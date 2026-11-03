La votación anticipada en Nueva York aumentó más de un 60% frente a las elecciones legislativas anteriores

El voto anticipado en el estado de Nueva York alcanzó casi dos millones de sufragios y registró un incremento del 67% respecto a 2022. (REUTERS/Rebecca Cook)

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El voto anticipado en Nueva York batió récords este ciclo electoral con casi 2 millones de sufragios emitidos hasta el día anterior a la jornada de elecciones, lo que representó un aumento del 67% respecto a las elecciones de medio término de 2022, cuando apenas 1,18 millones de neoyorquinos votaron en persona de forma anticipada.

Los datos preliminares de la Junta Electoral del Estado de Nueva York (BOE, por sus siglas en inglés) indican que el entusiasmo del electorado —en especial entre los votantes demócratas— marcó el ritmo de una participación sin precedentes para una elección de mitad de mandato, según difundieron medios locales como ABC 10.

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El condado de Brooklyn encabezó la concurrencia a las urnas con más de 219.000 votos emitidos en el período previo a la jornada electoral. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La participación llegó a 1,97 millones de votos en los días de votación anticipada

El período de votación anticipada se extendió del 24 de octubre al 1 de noviembre, con un total estatal de 1.965.043 sufragios. En la ciudad de Nueva York, 690.526 personas votaron anticipadamente, un 60% más que en 2022.

Fuera de la ciudad y de Long Island, los condados del resto del estado aportaron el 64,9% del total estatal, con 1.274.717 votos. La participación alcanzó su punto más alto el primer sábado con 266.009 votos y cerró el último domingo con 258.981.

En términos de condados, Brooklyn lideró el estado con 219.536 votos anticipados, seguido por Nassau con 192.623 y Manhattan con 188.434. Suffolk ocupó el cuarto lugar con 178.613 votos, y Queens el quinto con 162.914.

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Los demócratas ven una ventaja en el electorado anticipado

La composición partidaria del voto anticipado favorece a los demócratas. Según el analista político Michael Lange, en declaraciones a Spectrum NY1, el Partido Demócrata y el Partido de las Familias Trabajadoras representaron conjuntamente alrededor del 76% de los votantes que sufragaron de forma anticipada en la ciudad, una proporción “notablemente más azul” que en 2024 y 2022.

La gobernadora Kathy Hochul, quien busca la reelección, se mostró confiada en la dirección de esos votos: “Nos sentimos muy seguros sobre adónde irán esos votos. Como líder del Partido Demócrata, esto solo puede ser una buena noticia para nosotros”.

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El presidente del Partido Demócrata del estado, Jay Jacobs, fue más directo. “Se ve prometedor para los demócratas. Preferiría estar en nuestra posición que en la de ellos”, declaró, en referencia a los republicanos.

Jay Jacobs (izquierda), presidente del Partido Demócrata de Nueva York, celebró el aumento del voto anticipado y afirmó que los números "se ven prometedores" REUTERS/Brendan McDermid

Los republicanos confían en revertir la diferencia el día de las elecciones

A pesar del panorama favorable para los demócratas en el voto anticipado, el Partido Republicano no da la ventaja por perdida. Ed Cox, presidente del partido en el estado, señaló que su fuerza impulsó activamente el voto anticipado y que sus bases acudieron en gran número.

El experto en derechos electorales Jeffrey Wice, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York, resumió la dinámica: “Los votantes salieron temprano donde los demócratas tradicionalmente obtienen mejores resultados”. Pero advirtió que los republicanos también argumentan que sus simpatizantes prefieren votar en persona el día de las elecciones, según recogió Spectrum NY1.

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En Suffolk, el voto anticipado creció un 82% respecto a 2022, con más de 178.600 sufragios registrados. La presidenta republicana del condado, Jesse Garcia, reconoció el avance pero señaló que la brecha no fue tan amplia como esperaba dado el discurso sobre el entusiasmo demócrata.

“Dadas todas las menciones al entusiasmo demócrata, esperaba una brecha considerablemente mayor. Tenemos motivos para la confianza, y todas las razones para seguir trabajando”, afirmó.

El Partido Demócrata y el Partido de las Familias Trabajadoras concentraron el 76% de la votación anticipada en la ciudad de Nueva York. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El crecimiento también refleja mayor familiaridad con el sistema de voto anticipado

Parte del incremento puede atribuirse al mayor arraigo del voto anticipado entre el electorado neoyorquino. Nueva York incorporó esta modalidad en 2019, y los votantes fueron adoptándola de forma progresiva.

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Kathleen McGrath, directora de información pública de la BOE, indicó que el aumento se registró en todo el estado y atribuyó el fenómeno a la comodidad creciente con el sistema, así como a la oferta de nueve días de votación que incluyen dos fines de semana y horario vespertino en días de semana.

El politólogo Shawn Donahue, de la Universidad de Buffalo, advirtió, sin embargo, que un alza en el voto anticipado no equivale necesariamente a un aumento en la participación total. “A veces el error que comete la gente al analizar el voto anticipado es preguntarse si esa persona, de no haber existido esta opción, habría votado igual el día de las elecciones. Es lo que llamamos canibalizar tu propio voto”, explicó en Spectrum Local.

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La Junta Electoral del Estado atribuyó el flujo de electores a la disponibilidad de nueve jornadas habilitadas para el voto anticipado. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El voto en distritos clave del norte del estado más que se duplicó respecto a 2022

En los distritos más competitivos del estado, el voto anticipado mostró saltos especialmente pronunciados.

En los cuatro condados del 21º Distrito Congresional —la circunscripción que busca reemplazar a la representante republicana Elise Stefanik— la participación anticipada más que se duplicó respecto a 2022: Clinton pasó de 3.930 a 7.323 votos; Essex, de 1.457 a 3.460; Oneida, de 8.682 a 17.363; y St. Lawrence, de 2.681 a 6.375, según datos del New York Post.

En el 17º Distrito del bajo valle del Río Hudson, donde el representante republicano Mike Lawler enfrenta a la demócrata Cait Conley, el condado de Rockland registró un aumento del 81% en el voto anticipado, al pasar de 24.355 a 44.184 sufragios.

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Crecimiento de los votantes sin afiliación partidaria

Un análisis del Grupo de Investigación de Interés Público de Nueva York (NYPIRG) sobre el padrón electoral al 1 de noviembre revela una tendencia estructural de largo plazo: los votantes sin afiliación partidaria ya representan el 26,07% del electorado registrado, superando a los republicanos por primera vez.

Desde 2010, los demócratas bajaron del 49,66% al 47,89%, mientras que los republicanos cayeron del 24,93% al 22,14%.

La Junta Electoral fijó el plazo de verificación de sufragios para el 28 de noviembre y la certificación de resultados para el 15 de diciembre. (REUTERS/David Dee Delgado)

Blair Horner, asesor de políticas senior de NYPIRG, cuestionó la representatividad del sistema electoral actual. “¿Quién representa a estos millones de neoyorquinos en la administración de las elecciones?”, planteó, y le pidió tanto a la gobernadora Hochul como a los legisladores que examinen otros modelos de administración electoral basados en la independencia política y la competencia profesional, según News 10 ABC.

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Las urnas en Nueva York permanecen abiertas este martes desde las 6 hasta 21. Los condados tienen plazo hasta el 28 de noviembre para verificar los votos tardíos, y la BOE certificará el resultado final el 15 de diciembre.