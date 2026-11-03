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Una amenaza de bomba demora la salida de un crucero operado por Israel desde Grecia

El buque panameño, con destino a Haifa, quedó retenido tras un aviso sobre un explosivo bajo la línea de flotación, mientras los equipos de seguridad iniciaban las inspecciones correspondientes en la embarcación

El crucero Crown Iris permaneció retenido en el puerto de Siros con más de 1.500 personas a bordo tras una amenaza de bomba (Reuters)
El crucero Crown Iris permaneció retenido en el puerto de Siros con más de 1.500 personas a bordo tras una amenaza de bomba (Reuters)
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Una amenaza de bomba contra el crucero Crown Iris provocó un operativo de seguridad en el puerto griego de Siros, mientras el buque aguarda inspecciones adicionales antes de poder partir hacia Haifa con 940 pasajeros y 597 tripulantes.

Una persona no identificada afirmó que se había colocado un artefacto explosivo en el casco de la embarcación, bajo la línea de flotación. La advertencia fue recibida esta tarde, cuando el crucero, que navega con bandera panameña, tenía previsto zarpar desde la isla del mar Egeo con destino a Israel.

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El Crown Iris es operado por la compañía israelí Mano Maritime. Tras recibirse la amenaza, personal de la Guardia Costera registró el barco con la asistencia de un perro detector de explosivos y de un buzo privado. Además, una unidad especial de la Guardia Costera fue desplegada en el puerto.

Las comprobaciones iniciales no detectaron artefactos explosivos ni objetos sospechosos. Se espera la llegada de especialistas de la Guardia Costera a las 21.30, hora local, para realizar inspecciones adicionales antes de que el crucero pueda reanudar el viaje hacia Haifa.

Según los reportes difundidos en Grecia, el aviso fue transmitido por radio directamente al capitán. El mensaje afirmó que “un artefacto explosivo fue colocado en el casco del barco bajo la línea de flotación”.

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La primera búsqueda fue realizada por personal desplegado en el puerto. Una unidad de misiones submarinas de la Guardia Costera tiene previsto efectuar una segunda inspección más exhaustiva. El crucero podrá reanudar el itinerario después de ese control.

Se espera que especialistas de la Guardia Costera lleguen a las 21.30 para realizar una inspección adicional (REUTERS/Giorgos Solaris)
Se espera que especialistas de la Guardia Costera lleguen a las 21.30 para realizar una inspección adicional (REUTERS/Giorgos Solaris)

Algunas informaciones señalaron que los pasajeros fueron evacuados como medida preventiva durante el procedimiento. Sin embargo, no se difundieron detalles oficiales sobre el lugar al que fueron trasladados ni sobre la duración de esa eventual evacuación.

La operación se produjo en un contexto de tensión alrededor de las escalas de barcos israelíes en puertos griegos. Las autoridades locales habían prohibido una protesta de grupos de izquierda prevista contra el atraque del Crown Iris en Siros antes de que se recibiera la amenaza.

Activistas propalestinos organizaron manifestaciones en distintas oportunidades contra la llegada del crucero a puertos de Grecia. Siros ya había sido escenario de protestas vinculadas con el arribo de la embarcación, al igual que otros puntos del país donde el barco efectuó escalas en los últimos años.

Las autoridades no informaron sobre la identidad de la persona que emitió el aviso ni sobre posibles responsables. La salida del Crown Iris hacia Haifa quedó sujeta al resultado de la segunda inspección submarina.

El incidente en el puerto insular coincidió con una serie de amenazas similares contra la aviación europea. Al menos seis vuelos recibieron alertas de bomba durante la misma jornada, lo que provocó alteraciones en varios aeropuertos del continente. Las inspecciones realizadas en esos casos tampoco localizaron artefactos explosivos.

UUn avión Boeing 737 MAX de Ryanair (AP Foto/Armando Franca, Archivo)
UUn avión Boeing 737 MAX de Ryanair (AP Foto/Armando Franca, Archivo)

Una amenaza de bomba obligó a restringir durante más de dos horas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera, tras el aterrizaje de un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester, Reino Unido. La aeronave llegó a las 10.30 con 114 pasajeros y siete tripulantes.

Todos los ocupantes descendieron del avión y fueron sometidos a controles de seguridad. En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios de emergencia y especialistas TEDAX.

La inspección no encontró explosivos, por lo que el aeropuerto reanudó sus actividades a las 13.00. Durante el cierre, un vuelo de Binter Canarias que viajaba desde Gran Canaria y tenía previsto aterrizar al mediodía fue desviado al aeropuerto de Alicante.

En Polonia, dos aviones con destino a Varsovia también recibieron amenazas. Uno de ellos, operado por LOT y procedente de Londres-Heathrow, fue desviado al aeropuerto de Modlin, situado a unos 36 kilómetros de la capital polaca, después de que se recibiera una alerta sobre la posible presencia de explosivos a bordo.

(Con información de The Times of Israel y Reuters)

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