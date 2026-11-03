Estados Unidos

El video de la erupción del volcán Kīlauea en Hawái muestra el avance de nuevos flujos de lava

Las grabaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos documentan el material incandescente en la caldera de Halemaʻumaʻu, donde los científicos vigilan la presión interna ante un posible episodio eruptivo en la isla

Cámaras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registran la actividad eruptiva en el volcán Kilauea, ubicado en Hawái. Las imágenes muestran la emisión de lava brillante y flujos incandescentes desplazándose por las laderas durante el anochecer y la noche, acompañados por columnas de humo y gases en la zona del cráter. (Fuente: REUTERS)
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El volcán Kīlauea, situado en Hawái, Estados Unidos, registró nuevas corrientes de lava caliente durante la noche del 2 de noviembre de 2026. De acuerdo con la agencia Reuters, una serie de grabaciones visuales documentó el material incandescente que brota desde los respiraderos y desciende por la ladera del relieve montañoso, en una secuencia que abarca la transición desde las horas diurnas hasta la oscuridad.

El registro lo obtuvo el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El volcán mantiene un ciclo de erupciones intermitentes desde el 23 de diciembre de 2024. Según los especialistas de la institución técnica estadounidense, la actividad observada se alinea con el comportamiento habitual del conducto magmático, catalogado entre los puntos con mayor dinamismo del planeta.

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Video de la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Las tomas distribuidas por el USGS exhiben el avance continuo del material fundido a lo largo del terreno rocoso. En el monitoreo previo a esta fase, la entidad identificó un brillo intenso e intermitente en el respiradero oeste, mientras que la abertura norte presentó una luminosidad más tenue.

Lava incandescente de color naranja fluye sobre terreno oscuro y rocas volcánicas bajo un cielo con humo y ceniza
El volcán Kīlauea en Hawái registró nuevas corrientes de lava durante la noche del 2 de noviembre de 2026. (Reuters)

De acuerdo con un informe del Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO), una inspección aérea constató que el conducto oeste albergaba un lago de lava en convección lenta, mientras la boca norte mostraba una costra sólida y la abertura sur permanecía cubierta bajo fragmentos de tefra, sin emisión luminosa.

Fox Weather informó que los sensores de deformación en la cumbre detectaron una inclinación positiva del suelo que supera los niveles habituales, un indicador que sugiere presión acumulada en la cámara magmática.

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Qué revelan los análisis sobre la actividad del Kīlauea

Para comprender los procesos subterráneos que alimentan el fenómeno, el Observatorio de Volcanes Hawaianos del USGS examinó 178 muestras de lava recolectadas entre los episodios 1 y 39.

Ladera montañosa en la noche con flujos de lava incandescente de color naranja y una densa columna de humo iluminada por el fuego
Una inspección aérea del Observatorio Vulcanológico de Hawái constató la presencia de un lago de lava en el conducto oeste. (Reuters)

Las evaluaciones determinaron que el flujo procede de un reservorio magmático ubicado a una profundidad de entre uno y dos kilómetros (alrededor de una milla) bajo la caldera de Halemaʻumaʻu. El estudio constató además un incremento de temperatura en el sistema de almacenamiento superficial, junto con indicios de material fundido correspondiente a ciclos ocurridos entre 2020 y 2023.

Expectativa ante el episodio eruptivo número 56

El Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO) pronosticó el inicio de las fuentes de lava del episodio 56 entre la tarde del 2 y el 7 de noviembre de 2026, tras constatar actividad precursora en la cumbre. Si bien una predicción exacta presenta dificultades técnicas por las particularidades del ciclo previo, los especialistas mantienen un seguimiento continuo sobre el cráter.

Durante las jornadas previas se registraron temblores sísmicos continuos y cuatro sismos menores de magnitud 1,5 o inferior en torno a Kaluapele, la caldera principal del volcán Kīlauea. Ante este cuadro preliminar, el organismo técnico elevó el nivel de alerta volcánica a Vigilancia (Watch) y el código de colores para la aviación a Naranja (Orange), sin que existan reportes sobre peligro o amenazas directas para las poblaciones adyacentes.

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