Xavier Becerra gana la gobernación de California y será el primer latino en ocupar el cargo en más de 150 años

“Si alguien quiere ir contra California o contra cualquier californiano, más vale que esté preparado para una pelea”. Con esa advertencia dirigida a la administración de Donald Trump, el demócrata Xavier Becerra celebró su victoria en la gobernación del estado más poblado de Estados Unidos, según Associated Press.
Becerra derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer latino en el cargo en más de 150 años. Llegará a Sacramento con 35 años de experiencia en la política estatal y federal, en un momento de tensión abierta entre California y la Casa Blanca.
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Su promesa de confrontación abarca las políticas federales sobre inmigración, salud, medio ambiente y derechos electorales.
La historia detrás del hito
El único antecedente latino en la gobernación de California es Romualdo Pacheco, quien llegó al cargo por sucesión y no por el voto popular.
Era vicegobernador cuando Newton Booth renunció para ocupar una banca en el Senado de Estados Unidos, y ejerció la función entre febrero y diciembre de 1875 sin presentarse luego a una elección.
Por ese motivo, Los Angeles Times definió a Becerra como el primer latino “elegido directamente” gobernador de California. Pacheco fue el único hispano que había ocupado esa función desde la incorporación del estado a la unión, de acuerdo con el diario.
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En California, los latinos representan más del 40% de la población y cerca de un tercio del electorado. Ese peso demográfico vuelve más visible el resultado, que llega en un momento de debate sobre la representación política latina y el alcance de las políticas migratorias federales.
De Sacramento al poder
Becerra nació en Sacramento y creció en una casa de 64 metros cuadrados junto a sus padres y tres hermanas, informó Los Angeles Times.
Su madre nació en México y trabajó como empleada administrativa; su padre, nacido en Sacramento y criado en México, trabajó en campos agrícolas y en la construcción.
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El gobernador electo fue el primero de su familia en obtener un título universitario. Estudió economía y derecho en la Universidad Stanford, donde también conoció a su esposa, la médica Carolina Reyes, con quien tiene tres hijas.
Después acumuló más de 35 años en la política estatal y federal: 25 en la Cámara de Representantes, cuatro como fiscal general de California y cuatro más como secretario de Salud y Servicios Humanos bajo el presidente Joe Biden.
Durante la contienda, Becerra sostuvo que su currículum le permitiría asumir el puesto sin “rueditas de entrenamiento”, de acuerdo con el diario. Su candidatura había recibido poco impulso en los primeros meses de la carrera.
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La salida del entonces favorito demócrata Eric Swalwell modificó el escenario. Las denuncias de agresión sexual contra Swalwell, que él negó, llevaron al congresista a abandonar la competencia y renunciar a su banca.
Becerra pasó al frente de una primaria con varios aspirantes y su perfil de funcionario experimentado y sin escándalos públicos le dio una posición más sólida dentro del Partido Demócrata.
Lo que viene por delante
El demócrata sucederá a Gavin Newsom, quien no podía buscar otro mandato por los límites constitucionales.
La victoria de Becerra preserva el control demócrata de la gobernación, que el partido mantiene desde 2011.
Durante la disputa electoral, Hilton recibió el respaldo de Trump y centró su campaña en cuestionar la gestión demócrata.
Becerra respondió con una estrategia de confrontación directa con la Casa Blanca y prometió bloquear las iniciativas federales que afecten al estado.
No es la primera vez que lo hace: como fiscal general de California, su oficina demandó a la primera administración de Trump 122 veces por asuntos que incluyeron el muro fronterizo, normas ambientales y perforación petrolera marítima, tal como recogió NBC News.
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Entre los asuntos que enfrentará figuran el costo de la vivienda, el desempleo, los incendios forestales y la posible reducción de fondos federales para Medi-Cal.
También deberá definir cómo responde California a la agenda migratoria federal, un conflicto que puede colocarlo en un lugar central dentro de la oposición demócrata nacional.
En su discurso de victoria, el gobernador electo apartó el foco del carácter histórico de su triunfo. “No me postulé para hacer historia; me postulé para marcar una diferencia para todos los que llaman hogar a California”, aseguró ante sus seguidores, según recogió el diario.
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