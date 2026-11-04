Por primera vez, seis estados de EEUU eligieron a representantes transgénero para cargos públicos

Seis candidatos trans y no binarios alcanzaron triunfos electorales en seis estados de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Las elecciones dejaron un hito para la representación trans en Estados Unidos: seis personas trans y no binarias ganaron cargos públicos en Florida, Georgia, Alabama, Michigan, Washington y Wisconsin, territorios que hasta ahora no habían elegido a una persona trans para esas funciones.

Las victorias alcanzaron tanto legislaturas estatales como un organismo local de conservación y reúnen a Bentley Hudgins, Joanna Whaley, Allison Montgomery, Jaelynn Scott, Dina Nina Martínez-Rutherford y Quinnie Pérez.

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Jaelynn Scott será la primera legisladora estatal trans afroamericana del país

La directora de Lavender Rights Project llevó una campaña centrada en vivienda, salud universal y justicia tributaria (votejaelynn).

Jaelynn Scott ganó el distrito 37 de la Cámara de Representantes de Washington, en el sureste de Seattle, con el 88% de los votos frente a la independiente Evon McCorkle. Será la primera persona trans elegida para la Legislatura estatal y la primera legisladora estatal trans afroamericana abiertamente identificada como tal en Estados Unidos.

Scott dirige Lavender Rights Project, una organización de derechos civiles liderada por personas afroamericanas y trans. Integrante de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, centró su candidatura en el costo de vida, la cobertura sanitaria universal y una mayor carga tributaria para las grandes corporaciones y los multimillonarios.

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Sobre su victoria, declaró al medio The 19th: “Es bastante surrealista. La verdad es que las personas que se parecen a mí y comparten mi identidad en 2026 están acostumbradas a ser atacadas, no a liderar”.

Joanna Whaley obtuvo el 63% de los votos en el distrito 2 de Michigan

La capellana hospitalaria incluyó entre sus propuestas la capacitación laboral, salarios justos y alivio de las deudas médicas (joannawhaley).

La capellana hospitalaria Joanna Whaley se convertirá en la primera persona trans elegida para la Legislatura de Michigan, tras derrotar al republicano Ron Kokinda en el distrito 2, a las afueras de Detroit, con el 63% de los votos.

Whaley, ex pastora de una megaiglesia, ha relatado que sobrevivió a años de terapia de conversión durante su juventud. Su programa electoral incluía salarios justos, formación laboral estatal y la reducción de los costos de los servicios públicos y de las deudas médicas.

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En declaraciones recogidas por The 19th, agradeció el apoyo de los votantes: “Nuestra comunidad ha sido maravillosa. Son personas sumamente amables y bondadosas a las que no les importaba quién era yo, les importaba que quisiera trabajar para ellos”.

Asimismo, señaló que algunos republicanos le revelaron que votaron por ella: “Que los republicanos hayan votado por mí significa muchísimo y que personas de todo el espectro político crean en lo que podemos lograr ha sido realmente increíble”.

Bentley Hudgins será la primera persona no binaria en la Legislatura estatal de Georgia

La activista por los derechos LGBTQ+ planteó subir el salario mínimo y ampliar el acceso a la atención sanitaria (bentleyforus).

Bentley Hudgins, de 33 años, se identifica como una persona no binaria dentro del espectro trans. Integrante de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, trabajó durante tres años en la defensa de los derechos LGBTQ+ junto a la Campaña de Derechos Humanos.

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En las elecciones, ganó el distrito 90 de la Cámara de Representantes de Georgia, en el este de Atlanta, frente a la republicana Samantha Boston, precisó EFE. Con este resultado, se convertirá en la primera persona no binaria y la primera legisladora de ascendencia japonesa del estado.

Su plataforma incluyó la propuesta de elevar el salario mínimo estatal a USD 20 por hora, ampliar el acceso a la atención sanitaria, crear un crédito fiscal para las familias de menores ingresos y proteger los derechos civiles.

La vida de Hudgins ha estado atravesada por estas demandas. Según relató a The 19th, atravesó períodos sin vivienda y tuvo dificultades para acceder a tratamiento por cefaleas y convulsiones. A los 19 años, le reconocieron sordera legal y tuvo que someterse a una reconstrucción de los tímpanos.

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Allison Montgomery arrebató un escaño al republicano Phillip Rigsby en Alabama

La ingeniera de software defendió una agenda de derechos laborales, salud y reducción de impuestos a los alimentos (yourallyinmontgomery).

La ingeniera de software Allison Montgomery se convertirá en la primera legisladora trans de Alabama tras imponerse al representante republicano Phillip Rigsby en el distrito 25 de la Cámara estatal.

De acuerdo con EFE, durante la contienda electoral, enfrentó comentarios del presidente del Partido Republicano de Alabama, Scott Stadthagen, quien se refirió a ella y a otra candidata demócrata trans como “hombres con trastornos mentales”.

Montgomery centró sus promesas en el acceso a la salud, los derechos laborales y la eliminación del impuesto estatal a los alimentos.

Tras conocerse la proyección de los resultados, afirmó que su triunfo demostró la viabilidad de una campaña como la suya: “Sé que los titulares de mañana serán provocativos y llamativos, pero centrémonos en lo más importante de esta victoria: demostramos que una campaña verdaderamente popular, que defiende sus políticas y principios, tiene una oportunidad real en Alabama”.

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Asimismo, aseguró en The 19th: “Voy a trabajar especialmente por quienes me odian porque merecen una Alabama mejor tanto como cualquier otra persona”.

Dina Nina Martínez-Rutherford superó el 90% de los votos en Wisconsin

La ex integrante del Concejo Municipal de Madison propuso vincular el salario digno con la inflación y ampliar las políticas de vivienda (Facebook: Dina Nina Martinez-Rutherford).

Dina Nina Martínez-Rutherford será la primera persona trans en integrar la Legislatura de Wisconsin, tras vencer a la republicana Nina Chat en el distrito 76 de la Cámara estatal con más del 90% de los votos, en un distrito de mayoría demócrata.

La ex trabajadora del sector alimentario, comediante y propietaria de un pequeño negocio ya había sido elegida en 2023 como la primera mujer trans en el Consejo Municipal de Madison.

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Su campaña para la Cámara estatal incluyó propuestas como un salario digno ajustado a la inflación, vivienda asequible y atención sanitaria de calidad.

“Me siento honrada de haber hecho historia, pero eso es lo último en lo que pienso. Nunca se trató de la historia, se trataba simplemente de asegurar que la gente recibiera la atención necesaria”, manifestó a The 19th.

Quinnie Pérez ganó un cargo local de conservación en el condado de Orange en Florida

Hija de trabajadores agrícolas mexicanos, promovió la protección de humedales y mejores condiciones para quienes trabajan en el campo (Instagram: @quinnieforsoilandwater).

Quinnie Pérez fue proyectada como ganadora del puesto 1 de la Junta de Conservación de Suelo y Agua del condado de Orange y se convertirá en la primera mujer trans elegida para un cargo público en Florida.

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Según su sitio de campaña, Pérez, hija de trabajadores agrícolas mexicanos, trabaja con obreros agrícolas dedicados al cultivo a gran escala de cannabis medicinal en Florida Central. Esa experiencia le permitió conocer las dificultades que enfrentan los trabajadores inmigrantes, entre ellas la precariedad habitacional y los bajos salarios.

Por ello, propuso medidas para promover salarios y condiciones laborales seguras para ese sector, restaurar humedales y desarrollar infraestructura verde.