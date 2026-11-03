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Eisenkot promete acelerar las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional

La oposición suma 48 escaños y necesita a las listas árabes, con 19, para alcanzar los 61 que exige la mayoría en la Knéset. El presidente Isaac Herzog empieza el miércoles las consultas para designar al encargado de formar coalición

El líder de Yashar!, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI
El líder de Yashar!, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI
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El líder opositor israelí Gadi Eisenkot anunció este martes que el bloque de partidos que busca desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, acelerará las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional y promoverá cambios legislativos en la Knéset, el Parlamento de Israel.

En un comunicado difundido por sus portavoces, Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y líder del partido Yashar, fijó dos objetivos para el bloque. El primero es ese Gobierno. El segundo, aprobar leyes que considera importantes y derogar las que “amenazan nuestra democracia”. Aseguró que los partidos están coordinados y que sus equipos negociadores “comenzarán a trabajar cuanto antes”.

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Eisenkot dijo que quiere evitar que Israel se vea abocado a nuevas elecciones y acabar con la continuidad de Netanyahu en el poder. Advirtió de que los próximos días estarán marcados por “manipulaciones políticas y ruedas de prensa malintencionadas” del Likud, el partido del primer ministro.

Las elecciones del 27 de octubre dejaron un Parlamento sin mayoría. De los 120 escaños de la Knéset, la coalición de Netanyahu obtuvo 53 —de ellos 27 del Likud—. El bloque opositor, que reúne a las formaciones de Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Líberman y Yair Golán, logró 48 escaños. Las dos listas árabes, Lista Conjunta y Raam, alcanzaron un récord de 19 escaños. Con ellos, la oposición llegaría a 67, seis más de los 61 necesarios para gobernar.

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Simpatizantes del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan fuera de la residencia del líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en protesta contra la formación de un gobierno que incluya a partidos árabes, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Herzliya, Israel. (AP Foto/David Goldman)
Simpatizantes del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan fuera de la residencia del líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en protesta contra la formación de un gobierno que incluya a partidos árabes, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Herzliya, Israel. (AP Foto/David Goldman)

La incorporación de esos partidos es el principal punto de disputa entre los dos campos. Netanyahu pidió formar una coalición amplia que excluya a las formaciones árabes y reclamó encabezar el próximo Gobierno, porque sostiene que la opinión pública israelí no quiere un Ejecutivo que dependa de Raam y de la Lista Conjunta. También denunció fraude en los comicios. Las autoridades electorales ratificaron los resultados el domingo 1 de noviembre y rechazaron esas denuncias. Eisenkot respondió el jueves 29 de octubre que “lo hacen porque perdieron”.

Durante la campaña, Eisenkot condicionó su participación en cualquier Gobierno a cuatro principios: reconocer a Israel como Estado judío y democrático, respetar los valores de la Declaración de Independencia, aprobar una ley de servicio nacional obligatorio para todos y desmantelar Hamás.

Eisenkot recordó además el aniversario del asesinato del ex primer ministro Isaac Rabin, muerto en 1995 a manos de un activista israelí de extrema derecha, y pidió mantenerse “firme frente a la violencia y la erosión de las instituciones democráticas”.

El anuncio llega un día antes de que Herzog empiece a recibir a los partidos para escuchar a quién recomiendan como encargado de formar Gobierno. Lo habitual es que el presidente designe al líder de la fuerza más votada, en este caso Netanyahu, pero el factor decisivo suele ser quién tiene más opciones de reunir una mayoría. Bennett anunció el domingo 1 de noviembre que su partido recomendará a Eisenkot. Según el diario Haaretz, Líberman, que evitaba reunirse con el resto de los líderes opositores, también lo apoyará.

Según la Ley Básica del Gobierno, el elegido dispondrá de 28 días para negociar una coalición y podrá pedir una prórroga de 14. Si fracasa, Herzog podrá encargar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

Herzog, que ha pedido a los partidos acudir con mentalidad abierta para evitar una nueva ronda electoral, comenzará esta vez por las facciones minoritarias, no descarta una ronda adicional y ordenó transmitir en directo las reuniones con cada facción. Las consultas arrancan el miércoles 4 de noviembre, a las 17:00 h (hora local), y continúan el jueves 5, desde las 8:30 h, con Judaísmo Unido de la Torá, Poder Judío, los Demócratas de Yair Golán y Raam.

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