Estados Unidos

Indiana ejecutó a Jeffrey Weisheit mediante inyección letal y abrió una jornada con tres penas de muerte en un solo día en Estados Unidos

El hombre condenado por el asesinato de dos menores en Evansville murió en Michigan City pese a las objeciones de su defensa por los fármacos adquiridos a una farmacia bajo proceso disciplinario

La administración penitenciaria aplicó la inyección química mortal al reo por la muerte de dos niños en 2010, en medio de controversias por los fármacos provistos para la condena extrema. (Fuente: WTHR)
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El estado de Indiana, en Estados Unidos, ejecutó mediante inyección letal a Jeffrey Weisheit por el asesinato de dos menores en 2010. El procedimiento comenzó poco después de la medianoche en la Prisión Estatal de Indiana, en Michigan City; Noelle Russell, vocera del Departamento de Corrección de Indiana (IDOC), confirmó el deceso a las 00:45 del jueves 5 de noviembre. Russell precisó además que la última comida del recluso fueron costillas a la barbacoa y que no pronunció palabras finales.

La condena derivó de la muerte de Alyssa Lynch, de ocho años, y de su hermano Caleb Lynch, de cinco. Ambos perdieron la vida en el incendio que Weisheit provocó de forma deliberada en la vivienda que compartía con su pareja en el área de Evansville en 2010, con los niños atrapados en su interior, según consignó KTVL.

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Hombre de cabello corto y camisa roja que mira hacia el frente, situado en un recuadro central sobre un fondo desenfocado.
El estado de Indiana ejecutó mediante inyección letal a Jeffrey Weisheit tras trece años de permanencia en el corredor de la muerte. (Departamento Correccional de Indiana)

Weisheit pasó 13 años en el corredor de la muerte desde su condena, en 2013, por dos cargos de asesinato y uno de incendio intencional, de acuerdo con Fox 59 Indiana News.

El gobernador Braun rechazó la clemencia y los tribunales desestimaron dos recursos distintos de la defensa

Semanas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Indiana rechazó por unanimidad el pedido de la defensa para posponer la ejecución 14 días y trasladar a Weisheit a un centro médico para realizarle estudios cerebrales, argumentando que el tribunal no tenía autoridad para intervenir en los procedimientos de clemencia del ejecutivo, según documentó Indiana Capital Chronicle.

El gobernador Mike Braun también desestimó esa petición médica y, días después, rechazó la solicitud de conmutar la pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Junta de Indultos del estado emitió una recomendación unánime para mantener la orden de ejecución, informó CNN/AP.

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Un hombre con uniforme rojo y esposas camina junto a un policía uniformado en una sala con sillas, espectadores y un abogado
La condena de Weisheit correspondió al homicidio de Alyssa y Caleb Lynch en el incendio deliberado de su vivienda en 2010. (Departamento Correccional de Indiana)

Ya en la víspera de la ejecución, la Corte Suprema de Indiana denegó en una votación dividida de 3 votos contra 2 el recurso de emergencia que solicitaba suspender el procedimiento durante diez días para examinar los fármacos y el protocolo de inyección letal.

Los magistrados disidentes, la presidenta del tribunal Loretta Rush y el magistrado Christopher Goff, manifestaron que habrían concedido esa suspensión para permitir presentaciones inmediatas sobre la formulación, caducidad, almacenamiento y análisis de las sustancias, según el texto de la resolución publicado por la Corte Suprema de Indiana.

Tras la ejecución, Braun señaló que el caso tuvo múltiples revisiones en instancias estatales y federales sin que ninguna revocara el fallo, mientras que el fiscal general Todd Rokita sostuvo que la condena representó una justicia largamente esperada para Alyssa Lynch y su hermano Caleb, según recogió ABC7 Chicago.

La defensa cuestionó el origen de las sustancias letales y el padre de las víctimas pidió clemencia

El abogado Joseph Perkovich formuló objeciones sobre la procedencia de los compuestos utilizados en la ejecución. Según alegaron los defensores y documentó Fox 59 Indiana News, el IDOC abonó USD 275.000 a la farmacia Pharmaneek, Inc. para adquirir las drogas letales —un precio que, según la defensa, superó en unas 17 veces el valor de mercado habitual—, un día después de que la junta reguladora del sector ordenara a esa empresa justificar por qué no debía ser clausurada de inmediato. Frente a esas alegaciones, el IDOC afirmó tener plena confianza en su capacidad para llevar adelante el procedimiento de manera humana y profesional, según CNN/AP.

Un hombre con uniforme naranja y esposas permanece sentado junto a un hombre con traje en una sala con personas en el fondo
La Corte Suprema de Indiana rechazó un recurso de la defensa que solicitaba analizar la composición y caducidad de los fármacos letales. (Departamento Correccional de Indiana)

En sentido contrario a la postura de las autoridades estatales, Steven Lynch, padre biológico de los menores fallecidos, solicitó formalmente que se perdonara la vida del recluso. A través de una declaración jurada recogida por Fox 59 Indiana News, el progenitor pidió extender un acto de misericordia y reemplazar la pena por reclusión perpetua. Lynch argumentó que causar dolor a la familia de Weisheit no era lo que sus hijos hubiesen querido, y expresó su deseo de evitar que otra familia sufriera la pérdida de un ser querido, al tiempo que otorgó su perdón personal al reo.

Florida y Alabama programaron dos ejecuciones adicionales para la misma jornada

La ejecución en Indiana abrió una jornada en la que Florida y Alabama también programaron aplicaciones de la pena capital, en lo que constituyó la segunda ocasión en el año en que tres personas fueron ejecutadas en un solo día en Estados Unidos, según CNN/AP. En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis fijó la ejecución de Jesse Guardado, de 64 años, quien confesó el homicidio de una mujer de 75 años en 2004 para sustraer sus pertenencias, en lo que constituyó la decimonovena ejecución del año en ese estado, cifra que igualó el récord establecido en 2025.

En Alabama, el convicto Michael Taylor, de 54 años, afrontó la orden de pena capital por el asesinato a golpes de Ivan Moore y Lucille Moore durante un robo perpetrado en su vivienda de Gadsden en 1991, cuando Taylor tenía 19 años y era desertor de la Marina, según documentó Alabama Reflector.

Organizaciones contrarias a la pena de muerte solicitaron clemencia a la gobernadora republicana Kay Ivey en atención a la edad y la inmadurez del recluso al momento de los hechos, pero la mandataria rechazó conmutar la sanción, informó CNN/AP.

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