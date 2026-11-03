Los hutíes reivindicaron ataques contra el aeropuerto de Abha y una base aérea saudí

Las fuerzas hutíes atacaron depósitos de armas y posiciones de tropas en las zonas de Medi y Al Qambour (Europa Press)

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Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra objetivos saudíes, incluido el aeropuerto internacional de Abha, y afirmaron que sus drones y misiles balísticos interrumpieron el tráfico aéreo, impactaron en una base militar y causaron bajas entre las fuerzas que combaten junto al Gobierno de Yemen.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea sostuvo que los aparatos impactaron “con precisión” en la terminal y afectaron el movimiento de los vuelos. No detalló la duración de esa interrupción ni informó sobre daños en la infraestructura o posibles víctimas.

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Además, Sarea también declaró que los hutíes dispararon un misil balístico contra la base aérea de Khamis Mushait, ubicada cerca de Abha. Según su versión, el proyectil alcanzó directamente la instalación. Las autoridades saudíes no difundieron información inmediata que confirmara los daños o las bajas que los rebeldes atribuyeron a esa operación.

Los hutíes atribuyeron otros ataques a sus drones contra depósitos de armas y concentraciones de tropas en las zonas de Medi y Al Qambour. El portavoz afirmó que esas acciones dejaron “muertos y heridos” entre las fuerzas contrarias, aunque no precisó el número de víctimas ni las unidades afectadas.

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Además, los rebeldes lanzaron varios misiles contra movimientos de tropas de las fuerzas lideradas por Arabia Saudita al este de la provincia yemení de Al Yauf. La organización indicó que esa ofensiva también causó muertos y heridos, pero no presentó un balance ni identificó los puntos alcanzados.

Al Yauf fue otro de los focos de los ataques de los huties (vía Al Masirah)

Durante la misma jornada, la coalición militar encabezada por Arabia Saudita informó que interceptó y destruyó un dron en la región de La Meca, en el oeste del país. El portavoz de la alianza, Turki al Maliki, anunció el derribo del aparato, sin informar desde dónde partió, cuál era su objetivo ni si el episodio provocó daños o víctimas.

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Los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas que respaldan al Gobierno yemení reconocido internacionalmente se reanudaron a mediados de julio, después de que el Ejército leal al Ejecutivo bombardeó el aeropuerto de Saná. La operación buscó impedir el aterrizaje de un avión iraní en la capital yemení, que permanecía bajo control de los rebeldes.

El ataque contra el aeropuerto de Saná reanudó la escalada entre las fuerzas del Gobierno yemení y los hutíes (Al-Masirah TV via AP)

Después de ese episodio, los hutíes iniciaron una ofensiva en sectores de la costa suroccidental de Yemen y aumentaron los ataques contra instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudita. Esas acciones dejaron alrededor de 20 muertos y decenas de heridos.

La coalición militar y las fuerzas gubernamentales respondieron con bombardeos contra los territorios controlados por los rebeldes. También lanzaron una contraofensiva denominada “Amanecer del Yemen”, con la que aseguraron que recuperaron el puerto de Moca y las zonas de acceso al estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

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(Con información de EFE y Europa Press)