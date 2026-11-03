Estados Unidos

Murió un niño por sarampión en el condado de Lewis, la primera víctima en Nueva York en 30 años

El Departamento de Salud estatal confirmó el fallecimiento el 2 de noviembre y movilizó recursos para reforzar la vacunación comunitaria, en medio del mayor rebrote estadounidense de la enfermedad en décadas

El condado de Lewis registró la primera muerte de un niño por sarampión en el estado de Nueva York en más de tres décadas. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El condado de Lewis registró la primera muerte de un niño por sarampión en el estado de Nueva York en más de tres décadas. (REUTERS/Shannon Stapleton)
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Un niño murió por sarampión en el condado de Lewis, según informó el Departamento de Salud de Nueva York el lunes 2 de noviembre. Se trata de la primera muerte asociada a esta enfermedad en el estado en más de 30 años, de acuerdo con The Guardian y Reuters.

La gobernadora Kathy Hochul expresó su consternación ante el deceso. “Estoy destrozada al saber que un niño en el condado de Lewis ha muerto tras contraer sarampión”, señaló en un comunicado. Hochul también vinculó el caso con la política federal de inmunización: “Este es el primer fallecimiento relacionado con el sarampión en Nueva York en 30 años, un recordatorio devastador de lo que está en juego cuando Washington erosiona décadas de progreso en la protección de los estadounidenses frente a enfermedades prevenibles”, agregó.

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La muerte de un niño por sarampión en Nueva York

El Departamento de Salud de Nueva York indicó que puso recursos a disposición del condado de Lewis para apoyar la divulgación comunitaria y los esfuerzos locales de vacunación. “Tanto en respuesta a este caso como parte de nuestros esfuerzos continuos para apoyar a los condados que enfrentan este brote de sarampión en curso”, precisó el organismo en una declaración citada por Reuters.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enviaron epidemiólogos para apoyar las tareas de vigilancia epidemiológica en Nueva York. (REUTERS/Megan Varner///File Photo)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enviaron epidemiólogos para apoyar las tareas de vigilancia epidemiológica en Nueva York. (REUTERS/Megan Varner///File Photo)

La agencia Reuters señaló que Hochul había pedido en octubre asistencia federal para contener el brote, aunque no confirmó si el estado había presentado formalmente una solicitud de respuesta al Servicio de Inteligencia Epidémica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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En respuesta a una consulta de la agencia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó mediante correo electrónico que el CDC había desplegado epidemiólogos y otros expertos para trabajar junto a los funcionarios sanitarios del estado, con tareas de vigilancia, análisis de datos y planificación estratégica.

El brote de sarampión y la emergencia sanitaria declarada por Kathy Hochul

A principios de octubre, Hochul declaró una Emergencia de Desastre Estatal ante la propagación del sarampión en zonas rurales de Nueva York y en estados vecinos. La medida amplió el grupo de personas habilitadas para administrar vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, e incluyó a paramédicos, parteras y otros profesionales. También autorizó a enfermeras a solicitar análisis sin prescripción médica, según The Guardian.

La gobernadora Kathy Hochul vinculó el fallecimiento con las modificaciones en las políticas federales de inmunización de Washington. (REUTERS/Brendan McDermid)
La gobernadora Kathy Hochul vinculó el fallecimiento con las modificaciones en las políticas federales de inmunización de Washington. (REUTERS/Brendan McDermid)

La declaración de emergencia da cuenta de la gravedad de la situación epidemiológica. El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que puede derivar en complicaciones graves, como neumonía o encefalitis. Según datos citados por The Guardian, aunque los fallecimientos son poco frecuentes, se producen en aproximadamente uno a tres de cada 1.000 casos.

Cuántos casos de sarampión se registraron en Nueva York y Estados Unidos

Al 24 de octubre, Nueva York acumulaba 178 casos de sarampión en lo que va del año: 170 fuera de la ciudad de Nueva York y 8 dentro de los límites de la ciudad, de acuerdo con Reuters. A escala nacional, el CDC contabilizó 4.588 casos en todo el país hasta fines de octubre de 2026, una cifra que más que duplica el total registrado durante 2025, según The Guardian.

La declaración de emergencia estatal en Nueva York habilitó a paramédicos y parteras para administrar la vacuna triple vírica. (REUTERS/Shannon Stapleton//File Photo)
La declaración de emergencia estatal en Nueva York habilitó a paramédicos y parteras para administrar la vacuna triple vírica. (REUTERS/Shannon Stapleton//File Photo)

El estado de Pensilvania es el epicentro del brote este año. Reuters informó que la provincia registró 1.433 casos confirmados y cinco muertes asociadas al sarampión al momento de su publicación, mientras que The Guardian consignó 1.338 casos y seis fallecidos según las autoridades sanitarias del estado.

Esta discrepancia en las cifras de muertes se debe, según Reuters, a un cambio en la metodología del CDC: bajo la conducción del secretario de HHS Robert F. Kennedy Jr., el organismo dejó de basarse en los datos de los departamentos de salud estatales y adoptó la información del Centro Nacional de Estadísticas de Salud para contabilizar los fallecimientos. El CDC reconoció tres muertes asociadas al sarampión en todo el país este año, sin identificar los estados.

Estados Unidos acumuló 4.588 casos de sarampión en 2026, una cifra que superó el doble del total registrado el año anterior. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Estados Unidos acumuló 4.588 casos de sarampión en 2026, una cifra que superó el doble del total registrado el año anterior. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

The Guardian también precisó que el CDC identificó brotes de gran magnitud en Carolina del Sur y Utah, ambos con más de 500 casos registrados.

Por qué la caída de la vacunación favorece los brotes de sarampión

Estados Unidos declaró la eliminación de la transmisión autóctona del sarampión en el año 2000, un logro sostenido durante dos décadas gracias a tasas de vacunación elevadas. Sin embargo, esa cobertura cayó por debajo del 95% que los expertos consideran necesario para evitar la circulación del virus, de acuerdo con The Guardian.

El estado de Pensilvania reportó más de 1.300 contagios y se convirtió en el epicentro del brote a escala nacional. (REUTERS/Shannon Stapleton)
El estado de Pensilvania reportó más de 1.300 contagios y se convirtió en el epicentro del brote a escala nacional. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La reducción en la inmunización abre la puerta a los rebrotes porque el sarampión se transmite por vía aérea con una eficacia muy alta. Cuando la cobertura no alcanza el umbral crítico, los grupos sin inmunizar —en particular los niños— quedan expuestos al riesgo de contagio y de complicaciones graves.

Kennedy acumuló críticas por sus declaraciones sobre algunas vacunas y por los cambios que implementó en la política de inmunización federal, entre ellos la reducción en un tercio de las recomendaciones de vacunación infantil, según The Guardian.

Qué medidas adoptaron las autoridades ante el avance de los contagios

Los funcionarios sanitarios de Nueva York indicaron que trabajan junto a los departamentos de salud de los condados y a socios locales para ofrecer vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola a las personas no inmunizadas que las soliciten, y para investigar los casos detectados, según Reuters.

El HHS confirmó a la agencia que el CDC mantuvo el apoyo técnico al estado con epidemiólogos desplegados en terreno. A su vez, el Departamento de Salud de Nueva York señaló que continuará la colaboración con los condados que enfrentan el brote para fortalecer la cobertura de vacunación en las comunidades afectadas.

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