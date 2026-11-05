JetBlue subió por segunda vez las tarifas por equipaje este año y aplica los nuevos montos desde noviembre

JetBlue aumentó la tarifa de la primera maleta facturada a cincuenta dólares para los vuelos dentro de Estados Unidos, América Latina y el Caribe (REUTERS/ Umit Bektas)

Guardar

JetBlue eleva por segunda vez en el año el costo de las maletas facturadas, con tarifas que para algunas rutas pueden alcanzar los USD 85 por equipaje, en medio de un alza sostenida en los precios del combustible de aviación impulsada por la guerra en Medio Oriente.

La aerolínea anunció el 3 de noviembre un nuevo ajuste en sus cargos por equipaje, que afecta a todos los boletos comprados desde esa fecha en adelante. Para la mayoría de los pasajeros de clase económica en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, el costo de la primera maleta facturada subió a USD 50 cada sentido, frente a los USD 39 que regían hasta entonces.

PUBLICIDAD

La cifra trepa a USD 55 durante los períodos pico, como las fiestas de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, si el cargo se abona con al menos 24 horas de anticipación. Quienes esperen hasta las últimas 24 horas pagarán USD 60 en temporada regular y USD 70 en temporada alta, informó Associated Press.

El cargo por la segunda maleta alcanza los ochenta y cinco dólares en el aeropuerto y el equipaje hacia Europa subió a USD 80 dólares (REUTERS/Elijah Nouvelage)

El precio de facturar una maleta subió 42% desde enero

Desde el inicio del año, el cargo por la primera maleta acumuló una suba de 42%, según cálculos de Fox News. En enero, facturar un equipaje en la mayoría de los vuelos domésticos de JetBlue costaba USD 35 en temporada baja; ahora la tarifa mínima es de USD 50.

PUBLICIDAD

La segunda maleta también encarece: arranca en USD 70 en temporada regular, llega a USD 75 en temporada pico con pago anticipado y puede alcanzar los USD 85 si se abona en el aeropuerto. Para pasajeros de clase económica básica en rutas hacia Europa, el cargo por la primera maleta saltó de USD 60 a USD 80 cada sentido.

“Estamos ajustando los cargos por equipaje facturado para ayudar a compensar el aumento de los costos de combustible y operativos”, señaló un portavoz de la empresa en declaraciones recogidas por Associated Press. Además agregó: “Esto nos ayuda a mantener nuestras tarifas base competitivas mientras les damos a los clientes la opción de pagar por una maleta facturada solo si la necesitan”.

PUBLICIDAD

La aerolínea justificó el incremento en los cargos por equipaje como un mecanismo para compensar los costos operativos y de combustible (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

La guerra con Irán mantiene el combustible de aviación en niveles récord

El trasfondo de los aumentos es la escalada en el precio del querosén de aviación provocada por el conflicto bélico con Irán, cuyo inicio en febrero de este año restringió en gran medida el tránsito por el estrecho de Ormuz, ruta crítica para el suministro de petróleo a escala global.

Según datos de Airlines for America, el galón de combustible de aviación cotizaba a USD 4,41 el lunes previo al anuncio, frente a apenas USD 2 en enero.

JetBlue reportó en su balance del tercer trimestre que el costo promedio de combustible llegó a USD 3,91 por galón durante el verano, un 57% más que en el mismo período del año anterior.

PUBLICIDAD

La aerolínea proyecta que esa cifra escalará a USD 4,64 en el último trimestre, lo que representaría un incremento del 85% interanual. No obstante, los ejecutivos de la compañía aseguraron durante la conferencia de resultados que la demanda se mantuvo sólida a pesar del encarecimiento de las tarifas.

JetBlue proyectó un incremento interanual del ochenta y cinco por ciento en el gasto de combustible de aviación para el último trimestre (REUTERS/Joshua Lott/File Photo)

JetBlue fue la primera en subir tarifas en marzo y el resto de las aerolíneas la siguió

Este nuevo ajuste es el segundo que aplica la aerolínea en 2026. El primero, en marzo, encareció los cargos en hasta USD 9 y desencadenó una ola de aumentos similares en el resto de la industria: Delta, United, American y Southwest también revisaron al alza sus tarifas de equipaje.

PUBLICIDAD

JetBlue, cuya terminal insignia se ubica en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, viene ejecutando un plan de transformación de varios años denominado JetForward, con el que busca reposicionarse como una aerolínea híbrida premium.

Entre las iniciativas recientes figuran la incorporación de asientos reclinables tipo cama en cabina, la apertura de su primera sala VIP en JFK y la reconfiguración de sus rutas en la costa este.

La directora financiera de JetBlue, Ursula Hurley, expresó en un comunicado reciente que la compañía prevé ampliar sus márgenes en el cuarto trimestre pese al contexto de combustible elevado.

PUBLICIDAD

Las aerolíneas Delta, United, American y Southwest también revisaron al alza sus tarifas de equipaje tras los aumentos previos de JetBlue (REUTERS/Anna Rose Layden)

“Esto es un testimonio de los beneficios acumulados de nuestra estrategia JetForward, que está mejorando nuestros ingresos y costos de cara a 2027”, afirmó en declaraciones publicadas por Inc. “Seguimos centrados en la ejecución disciplinada de costos y la gestión de capital mientras trabajamos hacia una rentabilidad sostenida y un flujo de caja libre positivo”.

Determinados pasajeros quedan exentos de los nuevos cargos: los titulares de tarjetas de crédito co-branded de JetBlue —como la JetBlue Premier World Elite Mastercard— y los miembros de los niveles más altos del programa de lealtad TrueBlue Mosaic pueden facturar una o dos maletas sin costo adicional, según explicó la aerolínea. Los pasajeros de las cabinas Mint y BlueFirst también conservan la franquicia de equipaje incluida.

PUBLICIDAD