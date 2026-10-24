Estados Unidos

El FBI detuvo a un contratista del gobierno de Estados Unidos acusado de filtrar secretos de defensa a su pareja en Substack

Ian Brinksman, de 42 años y residente en Washington, afronta cargos por transmisión ilegal de material clasificado Top Secret; la CIA derivó la investigación tras detectar que datos de inteligencia aparecieron en publicaciones digitales de su pareja sentimental

El FBI detuvo al contratista Ian A. Brinksman tras un registro en su domicilio del Distrito de Columbia. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
El FBI detuvo al contratista Ian A. Brinksman tras un registro en su domicilio del Distrito de Columbia. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
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El FBI detuvo el 23 de octubre a Ian A. Brinksman, contratista del Gobierno de Estados Unidos, por la acusación de transmitir de forma ilegal información de defensa nacional a una persona con la que mantenía una relación amorosa y que publicaba contenidos en Substack. La captura tuvo lugar tras un registro en su domicilio del Distrito de Columbia, según el Departamento de Justicia.

Brinksman, de 42 años, afronta un cargo presentado en una denuncia penal. Los fiscales sostienen que obtuvo datos clasificados fuera de sus funciones y los entregó con conocimiento de que podían llegar a una publicación digital. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) remitió el caso al FBI, de acuerdo con la misma comunicación oficial.

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Quién es Ian Brinksman y qué cargo enfrenta en Estados Unidos

La denuncia señala que Brinksman trabajó desde 2020 para una agencia federal con sede en el Distrito Este de Virginia. En 2022 pasó a desempeñarse como desarrollador de integración de sistemas para una empresa contratista de esa misma agencia.

La Agencia Central de Inteligencia remitió la investigación penal al FBI tras detectar la fuga de información. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)
La Agencia Central de Inteligencia remitió la investigación penal al FBI tras detectar la fuga de información. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

Durante el período que examina la investigación, tuvo autorización de seguridad Top Secret y acceso a Información Compartimentada Sensible, conocida por las siglas SCI. Ese nivel de acceso permite consultar información cuya difusión sin autorización puede afectar operaciones, fuentes y métodos de inteligencia.

La Fiscalía le atribuye la transmisión ilegal de información de defensa nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que el cargo constituye una acusación y que Brinksman conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

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La acusación por filtración de información clasificada a Substack

Según la denuncia, Brinksman mantenía una relación sentimental con la administradora de un boletín alojado en Substack, a quien los documentos judiciales nombran como “Individuo 1”. Las autoridades no formularon cargos contra esa persona en este expediente.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales traducida al español atribuida a Kash Patel sobre un arresto del FBI
El director del FBI Kash Patel informa sobre la detención de un contratista gubernamental acusado de filtrar información clasificada. (Kash Patel @FBIDirectorKash)

Los fiscales alegan que el contratista consultó informes de inteligencia que no correspondían a sus tareas y luego se comunicó con la editora. La investigación afirma que, en al menos cinco publicaciones de 2026, aparecieron datos que reflejaban el contenido de informes clasificados; algunos tenían nivel Top Secret.

Reuters informó que el expediente cita una publicación de recaudación de fondos de septiembre, en la que la editora afirmó que había difundido información basada en evaluaciones clasificadas. La denuncia también menciona una publicación de su perfil en redes sociales que decía aceptar filtraciones.

La denuncia atribuye al acusado la entrega de datos reservados a la administradora de un boletín en Substack. (Europa Press)
La denuncia atribuye al acusado la entrega de datos reservados a la administradora de un boletín en Substack. (Europa Press)

Esos elementos forman parte de la acusación, no establecen hechos probados.

Registros telefónicos, accesos y correos que cita el FBI

El FBI basó parte de su pesquisa en registros telefónicos, consultas a bases de datos, correos electrónicos y controles de ingreso mediante credencial. De acuerdo con el escrito judicial, esos registros permiten a los investigadores contrastar los accesos de Brinksman con sus contactos y con las fechas de los artículos.

El FBI sustentó las acusaciones en registros telefónicos, correos electrónicos y controles de acceso por credencial. (REUTERS/Mike Blake//File Photo)
El FBI sustentó las acusaciones en registros telefónicos, correos electrónicos y controles de acceso por credencial. (REUTERS/Mike Blake//File Photo)

La oficina del FBI en Chicago lleva la investigación con apoyo de su oficina en Washington. Kash Patel, director de la agencia, dijo que la protección de secretos de Estado ocupa un lugar central en la tarea de contrainteligencia del organismo. Patel difundió un mensaje con ese criterio en su cuenta oficial de X.

El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que las divulgaciones sin autorización pueden poner en riesgo la seguridad nacional, las fuentes de inteligencia, las operaciones y al personal de la agencia. Sus declaraciones constan en el comunicado del Departamento de Justicia.

Qué sigue en el proceso judicial contra el contratista

Abogados de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia llevan el caso. Brinksman deberá responder al cargo ante la Justicia federal, que evaluará las pruebas y los argumentos de las partes.

La denuncia penal abre el proceso, pero no equivale a una condena. La Fiscalía deberá demostrar su acusación más allá de toda duda razonable para obtener un veredicto de culpabilidad.

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