Deb Haaland será la primera mujer indígena gobernadora de Nuevo México

La exsecretaria del Interior venció en las urnas al republicano Greggory D. Hull y sucederá a Michelle Lujan Grisham. Su agenda prioritaria incluye salud, vivienda, combate al crimen y sequía.(Fuente:KOAT)

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La demócrata Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México y se convierte en la primera mujer indígena al frente del poder ejecutivo de un estado en Estados Unidos. La agencia Associated Press y la cadena NBC confirmaron la victoria a las 22:40, hora del Este, del martes 3 de noviembre de 2026.

En las urnas, la postulante, de 65 años e integrante del Pueblo de Laguna, superó al republicano Greggory D. Hull, empresario de 60 años y exalcalde de Rio Rancho, suburbio de Albuquerque, quien ejerció tres mandatos en esa localidad.

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Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México frente al republicano Greggory D. Hull. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El resultado asegura la continuidad demócrata tras la gestión de la gobernadora saliente, Michelle Lujan Grisham, quien concluyó su período por límites legales de reelección.

La victoria electoral de Deb Haaland marca un hito de representación indígena en Estados Unidos

Este triunfo consolida una serie de antecedentes inéditos en la trayectoria de Haaland dentro de la política del país, donde las comunidades originarias representan el 12% de la población de Nuevo México, de acuerdo con datos aportados por The Guardian. En 2018, la dirigente accedió a la Cámara de Representantes, espacio federal donde compartió la condición de pionera nativa americana junto a Sharice Davids.

Haaland presentó a Stephanie Garcia Richard como vicegobernadora y prometió la defensa de la cobertura de Medicaid. (AP Foto/Roberto E. Rosales, Archivo)

Posteriormente, en 2021, asumió la conducción del Departamento del Interior durante la presidencia de Joe Biden, nombramiento que la erigió en la primera integrante nativa americana en un Gabinete federal, cargo que desempeñó hasta 2025.

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El discurso en la histórica Ruta 66 y la advertencia frente a los recortes federales

En su mensaje triunfal en el centro Route 66 —en tierras comunales del Pueblo de Laguna—, Haaland presentó a Stephanie Garcia Richard como próxima vicegobernadora y remarcó la importancia histórica del resultado para los pueblos nativos.

Asimismo, anticipó que su administración asumirá el 1 de enero de 2027 con la prioridad de blindar los programas sociales: “Nuestra labor para combatir los recortes de Trump arranca el primer día”, aseguró ante sus seguidores, en alusión a estimaciones que señalan que 89.000 nuevomexicanos podrían perder la cobertura médica de Medicaid.

Trayectoria comunitaria, liderazgo tribal y formación académica

Antes de su llegada a cargos federales, Haaland acumuló experiencia civil y comunitaria diversa. Como hija de un oficial del Cuerpo de Marines, cursó estudios en 13 escuelas públicas. A los 28 años ingresó a la Universidad de Nuevo México, donde obtuvo su licenciatura en Inglés en 1994 y, años después, completó el título de Juris Doctor en Derecho. Durante esa etapa, solventó su hogar mediante servicios de catering y una pequeña empresa de salsas, labor que alternó con la crianza en solitario de su hijo no binario, Somah.

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En el Departamento del Interior, Haaland impulsó investigaciones sobre internados para menores nativos y creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

En el plano de las organizaciones nativas, ejerció como administradora tribal en San Felipe Pueblo e integró el directorio de la Laguna Development Corporation, según The Guardian. Más adelante presidió el Partido Demócrata estatal, lo que la convirtió en la primera mujer nativa americana al frente de un partido político en Nuevo México.

Balance de gestión en el Departamento del Interior y prioridades de gobierno

Al frente del Departamento del Interior, la funcionaria promovió una investigación exhaustiva sobre los internados oficiales que apartaron de sus familias a miles de menores indígenas, proceso que derivó en dos informes formales y en el programa Road to Healing. Además, según EFE, los acuerdos de manejo conjunto de tierras públicas con pueblos originarios crecieron bajo su mandato, período en el que también creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas para esclarecer crímenes contra mujeres nativas.

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En el Departamento del Interior, Haaland impulsó investigaciones sobre internados para menores nativos y creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

De cara a su mandato en el estado, y tras una campaña en la que recaudó cerca de USD 20 millones de acuerdo con The New York Times, la administración entrante concentrará sus esfuerzos en los compromisos centrales de su plataforma electoral: la salud pública, el acceso a la vivienda, la educación, el combate a las adicciones y el crimen, y la mitigación de la sequía. Estos ejes articularán las primeras medidas de gobierno en Nuevo México.