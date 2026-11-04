Qué prometieron los ganadores de la ola azul que arrasó Estados Unidos sobre inmigración, salud y educación

Qué dijeron los grandes ganadores del Partido Demócrata tras la ola azul electoral que arrasó Estados Unidos

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La ola azul de las elecciones de mitad de mandato dejó a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, además de triunfos en estados que durante décadas habían sido bastiones republicanos. En sus discursos de victoria, los principales ganadores vincularon el resultado con el costo de vida, la defensa de los servicios públicos, la inmigración y el rechazo a la polarización.

La noche del 3 de noviembre también produjo cambios de alto impacto en Texas, Georgia, Ohio, Iowa, Kansas, Maine y Michigan. Mientras el presidente Donald Trump quedó frente a un Congreso controlado por la oposición durante los dos últimos años de su mandato, los candidatos demócratas presentaron sus victorias como un mandato para atender problemas económicos y sociales.

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Hinojosa y Talarico celebraron el fin de décadas de dominio republicano en Texas

La representante estatal Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, venció al republicano Greg Abbott y puso fin a tres décadas de control de ese partido sobre la gobernación, según las proyecciones de medios estadounidenses. En Austin, afirmó que su confianza en el estado “nunca flaqueó”.

Gina Hinojosa ganó la gobernación de Texas y finalizó tres décadas consecutivas de administración republicana. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Hinojosa anticipó una agenda centrada en las escuelas públicas, el uso de los impuestos y la desigualdad. “Se acabaron los días en que nuestras escuelas públicas se trataban como si estuvieran en venta”, dijo, antes de cuestionar que los beneficios del estado quedaran concentrados en multimillonarios y grandes empresas.

En la carrera por el Senado, el demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton, quien contaba con el respaldo de Trump. La victoria terminó con una racha de 32 años sin triunfos demócratas en elecciones estatales de Texas y fortaleció la posición del partido en la cámara alta.

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Talarico recordó que su campaña compitió contra “más de USD 300 millones, más que cualquier otra campaña al Senado en la historia de Estados Unidos”. Luego dedicó el resultado a quienes dudaban de que alguien atendiera sus reclamos: “Esta noche el mundo los escucha”.

James Talarico derrotó a Ken Paxton y rompió una racha de 32 años sin triunfos demócratas en elecciones estatales de Texas. (REUTERS/Mike Segar)

Los nuevos senadores pusieron el foco en la economía y la inmigración

El demócrata Adam Hamilton se convirtió en el primer senador de su partido elegido en Kansas en 94 años tras imponerse al republicano Roger Marshall. En Kansas City, explicó que los votantes estaban cansados “de los abusadores”, del “caos” y de ignorar el sufrimiento de sus vecinos.

Hamilton sostuvo que la elección reflejó un criterio práctico de los votantes. “Los habitantes de Kansas son gente decente, buena gente, pragmática, se preocupan los unos por los otros”, afirmó durante su discurso.

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En Maine, Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins en una de las contiendas más disputadas. El senador electo, de 58 años, evocó su experiencia de organización laboral y dijo que los trabajadores merecen tener mayor influencia sobre sus propias vidas.

Adam Hamilton logró la victoria electoral en Kansas y conquistó el primer escaño demócrata de ese estado en el Senado en 94 años. (REUTERS/Nathan Howard)

Jackson también prometió impulsar la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Afirmó que Estados Unidos puede hacer cumplir sus leyes sin abandonar “nuestra humanidad” y cuestionó las separaciones familiares y las acciones de agentes que, según dijo, aterrorizan a comunidades.

En Iowa, el demócrata Josh Turek venció a la republicana Ashley Hinson, respaldada por Trump, y será el primer senador demócrata del estado en más de una década. “Esta noche, Iowa, hemos demostrado una vez más que lo imposible es posible”, declaró.

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Turek propuso recuperar un estado donde las familias no deban sostenerse con dos o tres empleos, los agricultores puedan conservar sus tierras y el lugar de residencia no defina el acceso a la atención médica. Su triunfo llegó después de tres victorias presidenciales consecutivas de Trump en Iowa.

Bottoms, Acton y El-Sayed destacaron la representación y la unidad

La ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia y será la primera mujer negra elegida para gobernar un estado de Estados Unidos, además de la primera mujer que ocupará ese cargo en Georgia. Al asumir su triunfo, se definió como la 84.ª gobernadora del estado.

Keisha Lance Bottoms triunfó en las elecciones de Georgia y será la primera mujer negra que encabeza un gobierno estatal en Estados Unidos. (REUTERS/Taylor Edgerton)

“Sin importar por quién hayan votado esta noche, seré gobernadora de toda Georgia”, señaló Lance Bottoms, en un mensaje dirigido también a quienes no respaldaron su candidatura.

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En Ohio, la demócrata Amy Acton fue elegida gobernadora con un discurso centrado en la unidad y en su historia personal. Dijo que había sufrido abusos y abandono durante su niñez y que nunca imaginó pasar de la indigencia a la medicina y luego a la gobernación.

Acton sostuvo que Ohio había optado por “la unidad y la decencia” frente a “la división y el odio”. “No confundan la bondad con la debilidad”, expresó ante sus seguidores.

En Michigan, Abdul El-Sayed ganó el escaño vacante en el Senado y se convirtió en el primer musulmán elegido para esa cámara. El resultado preservó un puesto clave para los demócratas en la disputa por su mayoría legislativa.

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Abdul El-Sayed aseguró la banca legislativa en Michigan y se convirtió en el primer musulmán que llega al Senado de Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

El-Sayed rechazó que su nombre o su fe fueran responsables de las dificultades económicas de los votantes. “Mi nombre y mi fe no son la razón por la que no puedes pagar la gasolina, comprar comida o ir al médico”, afirmó. También pidió que los recursos públicos se destinen a escuelas, sanidad e infraestructura en Michigan.

Los resultados de las elecciones dejaron a los demócratas con instrumentos para bloquear iniciativas legislativas republicanas, investigar a la administración Trump y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos. Tras conocerse el revés de su partido, Trump dijo a The New York Times que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados y declaró a Fox News que los demócratas habían hecho “un buen trabajo” y “lucharon con ahínco”.

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