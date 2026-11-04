“Tsunami azul”: los medios del mundo reflejan la victoria demócrata y la decepción de Donald Trump

Las elecciones de EEUU en los diarios del mundo

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La prensa mundial cubrió la noche electoral estadounidense con titulares que fueron del impacto al análisis, pero todos coincidieron en una misma lectura: los demócratas arrasaron en los comicios de medio término y convirtieron la jornada en un duro golpe para el presidente Donald Trump.

El New York Times tituló su cobertura en vivo con: “Los demócratas toman el control del Congreso mientras los votantes reprueban a Trump”

Los grandes diarios anglosajones hablan de “repudio histórico” a Trump

El New York Times tituló su cobertura en vivo con: “Los demócratas toman el control del Congreso mientras los votantes reprueban a Trump” y, en su análisis principal, describió la jornada como “una marcha demócrata hacia una victoria aplastante” en las legislativas.

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El diario neoyorquino destacó que Trump le confirmó al periódico que aceptaría los resultados, y lo citó textualmente: “Mi mensaje es de felicitaciones a los demócratas”.

La cobertura del Washington Post

Por su parte, el Washington Post fue más directo en su síntesis editorial: “Trump recibe un repudio histórico”, y señaló que los votantes de todos los grupos demográficos y regiones geográficas se inclinaron hacia los demócratas. El diario de la capital federal subrayó que la senadora republicana Susan Collins, una de las figuras más consolidadas del partido, perdió su banca en Maine ante el demócrata Troy Jackson, en una señal de la magnitud del vuelco.

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The Independent, del Reino Unido, eligió el titular más mordaz de la jornada: “Trump les pidió a los estadounidenses que imaginaran que él estaba en la boleta. Lo hicieron... y votaron en su contra”, una referencia directa a la estrategia de campaña del presidente, que convirtió las legislativas en un plebiscito sobre su gestión.

The Independent, del Reino Unido, eligió el titular más mordaz de la jornada: “Trump les pidió a los estadounidenses que imaginaran que él estaba en la boleta. Lo hicieron... y votaron en su contra”

El “tsunami azul” dominó la cobertura europea

Desde el otro lado del Atlántico, la prensa europea también cubrió los resultados con una mezcla de asombro y contundencia. El Daily Mail británico tituló su portada con “Trump sufre una aplastante derrota en las legislativas mientras los demócratas toman el control de la Cámara y el Senado en un histórico tsunami azul”—, e incluyó un detalle que llamó la atención del mundo anglosajón: la advertencia a los aliados más cercanos del presidente de que era hora de “buscar abogados”.

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La cobertura del Daily Mail

El italiano Corriere della Sera sintetizó la jornada en una frase doble: “Legislativas, tsunami democrático. América suspende a Trump”—. El diario milanés también recogió la reacción del mandatario, citándolo así: “Con il mio nome avremmo vinto” (“Con mi nombre hubiéramos ganado”), una afirmación que el periódico contrastó con el comunicado de la Casa Blanca, que sostuvo que “el presidente no estaba en la papeleta”.

La noticia de las elecciones de medio término de Estados Unidos en el diario italiano Corriere della Sera

La síntesis más contundente llegó desde París: Le Monde tituló su cobertura en inglés con una sola frase, “Democrats crush Trump’s GOP” —“Los demócratas aplastan al Partido Republicano de Trump”—, y en su análisis editorial advirtió que la victoria demócrata no es un cheque en blanco para las presidenciales de 2028, ya que las tensiones internas entre el ala progresista y la guardia tradicional del partido ya son visibles.

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Le Monde tituló su cobertura en inglés con una sola frase: “Democrats crush Trump’s GOP” (“Los demócratas aplastan al Partido Republicano de Trump”)

La prensa hispanohablante puso el foco en Texas y Kansas

En España, El Mundo tituló su crónica principal con una expresión en inglés que tomó vida propia en la cobertura: “‘Ola azul’: los demócratas arrasan en las Midterms y recuperan el control total del Congreso triunfando en Texas o Kansas”. El diario madrileño describió la jornada como “una victoria arrolladora, abrumadora, total” y destacó triunfos en bastiones conservadores que no elegían a un senador progresista desde hacía 60, 40 y 96 años respectivamente.

El Mundo de España hizo referencia a la "Ola azul"

El texto recogió también el festejo del probable nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries: “Lo logramos. Los demócratas de la Cámara han recuperado el control del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a luchar por una América asequible. Vamos a poner fin a esta pesadilla nacional”.

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El País, en tanto, eligió un titular más institucional para definir la magnitud del resultado: “Vuelco político en Estados Unidos: los demócratas logran el control total del Congreso en un revés para Trump”. El periódico afirmó que “los demócratas han arrasado en las elecciones de medio mandato en una noche fatídica para el presidente Donald Trump”, y contextualizó que esa doble derrota legislativa para el partido en el poder solo había ocurrido en seis ocasiones a lo largo de toda la historia estadounidense.

La portada de El País de España

Der Spiegel apuntó al precio de la gasolina como causa de la derrota republicana

La lectura más analítica de la noche la ofreció el semanario alemán Der Spiegel, que corrió el foco del relato político hacia la economía doméstica. En su cobertura, el medio de Hamburgo señaló que “el precio de la gasolina enfureció a los votantes estadounidenses como ningún otro tema” y que eso fue determinante para que los republicanos fracasaran en toda la línea.

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El alemán Der Spiegel apuntó al precio de la gasolina como causa de la derrota republicana

El texto apuntó además a un momento que el semanario calificó de “especialmente falto de instinto”: una declaración de Trump durante un encuentro con el CEO de Audi, Gernot Döllner, que habría agravado la percepción negativa del presidente entre los votantes más sensibles al costo de vida.

La cobertura global de los comicios del 3 de noviembre dejó en claro que, más allá de las diferencias de enfoque y lenguaje, la prensa internacional interpretó el resultado como una derrota política de proporciones históricas para Trump, con consecuencias que se proyectan sobre los dos años que le restan de mandato y sobre el rumbo del Partido Republicano de cara a 2028.

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