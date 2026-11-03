Una corredora de 24 años murió a pocos kilómetros de completar la maratón de Nueva York

Rachel Apa falleció tras desvanecerse en el kilómetro 39 del Maratón de la Ciudad de Nueva York, a menos de tres kilómetros de la meta (Captura de video/Michelle Apa)

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Una corredora de 24 años murió tras desplomarse a menos de tres kilómetros de la meta en el Maratón de la Ciudad de Nueva York del domingo 1 de noviembre, en lo que su familia describió como una tragedia incomprensible para alguien en plena salud y condición física.

Rachel Apa, oriunda de Lewisberry, Pensilvania, colapsó cerca del kilómetro 39 —a la altura de la calle 85 del Central Park— alrededor de la 13:30, mientras completaba su primera maratón.

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Fue declarada muerta esa misma noche, pasadas las 21:40 en el Mount Sinai Medical Center, adonde llegó en ambulancia tras recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar tanto de transeúntes como del personal médico del evento, según informó The New York Times.

El diagnóstico médico determinó que la causa de muerte de la joven corredora fue rabdomiólisis, una afección muscular catalogada como poco frecuente (Foto familiar/Michelle Apa)

Los médicos confirmaron una causa extremadamente poco frecuente

La causa de la muerte, según informó su padre Steve Apa a The New York Times y a NBC News, fue rabdomiólisis, una afección muscular en la que las fibras del músculo se descomponen y liberan componentes tóxicos al torrente sanguíneo y los riñones.

Si bien puede desencadenarse por ejercicio extremo, los médicos la calificaron de “extremadamente rara” en ese contexto. “Es incomprensible”, declaró el padre. Y agregó: “Perfecta salud, perfecta condición, 24 años”.

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El primer grito de auxilio lo dio Michaela Nicholas, una trabajadora social de hospital que estaba entre el público. Vio pasar a Apa con el dorsal número 29977 y, segundos después de animarla en voz alta, la vio caer.

Al acercarse, no encontró pulso. La espectadora llamó a un médico, y tres personas —dos de ellas identificadas como doctores— se turnaron para aplicar RCP hasta que llegaron los servicios médicos de la maratón, que continuaron la reanimación y utilizaron un desfibrilador. Minutos después, los paramédicos la trasladaron al hospital.

Una espectadora y dos médicos que presenciaban la competencia aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a Apa antes de la llegada de los paramédicos (LinkedIn)

Su padre la siguió por la app mientras ella le enviaba mensajes

Steve Apa siguió la carrera desde su casa en Pensilvania a través de la aplicación oficial del maratón, enviándole mensajes de aliento a su hija en cada kilómetro. Al llegar al kilómetro 22, su esposa Michelle Apa —que recorrió los cinco distritos de la ciudad junto a dos amigos de Rachel para seguirla en persona— grabó un video de la joven saludando a la cámara con una sonrisa, vestida con una camiseta y short verde claro.

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Hacia el kilómetro 15, Rachel le había escrito a su padre: “Hey, go” —una frase que compartían desde hacía años, un guiño a los días de Steve jugando fútbol americano en la Universidad de Lehigh— y luego agregó: “Nunca me sentí tan bien”.

Él le respondió con cautela: “Genial, no te excedas. Es tu primer maratón. Es una carrera de aprendizaje”.

Al kilómetro 29, ella escribió “Ay” (posiblemente manifestando alguna dolencia). Para el 30 y 31, repitió “Ay, ay” y luego no respondió más. Steve le siguió enviando mensajes en los kilómetros 33, 34 y 35, y al llegar al 35 le escribió: “Todo a la meta, nada a la velocidad”.

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Le mandó un último mensaje en el kilómetro 39 y notó que la ubicación de su hija en la app había dejado de moverse.

Apa fue vista por su madre y algunas amigas mientras transitaba por el kilómetro 22 del circuito, antes de sufrir el colapso mortal (Captura de video/Michelle Apa)

Michelle Apa y las amigas de Rachel, que aguardaban en el kilómetro 42, también vieron que el punto en la pantalla no avanzaba. Steve llamó a su esposa y le pidió que fuera hacia donde estaba Rachel.

Al llegar a la zona del kilómetro 39, Michelle empezó a llamarla a gritos. Un paramédico que aún estaba en el lugar le informó que una ambulancia acababa de llevarse a su hija al hospital, y la transportó en una segunda ambulancia al Mount Sinai. Steve, mientras tanto, emprendió el viaje en auto hacia Nueva York.

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En el hospital, los médicos trabajaron durante más de seis horas para salvar a Rachel. No lo lograron.

Corría para honrar a su abuelo, fallecido por el Parkinson

Rachel Apa era exjugadora de hockey sobre césped de primera división en la Universidad de Bucknell, en Lewisburg, Pensilvania, y había comenzado recientemente un programa de MBA en la Universidad de Charleston Southern, en Carolina del Sur, mientras trabajaba de forma remota como gerente de producto para una empresa de componentes eléctricos. Era, en palabras de su padre, “alguien que siempre estaba en movimiento”.

Eligió el Maratón de Nueva York para recaudar fondos a favor de la Fundación Parkinson (Parkinson’s Foundation), en memoria de su abuelo paterno, quien murió por esa enfermedad en 2022. “Mi abuelo fue uno de mis modelos a seguir. Me enseñó a mantenerme activa, a superar mis límites y a abrazar los desafíos”, escribió en su página de recaudación y en LinkedIn.

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Steve Apa reconoció que nunca le preguntó directamente a su hija por qué eligió esa causa, pero agregó: “Mi padre, su abuelo, tuvo Parkinson, y ella vio lo debilitante que fue”.

La participación de Apa en la carrera tuvo como objetivo la recaudación de fondos para la Fundación Parkinson en honor a su abuelo paterno (Instagram/Rachel Apa)

Segunda muerte en tres años durante la maratón de Nueva York

Los New York Road Runners (NYRR), organización que gestiona la maratón, confirmaron la muerte de Rachel en un comunicado publicado este martes: “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rachel tras su participación en la carrera del domingo. Nuestro pensamiento y más sinceras condolencias acompañan a su familia, amigos y a toda la comunidad de corredores”.

La organización New York Road Runners lamentó el deceso de la maratonista a través de un comunicado (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La organización señaló que el último corredor que murió tras un incidente médico en la maratón fue en 2024, lo que convierte a este caso en el segundo fallecimiento asociado a la prueba.

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