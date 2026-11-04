Adam Hamilton vence a Roger Marshall y lleva a los demócratas al Senado de Estados Unidos por Kansas tras casi 100 años de dominio republicano

Adam Hamilton venció al senador Roger Marshall en Kansas y cortó una racha de 94 años sin triunfos demócratas en ese escaño del Senado. (REUTERS/Nathan Howard)

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Adam Hamilton se convirtió el 3 de noviembre de 2026 en el primer demócrata elegido para el Senado de Estados Unidos por Kansas desde 1932, al derrotar al senador republicano Roger Marshall en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Con el 51,1% de los votos, según el conteo de AP, el pastor metodista puso fin a una racha de 94 años sin victorias demócratas en ese escaño.

El triunfo convirtió a Kansas en uno de los escenarios más inesperados de estas elecciones de mitad de mandato. La campaña costó alrededor de USD 110 millones —un récord histórico para un estado de bajo gasto electoral—, según WGAL.

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La contienda electoral por el Senado en Kansas alcanzó un gasto histórico de 110 millones de dólares entre ambos partidos. (REUTERS/Nathan Howard)

El Cook Political Report la clasificó como toss-up semanas antes de los comicios, su categoría para las disputas donde ningún candidato parte con ventaja

Adam Hamilton ganó el Senado por Kansas y rompió una racha de 94 años

El último demócrata en ganar un escaño senatorial en Kansas fue George McGill, un abogado de Wichita, en 1932. Desde entonces, ni siquiera hubo una carrera verdaderamente competitiva: la más cercana fue en 1974, cuando el republicano Bob Dole renovó su banca por menos de dos puntos porcentuales tras el escándalo Watergate. Hamilton no solo cortó esa racha, sino que lo hizo frente a un incumbente que en 2020 había ganado por más de 11 puntos.

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El pastor metodista Adam Hamilton fundó la congregación Church of the Resurrection antes de postularse al Congreso. (REUTERS/Nathan Howard)

Varios de los condados que Marshall conquistó en su elección anterior se volcaron a favor de Hamilton, y los que el republicano retuvo lo hicieron con márgenes mucho más ajustados, de acuerdo con datos electorales de AP. La geografía del resultado ilustra un desplazamiento político que va más allá de un candidato.

Quién es Adam Hamilton, el pastor que derrotó a Roger Marshall en las elecciones legislativas de 2026

Hamilton, de 62 años, es el pastor fundador de la Church of the Resurrection, con sede en el área de Kansas City, la congregación metodista unida más numerosa del país, con 25.000 miembros. Autor de varias decenas de libros, construyó una presencia pública que excede los límites de su iglesia y que le sirvió como plataforma de campaña.

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El aumento de precios del diésel y los fertilizantes por el conflicto con Irán afectó a los productores agropecuarios de Kansas. (REUTERS/Nathan Howard)

Se definió durante toda la contienda como un “demócrata de pensamiento independiente” y adoptó el eslogan leading from the middle (“liderar desde el centro”). Su propuesta más repetida fue que Kansas se beneficiaría de tener un senador de cada partido: el otro escaño del estado lo ocupa el republicano Jerry Moran.

Su mensaje central apuntó al costo de vida: en una entrevista con The Guardian el martes previo a la elección, afirmó que su primera prioridad sería poner fin a la guerra con Irán, que casi duplicó el costo del diésel y los fertilizantes para los agricultores del estado. Alrededor del 88% del territorio de Kansas es tierra de cultivo y aproximadamente uno de cada cinco residentes trabaja en la industria agropecuaria, según el Departamento de Agricultura del estado.

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Por qué Roger Marshall perdió la banca republicana en Kansas

Marshall, de 66 años, obstetra retirado, llegó al Senado de Estados Unidos en 2021 tras dos mandatos en la Cámara de Representantes. Su campaña cargó con varios frentes que debilitaron su posición frente al electorado.

El más dañino fue el que reveló The New York Times: durante su carrera médica, Marshall y su consultorio demandaron a más de 700 pacientes por facturas impagas. En 81 casos, los arrestaron por no presentarse a las audiencias judiciales. Dos expertos consultados por el diario calificaron esas tácticas de “extremas”. En el único debate televisado, Marshall rechazó las críticas como una “caracterización grotesca” de su historial.

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Una investigación reveló que el consultorio médico de Roger Marshall demandó a más de 700 pacientes por deudas impagas. (REUTERS/Nathan Howard)

A eso se sumó el distanciamiento con sus propios votantes: su último ayuntamiento abierto con ciudadanos de Kansas fue a comienzos de 2025, cuando abandonó el evento ante preguntas incómodas. En el plano económico, siguió la línea de Trump al sostener que la economía marchaba bien, un mensaje que chocó con la experiencia cotidiana de los agricultores del estado, afectados por el encarecimiento del diésel y los fertilizantes a raíz de la guerra con Irán.

Cómo cambió Kansas en las elecciones legislativas de 2026

Kansas tiene fama de estado republicano sólido, pero su mapa político tiene matices que esa etiqueta no captura del todo. La gobernadora saliente, Laura Kelly, es demócrata y ocupó ese cargo desde 2019.

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En esta campaña, tres factores ampliaron el margen de competitividad: el peso de los votantes moderados e independientes que se inclinaron hacia Hamilton por su perfil centrista; el crecimiento de los suburbios de Kansas City, progresivamente más favorables a los demócratas; y el deterioro de la imagen de Trump a nivel nacional, que arrastró a candidatos republicanos en estados hasta hace poco considerados seguros.

Los republicanos intentaron revertir la tendencia con dos actos de campaña de Trump en el estado —el 19 y el 31 de octubre— y visitas del vicepresidente JD Vance. No alcanzó.

Qué implica la victoria de Hamilton para el Senado de Estados Unidos

La victoria de Hamilton suma un escaño a la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos y profundiza el retroceso republicano en las elecciones legislativas de 2026. Para los demócratas, el resultado en Kansas —donde Trump ganó con amplitud en 2024— refuerza la idea de que el descontento con el gobierno se extiende más allá de los estados bisagra tradicionales.

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El avance demócrata en los suburbios de Kansas City impulsó el cambio electoral en el estado. (REUTERS/Nathan Howard)

La campaña generó un gasto total de alrededor de USD 110 millones: USD 65 millones aportados por grupos demócratas y USD 45 millones por republicanos, según la firma de seguimiento publicitario AdImpact, citada por WGAL. En el tramo final, los republicanos redirigieron fondos desde Carolina del Norte para intentar sostener a Marshall, pero los demócratas volcaron más de USD 27 millones solo en la segunda mitad de octubre.

Hamilton llega al Senado con un perfil diseñado para la negociación: se comprometió a trabajar junto a Moran y descartó apoyar al senador Chuck Schumer como líder demócrata. Si ese posicionamiento se traduce en acuerdos concretos es una pregunta que Kansas comenzará a responder en 2027.

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