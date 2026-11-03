Xavier Becerra y Steve Hilton se disputan la gobernación de California para suceder a Gavin Newsom

El demócrata llega con ventaja de 22 puntos en los sondeos; el republicano apostó por gasolina a USD 3 y recortes impositivos en la recta final.(Fuente: ABC10)

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La elección de gobernador de California del 3 de noviembre de 2026 llega a su recta final con el demócrata Xavier Becerra como favorito en los sondeos y el republicano Steve Hilton como el candidato que busca romper más de 15 años de hegemonía del Partido Demócrata en la gobernación del estado más poblado de Estados Unidos. La jornada, que también define a otros funcionarios locales y 14 proposiciones estatales, es la primera que disputará un candidato republicano con posibilidades de competir desde que Arnold Schwarzenegger abandonó el cargo en 2011.

La más reciente encuesta del Public Policy Institute of California (PPIC), realizada a finales de octubre, ubica a Becerra 24 puntos por delante de Hilton (61% a 37%). Una medición anterior de la misma institución, publicada en septiembre, había registrado una ventaja de 22 puntos para el demócrata.

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Xavier Becerra lidera las encuestas para la gobernación de California con más de veinte puntos de ventaja sobre Steve Hilton.

Un sondeo del Los Angeles Times elaborado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley IGS) también situó a Becerra con el 61% de la intención de voto frente al 34% de Hilton, en línea con las mediciones del PPIC.

Becerra movilizó a sus bases con el mensaje de resistencia a Trump

La víspera de la elección, el equipo de Becerra realizó su última reunión virtual de voluntarios de campaña, en la que el candidato convocó a los californianos a concurrir a las urnas o entregar sus boletas por correo. “California necesita que hagan escuchar sus voces”, afirmó Becerra, según recogió ABC30. Horas después agregó: “Terminemos fuerte estas próximas 24 horas”.

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Becerra, exsecretario federal de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden y ex fiscal general de California, centró su campaña en la oposición a las políticas del presidente Donald Trump. El demócrata hizo del rechazo a la agenda federal un eje articulador que buscó movilizar al electorado progresista y a los votantes independientes.

El Partido Demócrata respaldó a Xavier Becerra en Los Ángeles con la presencia del gobernador Gavin Newsom y la exvicepresidenta Kamala Harris. (REUTERS/Mike Blake)

El cierre de campaña lo encontró arropado por figuras de peso del partido: compartió escenario con el gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla en un mitin en Los Ángeles bajo el lema “Detengan la toma de poder”, según informó la agencia EFE.

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En materia de política interna, Becerra defendió la inversión en infraestructura como prioridad de gobierno. “Todos tienen que pagar su parte justa para que podamos reparar carreteras, puentes y cubrir los costos de la salud”, señaló en un acto en el Homegirl Cafe —perteneciente a Homeboy Industries, organización dedicada a la reinserción social de personas con antecedentes de encarcelamiento—, según recogieron ABC7 y EFE.

El candidato también se pronunció contra la Proposición 39, que exige presentar identificación oficial en los centros de votación, al considerar que impone obstáculos al ejercicio del sufragio. “La Proposición 39 intenta hacer más difícil que nuestros ciudadanos voten, especialmente personas como mi mamá, una ciudadana naturalizada”, declaró, según EFE.

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Becerra apeló al voto latino ante una participación históricamente baja

El llamado a la comunidad latina fue uno de los ejes más explícitos del cierre de campaña de Becerra. Durante su visita al Homegirl Cafe, el candidato de raíces mexicanas expresó preocupación por la menor participación electoral de los latinos en comparación con otros grupos, como los afroamericanos y los asiáticos.

El candidato demócrata instó a la comunidad latina a concurrir a los centros de votación ante los registros de menor participación electoral. (REUTERS/Mike Blake)

“Por favor, a nuestra comunidad, salgan a votar. Sean la diferencia. Nosotros podemos elegir a los líderes de este estado”, afirmó, según EFE. A mediados de octubre, Becerra ya había pedido a los latinos acudir a las urnas también en representación de los inmigrantes sin derecho al voto.

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Hilton apostó por la gasolina a USD 3 y el recorte del gasto estatal

Hilton construyó su propuesta alrededor de la reducción del precio del combustible. En la recta final de campaña, el republicano sostuvo que la forma más inmediata de aliviar el costo de vida es suspender el impuesto al combustible y programas como el low carbon fuel standard y el cap and invest, que encarecen el precio en surtidores.

Steve Hilton prometió suspender impuestos a los combustibles para reducir el precio de la gasolina a tres dólares. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Lo más inmediato que podemos hacer es suspender ese impuesto oculto a la gasolina”, afirmó Hilton durante un acto en el Parque Woodward de Fresno, recogió ABC30. La plataforma del republicano también incluyó recortes de impuestos, la eliminación de agencias estatales enteras y un respaldo explícito al sector agrícola.

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En Fresno, Hilton destacó la importancia de la región para la economía agraria del estado. “Es el corazón de la industria agrícola más grande del mundo, y cuando sea gobernador seré el mayor defensor que nuestros agricultores hayan visto jamás”, dijo ante sus simpatizantes, según ABC30.

El postulante republicano recorrió Fresno con promesas de apoyo a la industria agrícola y recortes al gasto del Estado. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante la jornada previa a la elección, Hilton visitó Compton, donde su campaña organizó un acto en el que, según informó ABC7, al menos un automovilista afirmó que la promesa de gasolina más barata influyó en su intención de votar por el candidato republicano.

La disputa por el impuesto al millaje dividió la campaña en sus últimos días

Uno de los puntos de mayor tensión entre los candidatos fue el debate sobre un posible impuesto por milla recorrida para financiar el mantenimiento de carreteras. Hilton acusó a Becerra de apoyar esa medida. El demócrata, en cambio, declaró en una entrevista a finales de octubre que “todo debería estar sobre la mesa”, incluida la contribución de los conductores de vehículos eléctricos al costo de la infraestructura vial, aunque no respaldó ningún gravamen específico, según informó ABC7.

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California decide gobernador, legisladores locales y 14 proposiciones en simultáneo

La elección del 3 de noviembre va más allá de la gobernación. Los votantes californianos también definen cargos legislativos estaduales, escaños en el Congreso federal y una serie de posiciones locales.

Además, la boleta incluye 14 proposiciones estatales que abarcan desde un bono para vivienda (Proposición 1) y una reforma al financiamiento de campañas (Proposición 4) hasta un impuesto a las grandes fortunas (Proposición 40) y modificaciones al proceso de revisión ambiental (Proposición 45), entre otras, según detalló ABC7.

Un estado sin gobernador republicano desde que Schwarzenegger dejó el cargo en 2011

El contexto histórico pesa sobre la candidatura de Hilton. California no elige a un gobernador republicano desde que Schwarzenegger completó su segundo mandato hace más de 15 años. En ese lapso, el estado consolidó una mayoría demócrata en ambas cámaras legislativas y en la mayor parte de los cargos estatales.

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Hilton recorrió los 58 condados del estado durante la campaña, según informó ABC7, con el argumento de que existe un electorado descontento dispuesto a respaldar una alternativa. Un simpatizante del republicano, Phil Bisson, resumió la lógica del voto de protesta: “Puede vetar proyectos de gasto. Eso es enorme”.

Una vez que cierren las urnas a las 8 p.m. del martes, quedará por definirse no solo quién sucede al gobernador Newsom, sino también quién encabeza la alcaldía de Los Ángeles, qué legisladores ocuparán los escaños en disputa y cuál será el resultado de las 14 proposiciones que pueden modificar desde la Constitución estatal hasta las reglas del financiamiento público de campañas.