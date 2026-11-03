Cuáles son las contiendas más relevantes para los hispanos en las elecciones de medio término

Tres estados, un mismo ciclo: el voto hispano frente a su mayor prueba en décadas (REUTERS/EFE)

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Las elecciones de medio término del 3 de noviembre llegan con una particularidad que las distingue de ciclos anteriores: por primera vez en décadas, la comunidad hispana tiene candidatos con posibilidades concretas de ocupar cargos históricos en tres de los estados más grandes del país.

Lo que ocurra ese día podría redefinir el peso político latino en Estados Unidos durante los próximos años.

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Las tres contiendas se ubican en California, Texas y Florida, y en cada una hay algo en juego que va más allá del resultado inmediato: candidatos con posibilidad de marcar un hito histórico, décadas de hegemonía partidaria en riesgo y un mapa electoral sin precedentes recientes para el electorado hispano, de acuerdo con CNN.

Las elecciones de medio término llegan con el bloque latino más movilizado de los últimos años (REUTERS/Eric Lee)

California, una carrera que puede reescribir la historia

En la costa oeste, las encuestas apuntan a una victoria del demócrata Xavier Becerra en la carrera por la gobernación de California.

De concretarse, sería el primer gobernador latino del estado en más de 150 años.

Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos. Fue congresista federal, luego fiscal estatal y, durante la administración de Joe Biden, ocupó el cargo de secretario de Salud, donde se convirtió en el primer latino en dirigir esa cartera. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos de los inmigrantes.

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Xavier Becerra junto al expresidente Joe Biden durante su gestión al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Texas, una elección con impacto estatal y federal

El panorama en Texas es, sobre el papel, más complicado para los demócratas. Aun así, las encuestas ubican a la legisladora estatal Gina Hinojosa con chances reales en la carrera por la gobernación.

Una victoria suya tendría dos consecuencias históricas: sería la primera gobernadora latina del estado y rompería una racha republicana que se extiende desde 1994, cuando el partido ganó el cargo por última vez.

El Distrito 15 también concentra atención entre los votantes latinos. Allí, el demócrata Bobby Pulido enfrenta a la republicana Mónica De La Cruz por una banca en la Cámara de Representantes.

El impacto político de ese resultado también alcanzaría al presidente Donald Trump, quien en 2024 se impuso en Texas por un margen de 13 puntos. Una derrota republicana allí sería interpretada como un revés directo para el mandatario.

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La legisladora estatal Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de un estado que los republicanos no sueltan hace más de treinta años (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Florida, una interna republicana que sacude el distrito

En Florida, la protagonista es la congresista republicana María Elvira Salazar, representante del distrito 27 del sur del estado, que incluye zonas de Miami.

Salazar protagonizó un gesto inusual: le reclamó públicamente al presidente Trump que sus políticas migratorias “han ido demasiado lejos”, tal como expresó en declaraciones transmitidas por CNN.

El reclamo ocurrió en un momento preciso: cuando las encuestas la mostraron empatada con su rival demócrata, Elliot Rodríguez.

La respuesta de Trump no tardó. “Se puso un poco blanda en el tema de la frontera. Lo entiendo”, dijo el mandatario, en u tono que no disimulaba su descontento.

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María Elvira Salazar junto a Melania Trump, en una imagen que contrasta con la tensión pública que hoy separa a la congresista del presidente (REUTERS/Kent Nishimura)

La contienda adquiere una dimensión adicional por los números del ciclo anterior. Salazar ganó ese mismo distrito en 2024 por 21 puntos de diferencia.

Que la carrera esté hoy tan cerrada convierte al distrito 27 en uno de los más observados del país. Una derrota de la republicana, luego de sus críticas a las políticas migratorias de Trump, sería leída como una señal de alarma para el Partido Republicano en el sur de Florida.

Con los resultados del 3 de noviembre en mano, quedará claro si las encuestas acertaron, qué tan lejos llegó el voto hispano y si el mapa electoral de estos tres estados cambió de forma definitiva.

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