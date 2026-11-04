Xavier Becerra gana la gobernación de California y será el primer latino en ocupar el cargo en más de 150 años

Becerra se convierte en el 41° gobernador de California y el primero de origen latino en ganar una elección para ese cargo (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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“Si alguien quiere ir contra California o contra cualquier californiano, más vale que esté preparado para una pelea”. Con esa advertencia dirigida a la administración de Donald Trump, el demócrata Xavier Becerra celebró su victoria en la gobernación del estado más poblado de Estados Unidos, según Associated Press.

Becerra derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer latino en el cargo en más de 150 años. Llegará a Sacramento con 35 años de experiencia en la política estatal y federal, en un momento de tensión abierta entre California y la Casa Blanca.

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Su promesa de confrontación abarca las políticas federales sobre inmigración, salud, medio ambiente y derechos electorales.

Hilton, respaldado por Trump y sin experiencia en cargos electivos, le concedió la victoria a Becerra cerca de las 9 p.m. del martes (REUTERS/Mike Blake)

La historia detrás del hito

El único antecedente latino en la gobernación de California es Romualdo Pacheco, quien llegó al cargo por sucesión y no por el voto popular.

Era vicegobernador cuando Newton Booth renunció para ocupar una banca en el Senado de Estados Unidos, y ejerció la función entre febrero y diciembre de 1875 sin presentarse luego a una elección.

Por ese motivo, Los Angeles Times definió a Becerra como el primer latino “elegido directamente” gobernador de California. Pacheco fue el único hispano que había ocupado esa función desde la incorporación del estado a la unión, de acuerdo con el diario.

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En California, los latinos representan más del 40% de la población y cerca de un tercio del electorado. Ese peso demográfico vuelve más visible el resultado, que llega en un momento de debate sobre la representación política latina y el alcance de las políticas migratorias federales.

Tras dejar la gobernación en 1875, Pacheco fue el primer latino en presidir una comisión del Congreso de Estados Unidos (Collection of the U.S. House of Representatives/Daniel Greene)

De Sacramento al poder

Becerra nació en Sacramento y creció en una casa de 64 metros cuadrados junto a sus padres y tres hermanas, informó Los Angeles Times.

Su madre nació en México y trabajó como empleada administrativa; su padre, nacido en Sacramento y criado en México, trabajó en campos agrícolas y en la construcción.

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El gobernador electo fue el primero de su familia en obtener un título universitario. Estudió economía y derecho en la Universidad Stanford, donde también conoció a su esposa, la médica Carolina Reyes, con quien tiene tres hijas.

Manuel y María Teresa llegaron a California con USD 12; él construyó caminos, ella trabajó como secretaria para costear el futuro de sus hijos (@SecBecerra)

Después acumuló más de 35 años en la política estatal y federal: 25 en la Cámara de Representantes, cuatro como fiscal general de California y cuatro más como secretario de Salud y Servicios Humanos bajo el presidente Joe Biden.

Durante la contienda, Becerra sostuvo que su currículum le permitiría asumir el puesto sin “rueditas de entrenamiento”, de acuerdo con el diario. Su candidatura había recibido poco impulso en los primeros meses de la carrera.

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Su paso por el gabinete de Biden incluyó la gestión de la pandemia de COVID-19 y una fuerte presión migratoria en la frontera sur (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

La salida del entonces favorito demócrata Eric Swalwell modificó el escenario. Las denuncias de agresión sexual contra Swalwell, que él negó, llevaron al congresista a abandonar la competencia y renunciar a su banca.

Becerra pasó al frente de una primaria con varios aspirantes y su perfil de funcionario experimentado y sin escándalos públicos le dio una posición más sólida dentro del Partido Demócrata.

La salida de Swalwell abrió el camino a Becerra, quien hasta ese momento acumulaba números bajos en las encuestas del partido (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Lo que viene por delante

El demócrata sucederá a Gavin Newsom, quien no podía buscar otro mandato por los límites constitucionales.

La victoria de Becerra preserva el control demócrata de la gobernación, que el partido mantiene desde 2011.

Newsom deja la gobernación con límites constitucionales que le impiden buscar un tercer mandato y con la mira puesta en una posible candidatura presidencial en 2028 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante la disputa electoral, Hilton recibió el respaldo de Trump y centró su campaña en cuestionar la gestión demócrata.

Becerra respondió con una estrategia de confrontación directa con la Casa Blanca y prometió bloquear las iniciativas federales que afecten al estado.

No es la primera vez que lo hace: como fiscal general de California, su oficina demandó a la primera administración de Trump 122 veces por asuntos que incluyeron el muro fronterizo, normas ambientales y perforación petrolera marítima, tal como recogió NBC News.

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Durante el primer mandato de Trump, la fiscalía de California fue la oficina estatal que más veces lo demandó en todo el país (REUTERS/Nick Oxford)

Entre los asuntos que enfrentará figuran el costo de la vivienda, el desempleo, los incendios forestales y la posible reducción de fondos federales para Medi-Cal.

También deberá definir cómo responde California a la agenda migratoria federal, un conflicto que puede colocarlo en un lugar central dentro de la oposición demócrata nacional.

En su discurso de victoria, el gobernador electo apartó el foco del carácter histórico de su triunfo. “No me postulé para hacer historia; me postulé para marcar una diferencia para todos los que llaman hogar a California”, aseguró ante sus seguidores, según recogió el diario.

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