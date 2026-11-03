Estados Unidos

Un hombre de Oklahoma es acusado de enviar más de 700 sobres con polvo blanco a funcionarios antes de las elecciones de 2024 y 2026

Robin Martin afronta cargos federales por difundir una falsa alarma y comunicaciones amenazantes. Las sustancias analizadas resultaron ser levadura o harina

Los análisis del FBI determinaron que la sustancia sospechosa hallada en los sobres correspondía a harina o levadura (AP foto/Jenny Kane).
Los análisis del FBI determinaron que la sustancia sospechosa hallada en los sobres correspondía a harina o levadura (AP foto/Jenny Kane).
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Un hombre de Oklahoma, Robin Patrick Martin, fue acusado de enviar más de 700 cartas con polvo blanco a funcionarios públicos y medios de comunicación antes de las elecciones de 2024 y 2026.

Martin enfrenta cargos por difundir un engaño y enviar comunicaciones amenazantes. Fue detenido el lunes 2 de noviembre y tiene prevista una comparecencia ante un tribunal federal de Oklahoma City este martes, informó Associated Press.

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) determinó que el polvo analizado correspondía a levadura o harina. Sin embargo, aclaró en una presentación judicial que aún no se habían examinado todos los sobres vinculados al caso.

La detención forma parte de una investigación más amplia de las autoridades sobre una serie de cartas con “sustancias sospechosas” dirigidas a oficinas del Congreso y autoridades electorales estatales, precisó CBS News.

El Sargento de Armas del Senado advirtió, en un mensaje dirigido al personal legislativo y obtenido por Associated Press, que los organismos de seguridad intentaban interceptar más correspondencia, aunque era “posible que algunas cartas lleguen a sus destinos”.

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Las cartas provocaron alertas y medidas preventivas en distintas oficinas electorales. En octubre, dependencias de Luisiana y Oklahoma fueron evacuadas, mientras que autoridades de estados desde Idaho hasta Florida informaron haber recibido los sobres o que el Servicio Postal (USPS) los interceptó antes de su entrega.

La investigación federal abarca cartas con sustancias sospechosas enviadas a oficinas del Congreso y autoridades electorales de distintos estados (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La investigación federal abarca cartas con sustancias sospechosas enviadas a oficinas del Congreso y autoridades electorales de distintos estados (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Los envíos alcanzaron a funcionarios electorales de los 50 estados

La primera alerta se produjo en septiembre de 2024, cuando las autoridades electorales de los estados informaron haber recibido correspondencia que contenía una sustancia blanca y una carta de tres páginas, reportó Associated Press.

Según una declaración jurada de un agente del FBI, los envíos estaban dirigidos a funcionarios electorales, miembros del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y agentes federales de la ley. Los investigadores federales también interceptaron un mensaje enviado al director del FBI, Kash Patel.

Los sobres de 2024 estaban escritos a mano, llevaban sellos conmemorativos de la Medalla Corazón Púrpura de 2019 y contenían mensajes ocultos que podían leerse bajo luz ultravioleta, consignó CBS News 4.

Algunos sobres incluían direcciones de retorno vinculadas con antiguas sedes del Partido Verde de Estados Unidos y de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA); esta última organización colaboró con el FBI.

El director del FBI, Kash Patel, recibió un mensaje que los investigadores atribuyen presuntamente a Robin Martin (REUTERS/Evan Vucci).
El director del FBI, Kash Patel, recibió un mensaje que los investigadores atribuyen presuntamente a Robin Martin (REUTERS/Evan Vucci).

Ese mismo año, Martin presuntamente escribió en un sobre dirigido a la Junta Electoral Estatal de Oklahoma: “Manténganse del lado correcto de la historia; su vida podría depender de ello”. Los fiscales sostienen que un análisis caligráfico vinculó esa inscripción con la nueva serie de envíos.

Por otro lado, las cartas enviadas en 2026 se referían a las próximas elecciones nacionales y anunciaban a los destinatarios posibles detenciones por traición “o algo peor”. A su vez, utilizaban la dirección de retorno “U.S.T.E.A., Ejército de Eliminación de Traidores de Estados Unidos, Takoma Park, Maryland”.

Las imágenes y los registros de compras vinculan a Martin con los envíos

De acuerdo con CBS News, las autoridades revisaron imágenes de vigilancia que presuntamente muestran a Martin al depositar sobres en una instalación del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en 2024 y 2026.

Los registros examinados por las autoridades federales también indican la compra de materiales para los envíos e ingredientes destinados a elaborar la tinta invisible utilizada en los sobres.

La declaración jurada añade que Martin “describió los problemas que percibía en las elecciones de 2020, afirmó que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2020 y expresó su preocupación de que algunos de esos mismos problemas se repitieran en las próximas elecciones de 2024”.

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