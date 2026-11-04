Juliana Stratton, la dirigente progresista que representará a Illinois en Washington

Juliana Stratton fue elegida senadora por Illinois en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La dirigente demócrata sucederá a Dick Durbin y será la segunda mujer negra en representar al estado en el Senado de Estados Unidos (REUTERS/Tom Krawczyk)

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Juliana Stratton llega al Senado de Estados Unidos después de casi ocho años como vicegobernadora de Illinois. Abogada, exmediadora y promotora de reformas en el sistema de justicia penal, construyó su carrera política alrededor de la equidad racial, la salud materna y la reinversión en comunidades afectadas por la violencia y el encarcelamiento. Su elección, proyectada por Associated Press el martes 3 de noviembre de 2026, la convertirá en la segunda mujer negra en representar a Illinois en la Cámara alta, después de Carol Moseley Braun.

A los 61 años, Stratton asumirá el escaño que dejará vacante el demócrata Dick Durbin, quien anunció que no buscaría la reelección. Su llegada a Washington también consolida una trayectoria estrechamente ligada al gobernador JB Pritzker, quien la eligió como compañera de fórmula en 2017 y respaldó su candidatura al Senado.

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De Chicago a la política: una trayectoria ligada a la justicia

Nacida el 8 de septiembre de 1965, Stratton creció en el South Side de Chicago, principalmente en el barrio de Pill Hill. Actualmente vive en Bronzeville. En su historia familiar, la experiencia de su padre frente a la segregación racial aparece como una influencia en su mirada política.

Primero estudió periodismo audiovisual en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y luego se graduó en Derecho en la Universidad DePaul. Antes de competir por un cargo electivo, trabajó como abogada, mediadora y árbitra. Su actividad profesional incluyó conflictos laborales, denuncias de discriminación y tareas de resolución de disputas para organismos locales, estatales y federales.

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Stratton se desempeñó como vicegobernadora de Illinois desde enero de 2019, durante los dos mandatos de JB Pritzker (REUTERS/Jim Vondruska)

También ocupó puestos vinculados con la seguridad pública y la reforma judicial. Fue directora ejecutiva del Consejo Asesor de Justicia del condado de Cook y encabezó el Centro para la Seguridad Pública y la Justicia de la Universidad de Illinois Chicago. Desde esos espacios promovió la justicia restaurativa, los programas comunitarios y la cooperación entre las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales y los vecinos.

Su ingreso a la política electoral estuvo atravesado por una experiencia personal. Stratton contó que el deterioro de la salud de su madre, que padecía Alzheimer y murió en 2016, influyó en su decisión de presentarse a un cargo público. También cuestionó al entonces legislador estatal demócrata Ken Dunkin por acompañar al gobernador republicano Bruce Rauner en votaciones relacionadas con recortes a programas de cuidado infantil y servicios para adultos mayores.

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En 2016 desafió a Dunkin en las primarias demócratas por un escaño en la Cámara de Representantes de Illinois. La disputa enfrentó a distintos sectores del partido, sindicatos y aliados de Rauner, y movilizó alrededor de USD 6,1 millones entre ambas campañas. Stratton ganó con el respaldo del entonces presidente Barack Obama y de organizaciones sindicales.

Su paso por la Legislatura estatal duró menos de un año. En agosto de 2017, Pritzker la eligió como compañera de fórmula para competir por la gobernación. La dupla ganó las elecciones de 2018 y consiguió la reelección en 2022.

Una agenda propia como vicegobernadora

Aunque la vicegobernación suele tener atribuciones limitadas, Stratton desarrolló una agenda centrada en la reforma del sistema penal, la salud de las mujeres y las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas.

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Uno de sus principales proyectos fue Justice, Equity and Opportunity, una iniciativa para coordinar políticas de reforma judicial. Dentro de ese programa encabezó Restore, Reinvest and Renew (R3), que destina el 25% de la recaudación tributaria por la venta legal de cannabis a organizaciones de comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo, la violencia y la falta de inversión pública.

Según datos del gobierno estatal, el programa había asignado más de USD 280 millones a más de más de 300 organizaciones. Stratton lo presentó como uno de los principales resultados de su gestión.

La iniciativa también recibió cuestionamientos. Auditorías estatales señalaron demoras en la cobertura de puestos de la junta encargada del programa. La vicegobernadora atribuyó esos retrasos a las dificultades para encontrar integrantes que reunieran los requisitos y tuvieran disponibilidad. Una legisladora demócrata, en cambio, los vinculó con el calendario original y las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

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Antes de llegar al gobierno estatal, trabajó como abogada y mediadora y ocupó cargos vinculados con la justicia comunitaria (REUTERS/Tom Krawczyk)

Otro de sus ejes fue la salud materna. Stratton impulsó la Birth Equity Initiative, una ley aprobada en 2024 que amplió la cobertura de servicios de parteras, doulas y consultores de lactancia, además de prestaciones durante el embarazo y hasta 12 meses después de su finalización. La medida buscó reducir las desigualdades raciales en la mortalidad materna, con especial atención a las mujeres negras.

Sin embargo, la implementación de la ley también quedó bajo escrutinio. Una investigación de WBEZ, Chicago Sun-Times e Illinois Public Media publicada en octubre de 2026 documentó dificultades de varias familias para acceder a las prestaciones prometidas. El trabajo señaló que la norma no estableció requisitos suficientes sobre las redes de doulas y que una parte importante de los seguros privados no está bajo regulación estatal. Stratton rechazó una entrevista para esa investigación.

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En materia de justicia juvenil, acompañó a Pritzker en el anuncio de un plan de cuatro años para transformar el Departamento de Justicia Juvenil y cerrar o reconvertir grandes centros de detención. Según el Chicago Tribune, buena parte de esas instalaciones seguía operativa en 2026. Stratton sostuvo que el objetivo continuaba vigente, aunque reconoció que el proceso no estaría terminado para enero de 2027.

Una progresista que evitó las etiquetas

Durante la campaña al Senado, Stratton se ubicó en el ala progresista del Partido Demócrata. Entre sus propuestas figuraron un salario mínimo federal de USD 25 por hora, un sistema de salud universal bajo el modelo Medicare for All, la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una protección federal al derecho al aborto.

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También planteó mayores controles a la tenencia de armas, cambios en la Corte Suprema —incluida la posibilidad de establecer límites de mandato para los jueces o ampliar la cantidad de integrantes— y regulaciones para evitar que los centros de datos eleven los costos de la energía. Su agenda incluyó, además, políticas de justicia ambiental y medidas vinculadas con la protección de los Grandes Lagos.

Pese a ese programa, evitó definirse como socialista democrática. Su argumento fue que las políticas deben evaluarse por sus resultados en la vida cotidiana y no por las etiquetas ideológicas.

La confrontación con Donald Trump ocupó un lugar central en su campaña. Durante las primarias difundió un anuncio televisivo en el que distintas figuras demócratas utilizaban una expresión insultante contra el presidente. Stratton aparecía con una frase que sintetizaba la estrategia: “Ellos lo dijeron, no yo”.

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Ese tono la diferenció de sus principales rivales en la interna demócrata, los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly. En marzo de 2026 ganó la primaria con el 40,4% de los votos y superó a Krishnamoorthi por casi ocho puntos, pese a que el congresista había gastado cerca de USD 28 millones en su campaña.

El respaldo de Pritzker y los cuestionamientos por el financiamiento

La relación con JB Pritzker fue decisiva en su ascenso. El gobernador la eligió como compañera de fórmula cuando ella llevaba menos de un mandato como legisladora estatal y respaldó su candidatura al Senado desde el comienzo.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, respaldó la candidatura de Stratton desde el comienzo de la campaña, la acompañó en actos y avisos y aportó millones de dólares a un comité externo que apoyó su postulación (REUTERS/Tom Krawczyk)

Ese respaldo le dio visibilidad, estructura territorial y apoyo dentro del Partido Demócrata de Illinois. También abrió interrogantes sobre la influencia del gobernador en la política estatal, en un momento en que Pritzker evalúa una posible proyección nacional hacia las elecciones presidenciales de 2028.

Otro flanco de la campaña estuvo relacionado con el financiamiento. Stratton hizo de su rechazo a los aportes de comités de acción política corporativos uno de sus argumentos electorales. Sin embargo, una investigación de Chicago Sun-Times documentó contribuciones de lobistas y de personas vinculadas con firmas que representan intereses en sectores como tecnología, educación, energía, finanzas y salud.

Su campaña respondió que la futura senadora priorizaría a los ciudadanos de Illinois por encima de los intereses corporativos y destacó el respaldo de decenas de miles de donantes individuales.

Una nueva etapa en Washington

La elección de Stratton marca el final de una etapa de tres décadas de Dick Durbin en el Senado y la llegada de una dirigente que construyó su identidad pública alrededor de la justicia penal, la equidad racial y las políticas sociales.

Madre de cuatro hijas y casada con Bryan Echols, también tiene una faceta vinculada con el deporte: practica maratones y triatlones. Se identifica, además, como seguidora de la música house de Chicago.

Su trayectoria combina dos registros políticos. Por un lado, el de la mediadora que hizo de la negociación y la justicia restaurativa sus herramientas profesionales. Por otro, el de una dirigente que adoptó un discurso de confrontación contra Trump y defendió propuestas de fuerte impronta progresista.

En el Senado, esa combinación se pondrá a prueba en un escenario nacional, donde deberá llevar sus prioridades estatales a una agenda legislativa más amplia.