de protección contra el sarampión, pero la cobertura escolar cayó al 92,7% y amenaza la eliminación lograda en 2000 (EFE/Javier Aparicio)

Estados Unidos eliminó el sarampión en el año 2000, una certificación que se otorga cuando una enfermedad no circula de forma continua en un país durante al menos 12 meses. Las autoridades sanitarias advierten que el brote actual pone en riesgo esa condición.