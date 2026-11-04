Tres estados respaldan el aborto y rechazan la redistribución electoral de Trump

El Partido Demócrata obtuvo el control del Congreso y amplió su presencia en gobernaciones y legislaturas estatales.

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En las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre, los votantes respaldaron el derecho al aborto en tres estados y rechazaron los planes de redistribución electoral de distritos impulsados por el presidente Donald Trump. Según AP, los demócratas obtuvieron además el control del Congreso y ampliaron su presencia en legislaturas estatales y gobernaciones en todo el país.

Las 145 iniciativas sometidas a votación en más de treinta estados pusieron a prueba otras prioridades de la administración republicana: las restricciones a personas transgénero y el fortalecimiento de los requisitos de identificación de votantes.

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Según el AP Voter Poll publicado por PBS NewsHour, la economía y el estado de la democracia concentraron las principales preocupaciones del electorado, mientras que el derecho al aborto dominó el debate en las medidas estatales. Alrededor de tres cuartas partes de los votantes calificaron la marcha del país como insatisfactoria o motivo de enojo, y una proporción similar describió la situación económica como mala o muy mala.

Virginia incorporó la libertad reproductiva en su constitución estatal con protección para abortos, anticonceptivos y fertilidad. (AP Photo/David A. Lieb)

El costo de vida, los precios de la gasolina y los alimentos, mientras la corrupción gubernamental pesaron de forma determinante en las decisiones dentro de las urnas.

Derecho al aborto: victorias en Misuri, Virginia y Nevada, derrota en Idaho

El derecho al aborto fue uno de los ejes centrales de la jornada. En Misuri, los votantes rechazaron una enmienda constitucional —referida a la papeleta por la legislatura de mayoría republicana— que habría restablecido restricciones al aborto. La medida habría permitido interrupciones del embarazo solo en casos de emergencia médica, anomalía fetal o —hasta las 12 semanas— en situaciones de violación o incesto.

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También habría incorporado a la constitución prohibiciones a ciertos tratamientos médicos para menores transgénero. La decisión reafirmó el voto de 2024, cuando Misuri se convirtió en el primer estado del país en desmantelar una prohibición vigente del aborto mediante una enmienda ciudadana.

Los electores de Misuri descartaron mediante referéndum el rediseño de distritos legislativos propuesto para el área de Kansas City.

En Virginia, una enmienda aprobada en las urnas incorporó el “derecho fundamental a la libertad reproductiva” en la constitución estatal, con protección para los abortos durante los dos primeros trimestres del embarazo, así como el acceso a anticonceptivos y tratamientos de fertilidad.

En Nevada, otra enmienda constitucional garantizó el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal —considerada generalmente a partir de las 21 semanas de gestación—; esta medida ya había recibido aprobación inicial en 2024 y necesitaba una segunda votación para quedar incorporada formalmente a la constitución estatal.

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Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto en 2022, los votantes de más de un quinto de los estados han aprobado medidas de protección a través de las urnas. Sin embargo, en el estado de Idaho —con tendencia republicana—, una iniciativa que habría creado derechos al aborto en la legislación estatal no obtuvo el respaldo ciudadano.

Ohio, Carolina del Norte y Nevada ratificaron enmiendas electorales para exigir documentos de identidad a los votantes en las urnas. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La ley vigente en Idaho prohíbe el aborto salvo riesgo para la vida de la gestante o, en casos de violación o incesto denunciados, durante el primer trimestre.

Redistribución electoral y voto: reveses para Trump en Misuri y California

La redistribución electoral —proceso por el que se rediseñan los límites de los distritos legislativos— fue otro terreno donde los votantes desautorizaron iniciativas del gobierno federal. En Misuri, la legislatura republicana había aprobado un nuevo mapa de distritos para sumar un escaño en la zona de Kansas City; los opositores lo sometieron a referéndum —consulta ciudadana directa— y los votantes lo rechazaron. En Maryland, en cambio, los ciudadanos aprobaron una enmienda constitucional que podría habilitar nuevos distritos para 2028, con el respaldo del expresidente Barack Obama.

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El presidente Donald Trump vio rechazadas dos de sus principales iniciativas en las urnas: la redistribución de distritos electorales y los requisitos de identificación de votantes en California y Colorado. (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

En materia de identificación de votantes, los resultados variaron según el origen de cada medida. California y Colorado rechazaron iniciativas ciudadanas que habrían exigido un documento de identidad oficial para votar, incluido el voto por correo. En Ohio y Carolina del Norte, donde los legisladores republicanos llevaron las medidas a la papeleta, las enmiendas con requisitos de identificación obtuvieron aprobación ciudadana, según AP. En Nevada, una iniciativa ciudadana independiente de la legislatura con el mismo objetivo también habría obtenido respaldo, de acuerdo con la misma agencia.

Impuestos a la propiedad en Florida y restricciones a personas transgénero en cuatro estados

En Florida, los votantes aprobaron una enmienda que triplica la exención del impuesto a la propiedad: el mínimo vigente de USD 50.000 subirá a USD 150.000 en 2027 y a USD 250.000 en 2028. Funcionarios locales advirtieron que la caída de ingresos podría afectar presupuestos de policía, bomberos y servicios municipales.

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En materia de personas transgénero, según AP, Nebraska habría aprobado una enmienda para elevar al rango constitucional las restricciones deportivas para atletas transgénero en competencias escolares y universitarias femeninas, y Arizona extendió esas mismas restricciones a los colegios privados, que hasta entonces solo regían en escuelas públicas. En Colorado y Washington, iniciativas ciudadanas sometieron a votación restricciones similares sobre atletas y tratamientos médicos para menores.

Economía, inflación y democracia: las prioridades que definieron el voto

Según el AP Voter Poll publicado por PBS NewsHour, alrededor de 4 de cada 10 votantes señalaron la economía como el problema más importante del país y cerca de 3 de cada 10 indicaron el estado de la democracia. La inmigración y la salud quedaron relegadas, con solo 1 de cada 10 priorizándolas.

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Aproximadamente 8 de cada 10 votantes afirmaron que la inflación provocó un perjuicio severo o moderado en sus hogares, con impacto directo en el acceso a combustible, alimentos y servicios públicos. La preocupación ya determinó el voto en 2024, cuando el electorado encargó a Trump resolver el problema; sin embargo, la mayoría de los votantes consideró que los precios siguieron subiendo desde que Trump retomó la presidencia, según el mismo sondeo.

Alrededor de dos tercios de los votantes consideraron que sus políticas económicas y sus aranceles perjudicaron la economía nacional, según la misma encuesta.