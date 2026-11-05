Una ciudad de Georgia declara la emergencia por inundaciones y ordena evacuaciones

La ciudad de McCaysville declaró el estado de emergencia tras el impacto de las inundaciones repentinas en el norte de Georgia (Captura de video)

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McCaysville declaró el estado de emergencia por inundaciones repentinas que dejaron viviendas anegadas, familias desplazadas y sectores inaccesibles para los equipos de rescate en el condado de Fannin, al norte de Georgia, informó CBS Atlanta este jueves 5 de noviembre.

Las autoridades locales ordenaron evacuaciones inmediatas y cerraron todos los accesos a la ciudad, donde persistían condiciones de riesgo pese al cese de las precipitaciones. La cobertura de CBS Atlanta indicó que varios residentes continuaban aislados en áreas a las que los servicios de emergencia todavía no habían podido llegar.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos extendió hasta las 9.00 la alerta por inundación repentina para el centro-norte del condado de Fannin. El organismo describió la situación en McCaysville como una emergencia por crecidas súbitas y pidió a la población que buscara terrenos elevados.

“Esta es una situación particularmente peligrosa. Busquen terrenos elevados ahora”, advirtió el servicio meteorológico en un aviso emitido a las 6.30, citado por el medio estadounidense.

Las lluvias acumularon hasta 127 milímetros en la zona

El Servicio Meteorológico Nacional reportó acumulaciones de lluvia de hasta 127 milímetros en el condado de Fannin (Captura de video)

Entre 76 y 127 milímetros de lluvia cayeron sobre el área afectada, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional recogida por CBS Atlanta. Aunque no se preveían nuevas precipitaciones en el perímetro bajo alerta, el organismo anticipó que los efectos de las inundaciones podían prolongarse.

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La ciudad de McCaysville limitó el ingreso a personal de seguridad pública y de respuesta ante emergencias hasta nuevo aviso. Entre los accesos cerrados figuraban River Road, Mobile Road, Blue Ridge Drive y la ruta 68, en el tramo que conecta con Tennessee.

Los funcionarios solicitaron a los conductores que no rodearan las barricadas ni obstaculizaran las operaciones. También recomendaron a quienes estuvieran en lugares seguros que permanecieran allí y evitaran desplazamientos que pudieran complicar el paso de las ambulancias, patrullas y equipos de rescate.

La medida llegó después de una orden emitida a las 4.30 para desalojar de inmediato las viviendas situadas en West Tennessee Avenue y East Tennessee Avenue. Las autoridades precisaron que los residentes sin posibilidad de evacuar por rutas bloqueadas debían subir a zonas elevadas y comunicarse con el 911.

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Equipos especializados rescatan a residentes aislados

La Patrulla Estatal de Georgia dispuso una aeronave para efectuar rescates aéreos de residentes incomunicados (Captura de video)

Equipos de varias agencias colaboraban con los servicios locales para llegar a vecinos que quedaron incomunicados. Las condiciones de los caminos y la crecida del agua impedían el acceso a algunos puntos del condado, aseguró el reporte de CBS Atlanta.

Una aeronave de la Patrulla Estatal de Georgia permanecía disponible para participar en rescates aéreos después del amanecer, en caso de que la situación lo exigiera. Paralelamente, equipos especializados en salvamento en corrientes rápidas evacuaban a personas de casas inundadas.

Una actualización de emergencia del condado, divulgada por el canal, señaló que varias viviendas habían sufrido anegamientos y que algunas quedaron completamente rodeadas por el agua. El documento también informó que el personal de emergencia atendió incendios en estructuras que posiblemente se originaron por impactos de rayos.

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El director de Seguridad Pública y jefe de Policía de McCaysville, Michael O. Earley, afirmó que el aumento del nivel del agua afectó a diversos comercios del centro urbano y forzó el desplazamiento de familias en distintas partes del condado de Fannin.

Earley agregó que la Policía cerró Blue Ridge Drive a la altura del puente, además del llamado Steel Bridge, a causa de las condiciones provocadas por las crecidas.

Las autoridades advierten que el riesgo persiste tras la tormenta

Los funcionarios insistieron en que la interrupción de la lluvia no eliminaba el peligro. “No permitan que el hecho de que haya dejado de llover les dé una falsa sensación de seguridad”, expresaron en una actualización citada por CBS Atlanta.

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“El agua de la inundación sigue siendo extremadamente peligrosa y las condiciones pueden empeorar incluso después de que termine la lluvia”, alertaron las autoridades en el mismo mensaje. La recomendación oficial fue no caminar ni conducir a través de sectores cubiertos por agua.

El condado activó su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta y los recursos adicionales. Además, mantenía abierto un refugio en el Centro de Recreación del Condado de Fannin, ubicado en 370 Tom Boyd Road, en Blue Ridge, para las personas desplazadas que pudieran trasladarse sin riesgo.

La emergencia también afectó la actividad escolar. El Sistema Escolar del Condado de Fannin canceló las clases presenciales y virtuales de este jueves debido a los daños causados por el temporal. Por su parte, las Escuelas del Condado de Gilmer suspendieron la jornada por las inundaciones y el estado peligroso de las carreteras.

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