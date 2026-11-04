Estados Unidos

Deb Haaland será la primera mujer indígena gobernadora de Nuevo México

La exsecretaria del Interior superó en los comicios al republicano Greggory D. Hull y asumirá el mando estatal tras la salida de Michelle Lujan Grisham. La administración entrante priorizará el acceso habitacional, la salud pública y la emergencia hídrica

La exsecretaria del Interior venció en las urnas al republicano Greggory D. Hull y sucederá a Michelle Lujan Grisham. Su agenda prioritaria incluye salud, vivienda, combate al crimen y sequía.(Fuente:KOAT)
Guardar

La demócrata Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México y se convierte en la primera mujer indígena al frente del poder ejecutivo de un estado en Estados Unidos. La agencia Associated Press y la cadena NBC confirmaron la victoria a las 22:40, hora del Este, del martes 3 de noviembre de 2026.

En las urnas, la postulante, de 65 años e integrante del Pueblo de Laguna, superó al republicano Greggory D. Hull, empresario de 60 años y exalcalde de Rio Rancho, suburbio de Albuquerque, quien ejerció tres mandatos en esa localidad.

PUBLICIDAD

Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México frente al republicano Greggory D. Hull. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México frente al republicano Greggory D. Hull. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El resultado asegura la continuidad demócrata tras la gestión de la gobernadora saliente, Michelle Lujan Grisham, quien concluyó su período por límites legales de reelección.

La victoria electoral de Deb Haaland marca un hito de representación indígena en Estados Unidos

Este triunfo consolida una serie de antecedentes inéditos en la trayectoria de Haaland dentro de la política del país, donde las comunidades originarias representan el 12% de la población de Nuevo México, de acuerdo con datos aportados por The Guardian. En 2018, la dirigente accedió a la Cámara de Representantes, espacio federal donde compartió la condición de pionera nativa americana junto a Sharice Davids.

Haaland presentó a Stephanie Garcia Richard como vicegobernadora y prometió la defensa de la cobertura de Medicaid. (AP Foto/Roberto E. Rosales, Archivo)
Haaland presentó a Stephanie Garcia Richard como vicegobernadora y prometió la defensa de la cobertura de Medicaid. (AP Foto/Roberto E. Rosales, Archivo)

Posteriormente, en 2021, asumió la conducción del Departamento del Interior durante la presidencia de Joe Biden, nombramiento que la erigió en la primera integrante nativa americana en un Gabinete federal, cargo que desempeñó hasta 2025.

PUBLICIDAD

El discurso en la histórica Ruta 66 y la advertencia frente a los recortes federales

En su mensaje triunfal en el centro Route 66 —en tierras comunales del Pueblo de Laguna—, Haaland presentó a Stephanie Garcia Richard como próxima vicegobernadora y remarcó la importancia histórica del resultado para los pueblos nativos.

Asimismo, anticipó que su administración asumirá el 1 de enero de 2027 con la prioridad de blindar los programas sociales: “Nuestra labor para combatir los recortes de Trump arranca el primer día”, aseguró ante sus seguidores, en alusión a estimaciones que señalan que 89.000 nuevomexicanos podrían perder la cobertura médica de Medicaid.

Trayectoria comunitaria, liderazgo tribal y formación académica

Antes de su llegada a cargos federales, Haaland acumuló experiencia civil y comunitaria diversa. Como hija de un oficial del Cuerpo de Marines, cursó estudios en 13 escuelas públicas. A los 28 años ingresó a la Universidad de Nuevo México, donde obtuvo su licenciatura en Inglés en 1994 y, años después, completó el título de Juris Doctor en Derecho. Durante esa etapa, solventó su hogar mediante servicios de catering y una pequeña empresa de salsas, labor que alternó con la crianza en solitario de su hijo no binario, Somah.

Deb Haaland
En el Departamento del Interior, Haaland impulsó investigaciones sobre internados para menores nativos y creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

En el plano de las organizaciones nativas, ejerció como administradora tribal en San Felipe Pueblo e integró el directorio de la Laguna Development Corporation, según The Guardian. Más adelante presidió el Partido Demócrata estatal, lo que la convirtió en la primera mujer nativa americana al frente de un partido político en Nuevo México.

Balance de gestión en el Departamento del Interior y prioridades de gobierno

Al frente del Departamento del Interior, la funcionaria promovió una investigación exhaustiva sobre los internados oficiales que apartaron de sus familias a miles de menores indígenas, proceso que derivó en dos informes formales y en el programa Road to Healing. Además, según EFE, los acuerdos de manejo conjunto de tierras públicas con pueblos originarios crecieron bajo su mandato, período en el que también creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas para esclarecer crímenes contra mujeres nativas.

Deb Haaland
En el Departamento del Interior, Haaland impulsó investigaciones sobre internados para menores nativos y creó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

De cara a su mandato en el estado, y tras una campaña en la que recaudó cerca de USD 20 millones de acuerdo con The New York Times, la administración entrante concentrará sus esfuerzos en los compromisos centrales de su plataforma electoral: la salud pública, el acceso a la vivienda, la educación, el combate a las adicciones y el crimen, y la mitigación de la sequía. Estos ejes articularán las primeras medidas de gobierno en Nuevo México.

Temas Relacionados

Nuevo MéxicoElecciones 2026Deb Haalandpueblos indígenasElecciones Estados UnidosCongresoCongreso de Estados UnidosEstados UnidosIndígenasMujeres indígenasPartido DemócrataPartido RepublicanoDonald TrumpTrumpEstados Unidos NoticiasElecciones Estados Unidos 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tsunami azul”: los medios del mundo reflejan la victoria demócrata y la decepción de Donald Trump

Los principales periódicos eligieron metáforas distintas para describir una misma jornada, en la que los opositores tomaron control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos

“Tsunami azul”: los medios del mundo reflejan la victoria demócrata y la decepción de Donald Trump

Retiran más de 100.000 frascos de uno de los analgésicos de venta libre más comunes en EEUU por un error de etiquetado

La FDA ordenó el retiro nacional de un lote de ValuHealth luego de detectar que la etiqueta del frasco lo identificaba de forma incorrecta como una fórmula nocturna

Retiran más de 100.000 frascos de uno de los analgésicos de venta libre más comunes en EEUU por un error de etiquetado

Tres estados respaldan el aborto y rechazan la redistribución electoral de Trump

Los comicios de medio término en Estados Unidos dejaron victorias para los derechos reproductivos en Virginia, Nevada y Misuri mientras los votantes rechazaron los planes de remapeo de distritos impulsados por la Casa Blanca

Tres estados respaldan el aborto y rechazan la redistribución electoral de Trump

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

La clasificación asignada por la autoridad sanitaria es de clase II, una categoría que contempla posibles efectos temporales o médicamente reversibles

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

Las acciones de IA cayeron tras la victoria demócrata en Texas, estado clave para los centros de datos

El mercado recuperó parte de las pérdidas, pero la candidata ganadora propuso pausar nuevas obras hasta que el estado fije reglas más estrictas

Las acciones de IA cayeron tras la victoria demócrata en Texas, estado clave para los centros de datos

TECNO

Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia para centros de datos, energía y agua

Google invertirá USD 15.000 millones en Malasia para centros de datos, energía y agua

29 jurisdicciones votaron contra la instalación de data centers, claves para el desarrollo de la inteligencia artificial en EEUU

Apple admitió que “es posible que no logre resolver todos los fallos de la IA antes de que se produzcan”

Nexus Mods obligará a etiquetar los mods de videojuegos creados con inteligencia artificial

Los centros de datos de IA instalan motores de avión reciclados para generar su propia electricidad

ENTRETENIMIENTO

Revelan la causa de muerte de Walter Koenig

Revelan la causa de muerte de Walter Koenig

Taylor Swift y Jack Antonoff competirán contra Ed Sheeran y los Backstreet Boys por la mejor canción de una película animada

Tres amigos, poco dinero y ningún plan en la nueva serie de Paramount+

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

MUNDO

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”

Las 10 personas más ricas del mundo en noviembre de 2026, según Forbes

Mito y arqueología: un experto de Oxford descubrió en Gales un fuerte romano que podría confirmar una leyenda medieval

Durante décadas fue considerada mexicana, pero un estudio genético cambió su identidad para siempre