Una escuela secundaria cubre su campo de fútbol con alimentos para los bancos de Nueva Jersey

La campaña estudiantil del desafío 100-Yard Food Drive Challenge recolectó más de 113 toneladas de alimentos en el campo de la Howell High School (Dermer Dreams)

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Miles de bolsas amarillas ocuparon de arco a arco el campo de fútbol americano de la Howell High School, en Nueva Jersey, como resultado de una campaña estudiantil que reunió más de 113 toneladas de alimentos para bancos de comida. La iniciativa correspondió a la segunda edición del desafío 100-Yard Food Drive Challenge, organizado por la entidad Dermer Dreams.

La recolección fue realizada por cientos de estudiantes que convocaron donaciones en sus barrios y sumaron a familias, comercios, escuelas y voluntarios de distintas comunidades del estado. El volumen reunido superó las 250.000 libras, equivalentes a unos 113.400 kilogramos, lo que constituyó la mayor campaña de alimentos en la historia de la organización, informó CBS News.

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El despliegue transformó el estadio de la escuela secundaria en un punto de acopio temporal. Las bolsas, distribuidas a lo largo de las 100 yardas del campo, fueron trasladadas después a camiones alquilados para su reparto.

“Estos estudiantes hicieron más que recolectar alimentos: unieron a las comunidades y demostraron el poder de trabajar juntos”, afirmó Dan Dermer, cofundador de Dermer Dreams, en declaraciones recogidas por CBS News.

Los alimentos llegaron a 30 bancos de comida del estado

Treinta bancos de alimentos de Nueva Jersey recibieron las donaciones para asistir a familias afectadas por la inseguridad alimentaria (Dermer Dreams)

La totalidad de las donaciones fue destinada a 30 bancos de alimentos de Nueva Jersey, que se encargarán de distribuir los productos entre familias que atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. Entre las organizaciones receptoras figuran Lunch Break, Fulfill, Howell Food Bank y Open Door, ubicada en Freehold.

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El equipo de fútbol americano de Howell High School participó de la carga de las bolsas junto con otros voluntarios. De acuerdo con el medio estadounidense, los estudiantes transportaron los alimentos desde el césped hasta los vehículos que los llevaron a las entidades asociadas.

“Todos los alimentos recolectados ya están en 30 bancos de comida y ayudarán a familias de todo el estado”, aseguró Dan Dermer al explicar el destino de los aportes.

Su esposa, Alyse Dermer, quien también trabaja en la organización, destacó el involucramiento de los jóvenes. “Cada bolsa representa a una persona joven que eligió marcar una diferencia en la vida de alguien”, sostuvo, tal como publicó CBS News.

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La campaña fue presentada bajo el lema Fighting Hunger, One Bag at a Time, cuya traducción es “combatir el hambre, una bolsa a la vez”. La propuesta buscó vincular la necesidad de alimentos con la participación comunitaria de alumnos de secundaria.

El desafío retomó una experiencia iniciada en 2025

La edición previa del evento se desarrolló en 2025 en la Rumson-Fair Haven Regional High School bajo la coordinación de adolescentes (Dermer Dreams)

El 100-Yard Food Drive Challenge tuvo su primera edición en 2025 en la Rumson-Fair Haven Regional High School. En aquella ocasión, adolescentes organizaron la convocatoria, reclutaron voluntarios y coordinaron las entregas, de acuerdo con la información difundida por CBS News.

Dermer Dreams fue fundada en 2019, luego de que Dan Dermer se mudara desde Nueva York a Nueva Jersey. La entidad creó entonces el Neighborhood Captain Program, una iniciativa pensada para que estudiantes de secundaria encontraran oportunidades de servicio comunitario.

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El proyecto surgió, explicó el medio, tras identificar que muchos jóvenes buscaban completar horas de trabajo voluntario requeridas por sus escuelas u otras instituciones. A partir de esa experiencia, la organización amplió sus actividades con campañas de alimentos y acciones centradas en el liderazgo juvenil.

Dan Dermer, quien además dirige Dermer Management Inc., una firma que administra propiedades en Manhattan, afirmó que su trabajo con estudiantes apunta a atender el problema del hambre. “No solo alimentaremos a personas que enfrentan inseguridad alimentaria, sino que inspiraremos a jóvenes estudiantes a actuar y marcar una diferencia en este mundo”, expresó.

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La segunda edición del desafío dejó los alimentos distribuidos entre las organizaciones receptoras, mientras Dermer Dreams mantiene su programa de voluntariado para estudiantes en Nueva Jersey.