Tres sismos de baja magnitud fueron registrados durante la madrugada en distintos puntos de California

El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó tres sismos de baja magnitud entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en California (REUTERS/Joel Angel Juarez)

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Tres sismos de baja magnitud fueron detectados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos sectores de California, según el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Dos de los movimientos ocurrieron con pocos minutos de diferencia durante la madrugada, cerca de Petrolia y de la isla Santa Bárbara; el tercero se había producido la noche anterior en las inmediaciones de Westley.

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El primero de los dos temblores de la madrugada alcanzó una magnitud de 2,7 y fue ubicado al oeste de Petrolia, en el norte de California, alrededor de las 4.31 del domingo.

Ocho minutos después, a las 4.39, el USGS detectó otro de magnitud 2,6 a unos 6,4 kilómetros al sur-suroeste de la isla Santa Bárbara, frente a la costa del sur del estado.

El tercer registro de esta secuencia correspondió a un sismo de magnitud 2,5 que se produjo a las 19.21 del sábado, aproximadamente a 27 kilómetros al oeste-suroeste de Westley, en el condado de Stanislaus. Por su horario, ocurrió durante la noche previa y no en la madrugada del domingo.

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Un temblor de magnitud 2,7 tuvo su epicentro a unos 63 kilómetros al oeste de Petrolia en el norte del estado (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Dos de los movimientos fueron registrados con ocho minutos de diferencia

El sismo próximo a Petrolia tuvo su epicentro a unos 63 kilómetros al oeste de esa localidad costera, de acuerdo con el mapa interactivo de terremotos del USGS. El organismo lo clasificó de forma preliminar con una magnitud de 2,7.

El movimiento localizado cerca de la isla Santa Bárbara ocurrió sobre el nivel del mar. Los datos preliminares situaron el epicentro a 6,4 kilómetros de la isla y asignaron una magnitud de 2,6.

El USGS mantiene habilitada una herramienta para que quienes hayan sentido el temblor informen su experiencia, un aporte que ayuda a estimar la intensidad percibida en cada zona.

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Ambos registros se produjeron en áreas diferentes de California y no constituyen, por su proximidad temporal, una confirmación de que hayan estado vinculados entre sí.

La relación entre sismos requiere análisis técnicos adicionales de su localización, profundidad y mecanismos de falla.

Imagen satelital del océano Pacífico y la costa oeste de Estados Unidos, donde se registraron los sismos de baja magnitud informados por el USGS (Captura de video)

El registro de Westley ocurrió la noche anterior

El evento de magnitud 2,5 se localizó al oeste-suroeste de Westley, en el centro-norte de California. El dato forma parte del conjunto de tres sismos de baja magnitud reportados entre la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo.

La magnitud mide la energía liberada en el foco de un terremoto. El USGS utiliza esta escala para cuantificar los eventos sísmicos; los movimientos de entre 2,5 y 5,4 pueden ser percibidos por algunas personas, aunque en general ocasionan daños limitados o nulos, según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

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Los valores y ubicaciones difundidos son preliminares, por lo que el organismo puede actualizarlos a partir del análisis de las señales registradas por su red de instrumentos.

Las autoridades recomiendan aplicar la pauta de agacharse, cubrirse y sujetarse

Ante una sacudida, las recomendaciones de seguridad indican agacharse, cubrirse y sujetarse. La pauta consiste en bajar hasta quedar sobre manos y rodillas, proteger la cabeza y el cuello y, si es posible, resguardarse bajo una mesa resistente mientras se la sostiene.

En el interior de un edificio, la recomendación es permanecer dentro, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evitar correr hacia la salida durante el movimiento. Si no hay una mesa disponible, se aconseja ubicarse junto a una pared interior y proteger la cabeza.

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Quienes conduzcan deben detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, tendidos eléctricos y estructuras que puedan desprenderse. Tras el temblor, las autoridades aconsejan permanecer atentos a posibles réplicas y seguir las instrucciones oficiales.