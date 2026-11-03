Colapsó parte de un edificio sagrado en Tailandia: así fue el momento del impactante derrumbe

El desplome ocurrió durante la mañana del martes en Wat Mai Nong Hoi, donde las autoridades cerraron el área y acordonaron las estructuras cercanas como medida preventiva ante posibles nuevos daños

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La punta de la torre del Wat Mai Nong Hoi, un monumento sagrado del budismo conocido como chedi, se derrumbó este martes por la mañana en el distrito de Doi Lo, provincia de Chiang Mai, Tailandia, sin dejar heridos ni víctimas fatales.

El colapso ocurrió cerca de las 9:45 horas locales, según informó el diario Thairath, y las autoridades cerraron el lugar de inmediato, apuntando a las lluvias intensas de la noche anterior como causa probable.

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Las grabaciones disponibles captaron el instante previo al colapso: un crujido antecedió a la caída gradual de la parte superior del monumento. Ladrillos sueltos y fragmentos de concreto quedaron dispersos en torno a su base, en el subdistrito de San Ti Suk.

El video, publicado en la página oficial de Facebook de la municipalidad, se difundió rápidamente y generó alarma entre devotos locales: en las imágenes se ve a vecinos que hacían ejercicio en los alrededores reaccionar con sorpresa ante el estruendo.

La punta de la torre sagrada del Wat Mai Nong Hoi colapsó en la provincia de Chiang Mai sin causar víctimas ni heridos (Templo Wat Phra That Doi Suthep Ratchaworawihan/ Facebook)

La chedi es la estructura más sagrada dentro de un templo budista tailandés. Su función principal es albergar reliquias religiosas y, en muchos casos, también las cenizas de monjes o figuras importantes de la comunidad.

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Para los fieles, representa la presencia del Buda y sus enseñanzas. Por eso el derrumbe del Wat Mai Nong Hoi no fue un hecho menor: tocó directamente el centro espiritual del templo y de quienes lo frecuentan.

El Wat Mai Nong Hoi fue fundado oficialmente en 1989, cuando los propios residentes de la zona impulsaron su construcción para contar con un espacio de culto budista y de encuentro comunitario en el subdistrito de Santisuk. Desde entonces, la chedi funcionó como el punto central de las prácticas religiosas y de generación de méritos para los fieles locales, consolidándose como un símbolo identitario para la comunidad de Doi Lo.

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La oficina eclesiástica cerró la zona en forma preventiva

Las grabaciones municipales registraron un crujido previo a la caída de fragmentos de ladrillo y concreto sobre la base del templo (Templo Wat Phra That Doi Suthep Ratchaworawihan/ Facebook)

Tras el incidente, la Oficina Eclesiástica Regional 7 ordenó el cierre inmediato del lugar. Esa misma tarde, Watthana Sakorn, jefe de la Oficina de Prevención y Mitigación de Desastres de Chiang Mai, confirmó al Bangkok Post el inicio de una inspección conjunta en la que participaron el jefe del distrito de Doi Lo, el Departamento de Bellas Artes, la municipalidad de Santisuk y otras autoridades locales.

Por su parte, Watcharaphong Wannamai, alcalde local, también se hizo presente y dispuso el vallado de la zona para impedir el acceso de la población mientras se evaluaban los daños.

Las lluvias intensas y el agua acumulada serían la causa del derrumbe

La investigación apunta a una hipótesis preliminar: las lluvias intensas de la noche anterior y la acumulación prolongada de agua en el interior del monumento habrían ablandado progresivamente el suelo contenido dentro de la torre hasta provocar el derrumbe. Así lo señaló la Oficina de Prevención y Mitigación de Desastres de Chiang Mai en declaraciones recogidas por Thairath.

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Las autoridades provinciales atribuyeron el derrumbe a las lluvias torrenciales y al agua acumulada en el interior de la torre (Templo Wat Phra That Doi Suthep Ratchaworawihan/ Facebook)

Noviembre marca el final de la temporada de lluvias en el norte de Tailandia, una región que registra en ese período temperaturas mínimas de entre 19 y 24 °C (66 y 75 °F) y precipitaciones que pueden superar ampliamente los promedios históricos, según informó The Nation Thailand.

Las autoridades, sin embargo, aclararon que el origen del colapso todavía no está confirmado y que la investigación continúa. Según Sakorn, el objetivo central del operativo conjunto es evaluar los daños y diseñar un plan de restauración que devuelva la estructura a su estado original con mayor solidez y seguridad, en honor a la fe de la comunidad.

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El cierre del perímetro también buscó prevenir accidentes ante el temor de nuevos derrumbes en las estructuras que permanecieron en pie. Hasta el momento, no se registraron daños en otras construcciones del recinto.