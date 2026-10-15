Las autoridades federales de EEUU investigan cartas con sustancias sospechosas enviadas a oficinas electorales y del Congreso

El Congreso de Estados Unidos activó medidas preventivas tras el envío de sobres sospechosos a oficinas legislativas y electorales (REUTERS/Kent Nishimura).

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inspección Postal y la Policía del Capitolio investigan una serie de cartas con “sustancias sospechosas” dirigidas a oficinas del Congreso y autoridades electorales estatales a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El subinspector postal Brendan Donahue no precisó cuántos sobres estaban bajo investigación ni confirmó posibles vínculos entre los casos, debido a que la pesquisa continúa en curso, reportó CBS News.

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De acuerdo con un comunicado del FBI recogido por Associated Press, las agencias trabajan para responder a cada incidente y para localizar a la persona o personas responsables.

El FBI, la Policía del Capitolio y el Servicio de Inspección Postal investigan los envíos con sustancias desconocidas (AP Foto/Jenny Kane/Archivo).

Las alertas advirtieron que algunos sobres aún podían llegar a oficinas legislativas

El Sargento de Armas del Senado envió una alerta a altos funcionarios de las oficinas senatoriales para notificar que las fuerzas de seguridad intentaban interceptar otros sobres. El mensaje obtenido por NBC News advirtió que algunas cartas aún podrían llegar a sus destinatarios y “podrían contener diferentes tipos de sellos postales”.

La alerta no precisó si las oficinas del Congreso afectadas eran las ubicadas en Washington, D.C., o las sedes locales y regionales de los legisladores.

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El aviso incluía una imagen de uno de los sobres sospechosos y detallaba que las cartas, paquetes o sustancias sospechosas “deben tratarse como potencialmente peligrosas y manipularse de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos”.

Por separado, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes distribuyó un aviso similar entre legisladores y empleados de esa cámara.

En la comunicación explicó que el correo destinado a las oficinas del Capitolio era sometido a controles y pruebas, sin embargo, recomendó a las sedes distritales utilizar equipos de protección al manipular la correspondencia, según NBC News.

Hasta ese momento, no se había identificado a ningún miembro de la Cámara como destinatario previsto.

Los avisos de seguridad enviados al Senado y a la Cámara de Representantes recomendaron reforzar los protocolos de manipulación de correspondencia (REUTERS/Kylie Cooper).

Los envíos alcanzaron a oficinas de al menos siete estados

Los sobres fueron enviados a distintas direcciones del país, incluidas oficinas de secretarios de Estado y dependencias electorales asociadas. En Luisiana y Oklahoma, los paquetes con polvo provocaron evacuaciones en oficinas electorales esta semana.

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La secretaria de Estado de Luisiana, Nancy Landry, contó que un empleado de la división electoral abrió un paquete que contenía polvo blanco. Las pruebas posteriores no detectaron sustancias nocivas y nadie resultó heridos, informó CBS News.

Una oficina del senador demócrata por California, Alex Padilla, fue notificada por el FBI de que había recibido una carta con una sustancia sospechosa. El Servicio Postal interceptó el sobre antes de que llegara a la oficina, indicó un portavoz del legislador a NBC News.

El Servicio Postal logró interceptar un sobre sospechoso dirigido a la oficina del senador por California Alex Padilla (REUTERS/Eric Lee).

A su vez, se envió un sobre a la oficina del senador demócrata Chris Murphy en Hartford, Connecticut. Un vocero aseguró que el funcionario y su equipo no estuvieron en peligro inmediato, debido a los protocolos de seguridad y a la intervención de las autoridades federales.

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Ohio, Maryland, Misisipi y Dakota del Sur también reportaron que sus oficinas electorales habían sido blanco de envíos similares, aunque fueron interceptados antes de que fueran entregados, precisó Associated Press.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales condenaron los envíos: “Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras desempeñan sus funciones esenciales”.

La recepción de una carta sospechosa en la oficina del senador Chris Murphy activó los protocolos de seguridad en Connecticut (Europa Press).

Los envíos ocurren en la recta final antes de los comicios

Las oficinas de los secretarios de Estado administran y supervisan los procesos electorales en sus respectivos estados.

El episodio ocurre mientras los legisladores están en receso y hacen campaña en sus distritos, aunque parte del personal del Congreso permanece en el Capitolio.

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Este tipo de amenazas contra trabajadores y administradores electorales han aumentado en los últimos años. En 2023, oficinas electorales de seis estados recibieron correspondencia con polvo blanco; algunos sobres incluían amenazas y rastros del opioide fentanilo, consignó Associated Press.