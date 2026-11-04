Fanáticos de Florida Panthers debieron caminar por calles inundadas al salir del estadio Amerant Bank Arena

El agua de lluvia comenzó a filtrarse por el techo del estadio Amerant Bank Arena durante el juego de Panthers y causó inundaciones en los alrededores (X/@ONLYinDADE)

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Cientos de fanáticos de los Florida Panthers salieron el lunes por la noche de un partido de la NHL disputado en el estadio Amerant Bank Arena, para encontrarse con un estacionamiento completamente inundado.

El agua les llegaba hasta las rodillas, varios vehículos quedaron varados y algunos conductores tuvieron que abandonar sus autos en medio de la oscuridad y la lluvia torrencial.

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La causa fue una tormenta que descargó entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de agua en apenas 24 horas sobre la zona de Sunrise, en el condado de Broward, Florida.

Una tormenta descargó entre 20 y 38 centímetros de agua en 24 horas sobre la zona de Sunrise (X/@Integral_IG)

El caos comenzó antes de que terminara el juego. Jeff Berman, quien asistió al partido con su hija de 10 años, contó en NBC 6 que, en el tercer período, el agua ya empezaba a filtrarse por el techo del estadio. “El agua caía a chorros, lo que fue impactante”, dijo.

Al salir, el panorama era aún más dramático: “Fue una escena apocalíptica. Mi hija de 10 años quedó casi con el agua a la cintura”, describió Berman, quien terminó dejando su auto en el estacionamiento y tomó un servicio de transporte por aplicación para llegar a casa con su hija.

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Al regresar al día siguiente, el vehículo eléctrico no arrancó. Con respecto a esto, señaló: “Las baterías de alto voltaje y los autos eléctricos no toleran el agua”.

Varios conductores optaron por abandonar sus vehículos en el estacionamiento anegado para regresar al día siguiente (WSVN)

Decenas de autos abandonados en Sawgrass Mills y en el estadio

El shopping Sawgrass Mills Mall, ubicado frente al Amerant Bank Arena, también quedó parcialmente sumergido. Drones de los medios locales captaron el martes por la mañana decenas de vehículos varados entre el agua, caminos dentro del complejo completamente cubiertos, una camioneta atascada en una zanja y un hombre empujando su auto en medio del barro.

La Policía de Sunrise cerró algunos accesos al centro comercial y recibió al menos 30 llamadas de emergencia durante la noche. El mall abrió sus puertas recién a las 14:00 del martes.

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Algunos fanáticos tomaron la decisión de retirarse sin el auto. Victor Rubio optó por dejar el vehículo y volver al día siguiente. “Estaba muy congestionado y era demasiado caótico, así que decidimos irnos y volver mañana”, dijo al recuperar el auto el martes.

Los seguidores de Panthers debieron caminar por áreas anegadas en las inmediaciones del Amerant Bank Arena (X/@Integral_IG)

Otros no tuvieron esa posibilidad. Amy Przybylsky, fanática de los Panthers, grabó el momento en que su vehículo quedó atascado en una zanja oculta bajo el agua. “Pensé que estaba manejando por el estacionamiento. De repente, ya estaba atrapada en la zanja”, declaró a WSVN.

Przybylsky salió del auto por la parte trasera y caminó por el agua. “Me preguntaba si había caimanes”, admitió. Una familia con camioneta se ofreció a llevarla a un lugar seguro.

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Una conductora cayó con su vehículo en una zanja oculta por el agua dentro del complejo del estadio (X/@DavidA925)

Plantation Acres también quedó bajo el agua

La inundación no se limitó a los alrededores del estadio. En el barrio de Plantation Acres, muchas cuadras amanecieron bajo el agua el martes. Algunos residentes se movilizaron a caballo por las calles anegadas.

Kathleen Fanjul, vecina del sector, tuvo que salir temprano para trabajar en un centro de votación y dejó su auto bajo la vigilancia de vecinos porque el nivel del agua ya superaba la parte baja de las puertas del vehículo. Sobre esto, comentó en CBS Miami: “Creo que esto es un diluvio bíblico”.

Otra residente, identificada como Michelle White, pidió prudencia a los conductores: “No manejen por las calles completamente inundadas. Es realmente peligroso”.

El nivel del agua descendió de forma paulatina ante la perspectiva de nuevas lluvias en el condado de Broward (CBS 4)

El alcalde de Sunrise reconoció los límites del sistema de drenaje

El alcalde de Sunrise, Mike Ryan, reconoció que el sistema de drenaje de la ciudad no estaba diseñado para absorber semejante volumen de agua en tan poco tiempo.

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“El agua se supone que debe quedarse en esta propiedad y no entrar a las casas de nadie. Desafortunadamente, cuando caen 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en seis horas y hay un gran evento, es una catástrofe para mucha gente”, afirmó Ryan en declaraciones a NBC 6.

La Policía de Sunrise cerró accesos a Sawgrass Mills y el centro comercial postergó su apertura habitual (CBS 4)

El funcionario indicó que la ciudad había pasado el fin de semana previo preparando los canales, pero que no fue suficiente. “Necesitamos entender que estos sistemas son complejos, están interconectados y son costosos si queremos prevenir inundaciones”, subrayó.

No es la primera vez que el estacionamiento del Amerant Bank Arena sufre inundaciones severas. Para el martes por la tarde, el nivel del agua comenzó a bajar lentamente en el estacionamiento de la arena, aunque se esperan nuevas lluvias durante las horas siguientes que, podrían volver a generar anegamientos en la zona.

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