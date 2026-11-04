'Un terremoto': la contundente victoria demócrata impacta a Texas

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Puede que Texas nunca sea la misma.

Los demócratas rompieron el control republicano de 32 años sobre los cargos a nivel estatal en lo que había sido, hasta el martes, el estado conservador más poblado del país.

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La victoria de James Talarico sobre Ken Paxton, un candidato republicano marcado por escándalos, en la contienda por el Senado de Estados Unidos fue solo el comienzo de una serie de victorias sísmicas para los demócratas el martes en Texas.

Gina Hinojosa hizo historia al derrotar al gobernador Greg Abbott, un gobernador en su tercer mandato y político influyente quien, hace apenas unos meses, parecía tener asegurado un cuarto mandato, que habría sido un récord. Hinojosa se convierte en la primera gobernadora hispana de Texas.

En una sola noche, el estado se transformó.

"Talarico es un símbolo. Gina es un terremoto", dijo Garry Mauro, un excomisionado de tierras de Texas que estuvo entre los últimos demócratas en ganar una contienda estatal, en 1994. "Es un tsunami. El mundo ha cambiado. Los mapas políticos nunca volverán a ser los mismos".

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Las décadas de dominio absoluto del Partido Republicano han terminado. Su hegemonía había dado lugar a una sucesión de líderes cada vez más conservadores, desde George W. Bush hasta Rick Perry y Greg Abbott, y a una legislación cada vez más conservadora, que incluye prohibiciones al aborto, material de enseñanza cristiana en escuelas públicas y la ampliación del derecho a portar armas.

Los demócratas en Texas ganaron terreno a medida que aumentaba el rechazo nacional contra el gobierno de Donald Trump entre los votantes preocupados por la guerra en Irán, una intensa represión migratoria y las inquietudes sobre el costo de vida. Pero Paxton debía gran parte de su éxito a su cercanía con Trump y Abbott se vinculó estrechamente a las políticas de Trump.

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Los líderes republicanos en el estado también apoyaron el auge de los centros de datos, algo que era impopular en muchas zonas rurales y suburbanas, e impulsaron un programa de vales escolares que muchos consideraron que debilitaba a las escuelas públicas. En 2026, algunos miembros del partido convirtieron a la creciente comunidad sudasiática del estado en el coco, advirtiendo sobre la ley sharía. Un candidato a un alto cargo regulatorio atacó a sus oponentes con insultos contra personas homosexuales y con discapacidad.

"He visto cómo los republicanos han metido la pata de principio a fin", dijo Austin Vaughn, de 31 años, del condado de Fort Bend, quien agregó que "literalmente marqué cada casilla azul por primera vez en mi vida".

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Vaughn dijo que solía sentirse como en casa en el Partido Republicano en Texas, e incluso trabajó para un legislador estatal. Pero en los últimos años, el partido "realmente se descontroló en lo social".

Ahora tiene una hija y no le agradaba la estricta prohibición al aborto en el estado. Y, dijo, aunque el partido solía tener un buen mensaje para impulsar y atraer empresas, hace mucho que perdieron ese rumbo.

"Ya nadie puede pagar nada", dijo. "Nuestra agua y nuestro aire son los más sucios y nuestra educación es horrible".

El martes también se desvaneció la suposición de que el futuro político de Texas se parecería a su pasado. En su lugar, surgió algo mucho menos seguro, más disputado y decididamente demócrata.

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Fue, para los demócratas, tan inesperado y repentino, que muchos todavía estaban asimilando las implicaciones.

"Estoy jubiloso", dijo Rafael Anchía, un representante estatal demócrata del área de Dallas, mientras observaba los resultados en la fiesta electoral de Talarico en Austin. "Esto supera mis expectativas más optimistas".

Anchía dijo que los demócratas habían acumulado grandes logros en todo el estado, incluso en suburbios previamente conservadores, e incluso en zonas rurales donde llevaban años sin competir: "Es una bomba nuclear".

La magnitud de la ola demócrata fue amplificada por el notable espectáculo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, gastando cientos de millones de dólares en un esfuerzo fallido por preservar el liderazgo republicano del estado. Después de trasladar partes de su imperio empresarial a Texas, Musk invirtió al menos 212 millones de dólares para apoyar a Paxton, lo cual fue parte de al menos 224 millones de dólares destinados a las contiendas en el estado.

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Los republicanos quedaron desconcertados, intentando explicar no solo la espectacular derrota de Paxton, sino también cómo Abbott, considerado un rival muy formidable, pudo haber sido arrasado también por la ola demócrata a nivel nacional.

"Nuestro partido va a tener un ajuste de cuentas como ningún otro en la historia de nuestro estado", dijo Matt Mackowiak, un estratega republicano que trabajó en la fallida campaña primaria del senador John Cornyn a principios de este año contra Paxton, quien había sido el fiscal general de Texas.

A medida que los resultados se cristalizaban, los demócratas creían que su victoria atraería más fondos de campaña a Texas para futuras elecciones, junto con un mayor apoyo nacional. El partido podría conquistar más cargos y quizás tener la oportunidad de teñir de azul a Texas en una elección presidencial.

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"Nunca le das a tu enemigo una cabeza de puente; una vez que la consiguen, avanzan", dijo Chad Wilbanks, un consultor político republicano y ex director ejecutivo del Partido Republicano de Texas. "La presa está rota".

Los funcionarios demócratas dijeron que la elección también podría reformar la política estatal, y poner fin al papel de Texas como laboratorio de leyes conservadoras a nivel nacional. Talarico, como senador de Estados Unidos, no influirá directamente en la gestión diaria de Texas. Pero Hinojosa tendrá el poder de vetar leyes y nombrar a los líderes de las agencias.

"Texas está listo para el cambio", dijo Kendall Scudder, el presidente del Partido Demócrata de Texas. Dijo que los demócratas estaban "entusiasmados y listos para cumplir con las políticas que harán que la vida sea más asequible" y para "erradicar la corrupción que ha plagado nuestra política durante demasiado tiempo".

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El presidente Trump recorrió de punta a punta el estado, con la esperanza de poder salvar la campaña de Paxton en sus últimas semanas. Pero sus esfuerzos por unir a los republicanos de Texas contra un enemigo demócrata común ocultaron las profundas divisiones subyacentes dentro del partido.

Los conservadores de la era de Bush en el estado se opusieron durante mucho tiempo a Paxton y a su ala del partido alineada con Trump, y en su lugar apoyaron a Cornyn en las primarias. Argumentaron que el Partido Republicano se había alejado demasiado de sus principios.

Las dos facciones principales de los republicanos de Texas han estado en desacuerdo durante años. Paxton se ha visto a menudo en el centro de esos conflictos. Su juicio político en 2023 por acusaciones de corrupción por parte de una mayoría en la Cámara de Representantes de Texas se convirtió en un referéndum sobre el rumbo del partido. Su equipo de defensa argumentó que una facción de conservadores de la vieja escuela --alineada con la familia Bush y el veterano estratega republicano Karl Rove-- había estado detrás del juicio político. Los republicanos en el Senado de Texas, supervisados por el vicegobernador Dan Patrick, un aliado de Paxton, lo absolvieron.

Incluso antes de la votación del martes, los republicanos en el bando de Paxton estaban furiosos con aquellos que consideraban que no lo habían apoyado con suficiente entusiasmo.

Steve Toth, un candidato republicano para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aliado de Paxton, dijo que aquellos cercanos a Cornyn y la familia Bush tenían la culpa de "ensuciar" la imagen de Paxton con el fallido juicio político y durante la campaña de las primarias republicanas.

"Nunca se sumaron", dijo Toth el lunes en uno de los últimos eventos de campaña de Paxton, en Conroe, una ciudad en las afueras de Houston.

Aquellos en el bando de Cornyn seguían frustrados de que Paxton lo hubiera desafiado siquiera. Cornyn había mostrado poca vulnerabilidad entre los votantes de las elecciones generales, incluso cuando los activistas republicanos lo acusaban de no apoyar lo suficiente al presidente Trump. Paxton, la opción de la derecha dura, lo derrotó fácilmente en la segunda vuelta de las primarias a pesar de contar con un presupuesto electoral inferior.

Antes del martes, lo más cerca que los republicanos en Texas habían estado de una derrota a nivel estatal en años recientes fue en 2018, cuando Beto O'Rourke, un representante de Estados Unidos de El Paso, estuvo a tres puntos porcentuales de derrotar al senador Ted Cruz. En respuesta, los republicanos en el estado parecieron moderar su agenda en la siguiente sesión legislativa, enfocándose menos en temas culturales y más en reformas del impuesto a la propiedad y del financiamiento escolar.

Ahora, cualquier cambio de rumbo involucrará las decisiones no solo de los republicanos. También involucrará a los demócratas.

"Es un día completamente nuevo para Texas", dijo Mauro, el excomisionado de tierras. "Después de que perdí en el 98, pensaba que estábamos a un ciclo de ganar en la siguiente elección. Ha sido una larga espera".

Sabrina Tavernise colaboró con reportería.

J. David Goodman es el jefe del buró de Texas del Times, radicado en Houston.

Lauren McGaughy es la corresponsal de política de Texas para The New York Times, y escribe sobre las formas en que los responsables políticos en el segundo estado más grande de EE. UU. están cambiando la vida de sus ciudadanos e influyendo en la política del país.

Sabrina Tavernise colaboró con reportería.