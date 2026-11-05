Estados Unidos

Una cabra con billetes pegados al cuerpo murió atropellada en Hialeah y ofrecen USD 10.000 de recompensa para atrapar a los culpables

Detectives del condado de Miami-Dade investigan por maltrato animal la muerte del animal cerca del centro comercial Westland Mall, mientras analizan cámaras de seguridad con el propósito de localizar a los autores del hecho

El animal falleció atropellado tras circular entre vehículos en Florida, mientras las autoridades y un ciudadano buscan identificar a los responsables del presunto maltrato. (Fuente: IG/@onlyindade

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La Policía de Hialeah, en el sur de Florida, confirmó que una cabra que transitaba con billetes de dólar adheridos al cuerpo murió tras el impacto de un vehículo. El caso, por el que un empresario ofreció una recompensa de USD 10 mil para identificar a los responsables, trascendió a comienzos de noviembre luego de que varias grabaciones en redes sociales mostraran al animal en una zona comercial próxima a la autopista Palmetto Expressway.

Tras la difusión de las imágenes, los detectives iniciaron una causa por presunta crueldad animal con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar a quienes fijaron el dinero sobre el pelaje. Hasta el momento, las autoridades no identificaron de manera pública a personas sospechosas ni determinaron si la colisión vial fue premeditada o accidental.

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La aparición de una cabra con billetes en Hialeah alertó a los residentes

De acuerdo con registros visuales citados por la cadena 7 News Miami, el animal recorrió sin supervisión un estacionamiento y transitó entre vehículos en marcha mientras llevaba papel moneda pegado a su cuerpo. El video inicial tomó notoriedad a través de la plataforma comunitaria Only in Dade, que expuso el trayecto del ejemplar en las inmediaciones del centro comercial Westland Mall. En redes sociales y foros vecinales, usuarios apodaron a la criatura como “Valor”.

Una cabra pequeña de color blanco y negro camina por una calle con billetes adheridos a su cuerpo frente a unos arbustos
La Policía de Hialeah confirmó la muerte de una cabra que tenía billetes de dólar adheridos al cuerpo tras el impacto de un vehículo. (@anythingspawsiblerescue)

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz de la fuerza municipal, explicó a Telemundo 51 que ninguna persona llamó a la línea 911 en un primer momento, motivo por el cual los agentes tomaron conocimiento formal del suceso a partir de los videos que circularon en internet. Para esclarecer de dónde provenía la cabra y quién la abandonó, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad privadas instaladas en los locales comerciales del sector.

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La Policía de Hialeah mantiene abierta una investigación por crueldad animal

Las pesquisas oficiales buscan determinar tanto las causas del atropello como el propósito de los billetes colocados sobre el cuadrúpedo. El caso generó indignación inmediata entre la comunidad. En testimonios recopilados por un informe de Telemundo 51, un residente calificó la escena como maltrato animal y afirmó que “esas personas deben pagar” por lo ocurrido.

Una cabra con billetes de papel adheridos a su cuerpo camina sobre una superficie de pavimento gris
El animal transitó por los alrededores del centro comercial Westland Mall y usuarios de internet lo apodaron Valor. (@anythingspawsiblerescue)

Dentro de las reacciones comunitarias surgieron diversas conjeturas sobre el origen del hecho. Algunos testimonios sugirieron que la situación obedecía a un posible desequilibrio individual o a prácticas rituales. Una de las entrevistadas, la investigadora académica Anahí Viladrich, comparó la colocación de dinero con la figura tradicional del ekeko —asociada a la atracción de fortuna en la mitología andina— y mencionó supuestos antecedentes de rituales con cabras en otras regiones; no obstante, pidió prudencia y la policía local aclaró que no confirmó ninguna hipótesis vinculada a rituales religiosos.

El alcalde de la ciudad, Bryan Calvo, manifestó a través de un comunicado oficial que el municipio toma con absoluta seriedad las denuncias de crueldad animal. La autoridad instó a los vecinos a aportar cualquier grabación o dato que contribuya con el trabajo de los investigadores para esclarecer lo sucedido.

En el plano judicial, la legislación del estado contempla duras penas ante estos hechos. El Estatuto 828.12 de Florida tipifica el maltrato animal como un delito menor de primer grado con multas de hasta USD 5.000. Sin embargo, si se comprueba crueldad agravada que resulte en la muerte intencional o en tortura del ejemplar, el cargo asciende a delito grave de tercer grado, sancionable con penas de prisión y penalizaciones adicionales.

Un empresario ofrece una recompensa de USD 10 mil para identificar a los responsables

Ante el impacto del episodio, el empresario de Miami Beach, Seth Allan, anunció la entrega de esa suma monetaria a cualquier persona que aporte información verificable para lograr el arresto y la condena de los culpables. Allan expresó su consternación ante los medios locales y ratificó que transferirá el dinero en cuanto los tribunales sancionen a quienes resulten responsables del presunto maltrato.

Cartel con letras rojas y blancas, y la fotografía de una cabra pequeña cubierta de billetes de dólar sobre una calle pavimentada
El empresario Seth Allan anunció una recompensa de USD 10 mil para quien facilite la captura y condena de los responsables. (@onlyhialeahgardens)

La Policía de Hialeah solicita a cualquier persona que cuente con videos adicionales o información relevante que se comunique de inmediato al número 305-687-2525 para colaborar con las pesquisas en curso.

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